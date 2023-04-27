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GOVERNMENT, EDUCATION LEADERS MEET ABOUT INDIANA'S WORKFORCE

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THE GOVERNOR'S WORKFORCE CABINET MET AT ROSE-HULMAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY TO DISCUSS IMPROVING INDIANA'S WORKFORCE.

CREATED BY GOV. ERIC HOLCOMB IN 2017, THE GOVERNOR'S WORKFORCE CABINET IS A GROUP OF ACADEMIC, BUSINESS AND GOVERNMENT LEADERS.

THE MEETING INCLUDED AN UPDATE FROM INDIANA'S SECRETARY OF EDUCATION ON IMPROVEMENT'S IN K-12 EDUCATION, AS WELL AS AN UPDATE FROM ROSE-HULMAN'S PRESIDENT ROB COONS.

COONS WAS APPOINTED TO SERVE ON THE CABINET LAST YEAR. HE SAYS ROSE-HULMAN IS LOOKING FOR WAYS TO Incentivise STUDENTS TO THINK ABOUT STAYNG IN INDIANA FOR WORK AFTER GRADUATION.

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