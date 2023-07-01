 Skip to main content
You are the owner of this article.
Edit Article Add New Article
You have permission to edit this article.
Edit

Weather Alert

Weather Alert

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
429 IN EFFECT UNTIL 11 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING
AREAS

IN INDIANA THIS WATCH INCLUDES 32 COUNTIES

IN CENTRAL INDIANA

BARTHOLOMEW           BOONE                 DECATUR
HAMILTON              HANCOCK               HENDRICKS
JOHNSON               MADISON               MARION
MORGAN                RUSH                  SHELBY

IN EAST CENTRAL INDIANA

DELAWARE              HENRY                 RANDOLPH

IN SOUTH CENTRAL INDIANA

BROWN                 JACKSON               LAWRENCE
MONROE

IN SOUTHEAST INDIANA

JENNINGS

IN SOUTHWEST INDIANA

DAVIESS               GREENE                KNOX
MARTIN                SULLIVAN

IN WEST CENTRAL INDIANA

CLAY                  MONTGOMERY            OWEN
PARKE                 PUTNAM                VERMILLION
VIGO

THIS INCLUDES THE CITIES OF ANDERSON, BEDFORD, BLOOMFIELD,
BLOOMINGTON, BRAZIL, BROWNSBURG, CARLISLE, CARMEL, CLINTON,
COLUMBUS, CRAWFORDSVILLE, DANVILLE, FAIRVIEW PARK, FARMERSBURG,
FARMLAND, FISHERS, FRANKLIN, GOSPORT, GREENCASTLE, GREENFIELD,
GREENSBURG, GREENWOOD, INDIANAPOLIS, JASONVILLE, LEBANON, LINTON,
LOOGOOTEE, MARTINSVILLE, MITCHELL, MONTEZUMA, MOORESVILLE,
MUNCIE, NASHVILLE, NEW CASTLE, NOBLESVILLE, NORTH VERNON,
PARKER CITY, PLAINFIELD, ROCKVILLE, ROSEDALE, RUSHVILLE, SEYMOUR,
SHELBURN, SHELBYVILLE, SHOALS, SPENCER, SULLIVAN, TERRE HAUTE,
UNION CITY, VINCENNES, WASHINGTON, WINCHESTER, WORTHINGTON,
AND ZIONSVILLE.

Illinois launches new site to help the public find crime stats

  • 0
Crime in Illinois
By Chris Essex

WABASH VALLEY, Ill. (WTHI) - A new website will make it easier for the public to find crime statistics in Illinois.

The site launched Saturday. It's called "Crime in Illinois Online."

Illinois State Police created the site as part of the "Illinois Uniform Crime Reporting Program." The site includes data by county and types of offense.

You can see the information for yourself at this link.

Recommended for you