Northview's Bid for Back-to-Back Sectional Title Comes Up Short

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
31 IN EFFECT UNTIL 5 AM EST EARLY THIS MORNING FOR THE FOLLOWING
AREAS
IN INDIANA THIS WATCH INCLUDES 23 COUNTIES
IN CENTRAL INDIANA
BOONE CLINTON HAMILTON
HANCOCK HENDRICKS HOWARD
JOHNSON MADISON MARION
MORGAN SHELBY TIPTON
IN NORTH CENTRAL INDIANA
CARROLL
IN WEST CENTRAL INDIANA
CLAY FOUNTAIN MONTGOMERY
OWEN PARKE PUTNAM
TIPPECANOE VERMILLION VIGO
WARREN
THIS INCLUDES THE CITIES OF ANDERSON, ATTICA, BRAZIL, BROWNSBURG,
CARMEL, CLINTON, COVINGTON, CRAWFORDSVILLE, DANVILLE, DELPHI,
FAIRVIEW PARK, FISHERS, FLORA, FRANKFORT, FRANKLIN, GOSPORT,
GREENCASTLE, GREENFIELD, GREENWOOD, INDIANAPOLIS, KOKOMO,
LAFAYETTE, LEBANON, MARTINSVILLE, MONTEZUMA, MOORESVILLE,
NOBLESVILLE, PLAINFIELD, ROCKVILLE, ROSEDALE, SHELBYVILLE,
SPENCER, TERRE HAUTE, TIPTON, VEEDERSBURG, WEST LAFAYETTE,
WEST LEBANON, WILLIAMSPORT, AND ZIONSVILLE.