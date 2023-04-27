GOVERNMENT, EDUCATION LEADERS MEET ABOUT INDIANA'S WORKFORCE

THE GOVERNOR'S WORKFORCE CABINET MET AT ROSE-HULMAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY TO DISCUSS IMPROVING INDIANA'S WORKFORCE.
CREATED BY GOV. ERIC HOLCOMB IN 2017, THE GOVERNOR'S WORKFORCE CABINET IS A GROUP OF ACADEMIC, BUSINESS AND GOVERNMENT LEADERS.
THE MEETING INCLUDED AN UPDATE FROM INDIANA'S SECRETARY OF EDUCATION ON IMPROVEMENT'S IN K-12 EDUCATION, AS WELL AS AN UPDATE FROM ROSE-HULMAN'S PRESIDENT ROB COONS.
COONS WAS APPOINTED TO SERVE ON THE CABINET LAST YEAR. HE SAYS ROSE-HULMAN IS LOOKING FOR WAYS TO Incentivise STUDENTS TO THINK ABOUT STAYNG IN INDIANA FOR WORK AFTER GRADUATION.