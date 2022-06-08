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Weather Alert

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THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 333 IN
EFFECT UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS

IN INDIANA THIS WATCH INCLUDES 32 COUNTIES

IN CENTRAL INDIANA

BARTHOLOMEW           BOONE                 DECATUR
HAMILTON              HANCOCK               HENDRICKS
JOHNSON               MADISON               MARION
MORGAN                RUSH                  SHELBY

IN EAST CENTRAL INDIANA

DELAWARE              HENRY                 RANDOLPH

IN SOUTH CENTRAL INDIANA

BROWN                 JACKSON               LAWRENCE
MONROE

IN SOUTHEAST INDIANA

JENNINGS

IN SOUTHWEST INDIANA

DAVIESS               GREENE                KNOX
MARTIN                SULLIVAN

IN WEST CENTRAL INDIANA

CLAY                  MONTGOMERY            OWEN
PARKE                 PUTNAM                VERMILLION
VIGO

THIS INCLUDES THE CITIES OF ANDERSON, BEDFORD, BLOOMFIELD,
BLOOMINGTON, BRAZIL, BROWNSBURG, CARLISLE, CARMEL, CLINTON,
COLUMBUS, CRAWFORDSVILLE, DANVILLE, FAIRVIEW PARK, FARMERSBURG,
FARMLAND, FISHERS, FRANKLIN, GOSPORT, GREENCASTLE, GREENFIELD,
GREENSBURG, GREENWOOD, INDIANAPOLIS, JASONVILLE, LEBANON, LINTON,
LOOGOOTEE, MARTINSVILLE, MITCHELL, MONTEZUMA, MOORESVILLE,
MUNCIE, NASHVILLE, NEW CASTLE, NOBLESVILLE, NORTH VERNON,
PARKER CITY, PLAINFIELD, ROCKVILLE, ROSEDALE, RUSHVILLE, SEYMOUR,
SHELBURN, SHELBYVILLE, SHOALS, SPENCER, SULLIVAN, TERRE HAUTE,
UNION CITY, VINCENNES, WASHINGTON, WINCHESTER, WORTHINGTON,
AND ZIONSVILLE.

Online ticket sales for Sullivan County Fair

  • Updated
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Sullivan County Fair Website

SULLIVAN, Ind. (WTHI) - You can buy tickets for the Sullivan County Fair online now.

For the first time, the Sullivan County Fair is selling tickets online. The fair is partnering with HomeTown Ticketing to make this possible.

Physical tickets are still going to be for sale at the gate. The online tickets make it more convenient for fair-goers to prepare early.

Festivities run from July 16th to the 23rd.

You can buy your tickets now on the fair's website here.

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