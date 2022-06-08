Online ticket sales for Sullivan County Fair

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 333 IN
EFFECT UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN INDIANA THIS WATCH INCLUDES 32 COUNTIES
IN CENTRAL INDIANA
BARTHOLOMEW BOONE DECATUR
HAMILTON HANCOCK HENDRICKS
JOHNSON MADISON MARION
MORGAN RUSH SHELBY
IN EAST CENTRAL INDIANA
DELAWARE HENRY RANDOLPH
IN SOUTH CENTRAL INDIANA
BROWN JACKSON LAWRENCE
MONROE
IN SOUTHEAST INDIANA
JENNINGS
IN SOUTHWEST INDIANA
DAVIESS GREENE KNOX
MARTIN SULLIVAN
IN WEST CENTRAL INDIANA
CLAY MONTGOMERY OWEN
PARKE PUTNAM VERMILLION
VIGO
THIS INCLUDES THE CITIES OF ANDERSON, BEDFORD, BLOOMFIELD,
BLOOMINGTON, BRAZIL, BROWNSBURG, CARLISLE, CARMEL, CLINTON,
COLUMBUS, CRAWFORDSVILLE, DANVILLE, FAIRVIEW PARK, FARMERSBURG,
FARMLAND, FISHERS, FRANKLIN, GOSPORT, GREENCASTLE, GREENFIELD,
GREENSBURG, GREENWOOD, INDIANAPOLIS, JASONVILLE, LEBANON, LINTON,
LOOGOOTEE, MARTINSVILLE, MITCHELL, MONTEZUMA, MOORESVILLE,
MUNCIE, NASHVILLE, NEW CASTLE, NOBLESVILLE, NORTH VERNON,
PARKER CITY, PLAINFIELD, ROCKVILLE, ROSEDALE, RUSHVILLE, SEYMOUR,
SHELBURN, SHELBYVILLE, SHOALS, SPENCER, SULLIVAN, TERRE HAUTE,
UNION CITY, VINCENNES, WASHINGTON, WINCHESTER, WORTHINGTON,
AND ZIONSVILLE.