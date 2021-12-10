You have permission to edit this article.
Edit

Weather Alert

Weather Alert

TORNADO WATCH 557 IS IN EFFECT UNTIL 200 AM CST FOR THE
FOLLOWING LOCATIONS

IN
.    INDIANA COUNTIES INCLUDED ARE

BARTHOLOMEW          BENTON              BOONE
BROWN                CLAY                CLINTON
DAVIESS              FOUNTAIN            GREENE
HENDRICKS            JACKSON             JASPER
JENNINGS             JOHNSON             KNOX
LAWRENCE             MARION              MARTIN
MONROE               MONTGOMERY          MORGAN
NEWTON               OWEN                PARKE
PUTNAM               SULLIVAN            TIPPECANOE
VERMILLION           VIGO                WARREN

Weather Alert

TORNADO WATCH 557 REMAINS VALID UNTIL 3 AM EST EARLY THIS MORNING
FOR THE FOLLOWING AREAS

IN INDIANA THIS WATCH INCLUDES 27 COUNTIES

IN CENTRAL INDIANA

BARTHOLOMEW           BOONE                 CLINTON
HENDRICKS             JOHNSON               MARION
MORGAN

IN SOUTH CENTRAL INDIANA

BROWN                 JACKSON               LAWRENCE
MONROE

IN SOUTHEAST INDIANA

JENNINGS

IN SOUTHWEST INDIANA

DAVIESS               GREENE                KNOX
MARTIN                SULLIVAN

IN WEST CENTRAL INDIANA

CLAY                  FOUNTAIN              MONTGOMERY
OWEN                  PARKE                 PUTNAM
TIPPECANOE            VERMILLION            VIGO
WARREN

THIS INCLUDES THE CITIES OF ATTICA, BEDFORD, BLOOMFIELD,
BLOOMINGTON, BRAZIL, BROWNSBURG, CARLISLE, CLINTON, COLUMBUS,
COVINGTON, CRAWFORDSVILLE, DANVILLE, FAIRVIEW PARK, FARMERSBURG,
FRANKFORT, FRANKLIN, GOSPORT, GREENCASTLE, GREENWOOD,
INDIANAPOLIS, JASONVILLE, LAFAYETTE, LEBANON, LINTON, LOOGOOTEE,
MARTINSVILLE, MITCHELL, MONTEZUMA, MOORESVILLE, NASHVILLE,
NORTH VERNON, PLAINFIELD, ROCKVILLE, ROSEDALE, SEYMOUR, SHELBURN,
SHOALS, SPENCER, SULLIVAN, TERRE HAUTE, VEEDERSBURG, VINCENNES,
WASHINGTON, WEST LAFAYETTE, WEST LEBANON, WILLIAMSPORT,
WORTHINGTON, AND ZIONSVILLE.

Sullivan girls pound North Putnam

  • Updated
  • 0

Sullivan beats North Putnam at home.

Gracie Shorter scored 20 points in the Sullivan girls 62-30 win over North Putnam.

Recommended for you