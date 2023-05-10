Vigo County Education Foundation honors Wabash Valley teachers

THE VIGO COUNTY EDUCATION FOUNDATION HONORED 31 TEACHERS AND ADMINISTRATORS AT ITS 37TH ANNUAL EXCELLENCE IN EDUCATION AWARDS BANQUET.
THE RECIPIENTS WERE NOMINATED BY STUDENTS, PARENTS, TEACHERS, PRINCIPALS AND OTHER PEOPLE FROM THE VIGO COUNTY SCHOOL COMMUNITY.
AWARD RECIPIENTS INCLUDED THE COVERED BRIDGE SPECIAL EDUCATION DISTRICT, A RETIRED TEACHER AND AN ADMINISTRATOR.
THE RECIPIENTS WERE HNORED FOR THEIR DEDICATION AND COMITMENT TO THE STUDENTS OF THE VIGO COUNTY SCHOOL CORPORATION.
THE EVENT WAS CO-SPONSORED BY THE FOUNDATION, BOSE McKinney & Evans, Indiana American Water Company, Kelly Education, Novelis, The Hometown Savings Bank and Union Health.
THE EVENT WAS HELD AT SAINT MARY-OF-THE-WOODS COLLEGE.