Northview girls win program record ninth straight game

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TORNADO WATCH 557 IS IN EFFECT UNTIL 200 AM CST FOR THE
FOLLOWING LOCATIONS

IN
.    INDIANA COUNTIES INCLUDED ARE

BARTHOLOMEW          BENTON              BOONE
BROWN                CLAY                CLINTON
DAVIESS              FOUNTAIN            GREENE
HENDRICKS            JACKSON             JASPER
JENNINGS             JOHNSON             KNOX
LAWRENCE             MARION              MARTIN
MONROE               MONTGOMERY          MORGAN
NEWTON               OWEN                PARKE
PUTNAM               SULLIVAN            TIPPECANOE
VERMILLION           VIGO                WARREN

Weather Alert

The National Weather Service in Indianapolis has issued a

* Severe Thunderstorm Warning for...
Northern Vigo County in west central Indiana...
Parke County in west central Indiana...
Southern Vermillion County in west central Indiana...

* Until 130 AM EST.

* At 105 AM EST, severe thunderstorms were located along a line
extending from 12 miles southwest of Crawfordsville to near
Vermilion, moving east at 45 mph.

HAZARD...60 mph wind gusts.

SOURCE...Radar indicated.

IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees.

* Severe thunderstorms will be near...
Montezuma, Rosedale and Mecca around 120 AM EST.

Other locations in the path of these severe thunderstorms include
Rockville, Bloomingdale, Marshall, Bridgeton and Judson.

This includes Interstate 70 between mile markers 1 and 5.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

A Tornado Watch remains in effect until 300 AM EST for west central
Indiana.

For your protection move to an interior room on the lowest floor of a
building.

A Tornado Watch remains in effect until 300 AM EST for west central
Indiana.

&&


HAIL THREAT...RADAR INDICATED;
MAX HAIL SIZE...<.75 IN;
WIND THREAT...RADAR INDICATED;
MAX WIND GUST...60 MPH

Weather Alert

TORNADO WATCH 557 REMAINS VALID UNTIL 3 AM EST EARLY THIS MORNING
FOR THE FOLLOWING AREAS

IN INDIANA THIS WATCH INCLUDES 27 COUNTIES

IN CENTRAL INDIANA

BARTHOLOMEW           BOONE                 CLINTON
HENDRICKS             JOHNSON               MARION
MORGAN

IN SOUTH CENTRAL INDIANA

BROWN                 JACKSON               LAWRENCE
MONROE

IN SOUTHEAST INDIANA

JENNINGS

IN SOUTHWEST INDIANA

DAVIESS               GREENE                KNOX
MARTIN                SULLIVAN

IN WEST CENTRAL INDIANA

CLAY                  FOUNTAIN              MONTGOMERY
OWEN                  PARKE                 PUTNAM
TIPPECANOE            VERMILLION            VIGO
WARREN

THIS INCLUDES THE CITIES OF ATTICA, BEDFORD, BLOOMFIELD,
BLOOMINGTON, BRAZIL, BROWNSBURG, CARLISLE, CLINTON, COLUMBUS,
COVINGTON, CRAWFORDSVILLE, DANVILLE, FAIRVIEW PARK, FARMERSBURG,
FRANKFORT, FRANKLIN, GOSPORT, GREENCASTLE, GREENWOOD,
INDIANAPOLIS, JASONVILLE, LAFAYETTE, LEBANON, LINTON, LOOGOOTEE,
MARTINSVILLE, MITCHELL, MONTEZUMA, MOORESVILLE, NASHVILLE,
NORTH VERNON, PLAINFIELD, ROCKVILLE, ROSEDALE, SEYMOUR, SHELBURN,
SHOALS, SPENCER, SULLIVAN, TERRE HAUTE, VEEDERSBURG, VINCENNES,
WASHINGTON, WEST LAFAYETTE, WEST LEBANON, WILLIAMSPORT,
WORTHINGTON, AND ZIONSVILLE.

Northview girls win program record ninth straight game

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Northview beats West Vigo to move to 9-0.

The Northview girls won 54-22 at West Vigo. The Lady Knights have won a program record nine in a row.

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