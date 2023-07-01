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Weather Alert

Weather Alert

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
429 IN EFFECT UNTIL 11 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING
AREAS

IN INDIANA THIS WATCH INCLUDES 32 COUNTIES

IN CENTRAL INDIANA

BARTHOLOMEW           BOONE                 DECATUR
HAMILTON              HANCOCK               HENDRICKS
JOHNSON               MADISON               MARION
MORGAN                RUSH                  SHELBY

IN EAST CENTRAL INDIANA

DELAWARE              HENRY                 RANDOLPH

IN SOUTH CENTRAL INDIANA

BROWN                 JACKSON               LAWRENCE
MONROE

IN SOUTHEAST INDIANA

JENNINGS

IN SOUTHWEST INDIANA

DAVIESS               GREENE                KNOX
MARTIN                SULLIVAN

IN WEST CENTRAL INDIANA

CLAY                  MONTGOMERY            OWEN
PARKE                 PUTNAM                VERMILLION
VIGO

THIS INCLUDES THE CITIES OF ANDERSON, BEDFORD, BLOOMFIELD,
BLOOMINGTON, BRAZIL, BROWNSBURG, CARLISLE, CARMEL, CLINTON,
COLUMBUS, CRAWFORDSVILLE, DANVILLE, FAIRVIEW PARK, FARMERSBURG,
FARMLAND, FISHERS, FRANKLIN, GOSPORT, GREENCASTLE, GREENFIELD,
GREENSBURG, GREENWOOD, INDIANAPOLIS, JASONVILLE, LEBANON, LINTON,
LOOGOOTEE, MARTINSVILLE, MITCHELL, MONTEZUMA, MOORESVILLE,
MUNCIE, NASHVILLE, NEW CASTLE, NOBLESVILLE, NORTH VERNON,
PARKER CITY, PLAINFIELD, ROCKVILLE, ROSEDALE, RUSHVILLE, SEYMOUR,
SHELBURN, SHELBYVILLE, SHOALS, SPENCER, SULLIVAN, TERRE HAUTE,
UNION CITY, VINCENNES, WASHINGTON, WINCHESTER, WORTHINGTON,
AND ZIONSVILLE.

Storm Team 10 tracking potential severe weather

  • Updated
  • 0
Severe Thunderstorm Watch 07.01.2023

Severe Thunderstorm Watch in effect until 11 p.m. EDT Saturday

SEVERE THUNDERSTORM WATCH FOR THE ENTIRE VIEWING AREA

Severe thunderstorms will impact all Indiana and Illinois counties in the News 10 Viewing area tonight.  Gusty wind, heavy rain and hail will be possible.  Timely updates will be issued here at WTHITV.COM, on News 10 WTHI-TV and myFOX10.

You can also download the Storm Team 10 weather app for the latest information.

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