Wednesday: Thunderstorms, breezy. High: 74

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 127 IN
EFFECT UNTIL 5 PM EDT THIS AFTERNOON FOR THE FOLLOWING AREAS
IN INDIANA THIS WATCH INCLUDES 39 COUNTIES
IN CENTRAL INDIANA
BARTHOLOMEW BOONE CLINTON
DECATUR HAMILTON HANCOCK
HENDRICKS HOWARD JOHNSON
MADISON MARION MORGAN
RUSH SHELBY TIPTON
IN EAST CENTRAL INDIANA
DELAWARE HENRY RANDOLPH
IN NORTH CENTRAL INDIANA
CARROLL
IN SOUTH CENTRAL INDIANA
BROWN JACKSON LAWRENCE
MONROE
IN SOUTHEAST INDIANA
JENNINGS
IN SOUTHWEST INDIANA
DAVIESS GREENE KNOX
MARTIN SULLIVAN
IN WEST CENTRAL INDIANA
CLAY FOUNTAIN MONTGOMERY
OWEN PARKE PUTNAM
TIPPECANOE VERMILLION VIGO
WARREN
THIS INCLUDES THE CITIES OF ANDERSON, ATTICA, BEDFORD,
BLOOMFIELD, BLOOMINGTON, BRAZIL, BROWNSBURG, CARLISLE, CARMEL,
CLINTON, COLUMBUS, COVINGTON, CRAWFORDSVILLE, DANVILLE, DELPHI,
FAIRVIEW PARK, FARMERSBURG, FARMLAND, FISHERS, FLORA, FRANKFORT,
FRANKLIN, GOSPORT, GREENCASTLE, GREENFIELD, GREENSBURG,
GREENWOOD, INDIANAPOLIS, JASONVILLE, KOKOMO, LAFAYETTE, LEBANON,
LINTON, LOOGOOTEE, MARTINSVILLE, MITCHELL, MONTEZUMA,
MOORESVILLE, MUNCIE, NASHVILLE, NEW CASTLE, NOBLESVILLE,
NORTH VERNON, PARKER CITY, PLAINFIELD, ROCKVILLE, ROSEDALE,
RUSHVILLE, SEYMOUR, SHELBURN, SHELBYVILLE, SHOALS, SPENCER,
SULLIVAN, TERRE HAUTE, TIPTON, UNION CITY, VEEDERSBURG,
VINCENNES, WASHINGTON, WEST LAFAYETTE, WEST LEBANON,
WILLIAMSPORT, WINCHESTER, WORTHINGTON, AND ZIONSVILLE.