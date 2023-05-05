ILLINOIS LAWMAKERS STRENGTHEN CYBERBULLYING STATUTE

ILLINOIS LAWMAKERS HAVE PASSED A BILL THAT STRENGTHEN AND EXPANDS THE STATE'S CYBERBULLYING STATUTE.
THE BILL PASSED THE ILLINOIS SENATE IN A 50-5 VOTE.
IT EXPANDS THE DEFINITION OF BULLYING TO ADD INCLUDE PROTECTED CHARACTERISTICS.
IT ALSO CREATES NEW REQUIREMENTS FOR THE ILLINOIS STATE BOARD OF EDUCATION TO COLLECT DATA ABOUT THE ISSUE.
THE LAW GUARANTEES PARENTS AND GUARDIANS THT THEY WILL BE NOTIFIED WITHIN 24 HOURS OF AN INCIDENT.
ILLINOIS' PREVIOUS CYBERBULLYING STATUTE HAD NOT BEEN UPDATED SINCE 2012.
THE BILL NOW HEADS TO GOV. JB PRITZKER FOR HIS SIGNATURE.