Duck, duck...record? Vigo County high school students attempted the world's largest duck, duck, goose game

SEVERE THUNDERSTORM WATCH 254 REMAINS VALID UNTIL 7 PM EDT THIS
EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN INDIANA THIS WATCH INCLUDES 30 COUNTIES
IN CENTRAL INDIANA
BARTHOLOMEW BOONE DECATUR
HAMILTON HANCOCK HENDRICKS
JOHNSON MADISON MARION
MORGAN RUSH SHELBY
TIPTON
IN EAST CENTRAL INDIANA
DELAWARE HENRY RANDOLPH
IN SOUTH CENTRAL INDIANA
BROWN JACKSON LAWRENCE
MONROE
IN SOUTHEAST INDIANA
JENNINGS
IN SOUTHWEST INDIANA
DAVIESS GREENE KNOX
MARTIN SULLIVAN
IN WEST CENTRAL INDIANA
CLAY OWEN PUTNAM
VIGO
THIS INCLUDES THE CITIES OF ANDERSON, BEDFORD, BLOOMFIELD,
BLOOMINGTON, BRAZIL, BROWNSBURG, CARLISLE, CARMEL, COLUMBUS,
DANVILLE, FARMERSBURG, FARMLAND, FISHERS, FRANKLIN, GOSPORT,
GREENCASTLE, GREENFIELD, GREENSBURG, GREENWOOD, INDIANAPOLIS,
JASONVILLE, LEBANON, LINTON, LOOGOOTEE, MARTINSVILLE, MITCHELL,
MOORESVILLE, MUNCIE, NASHVILLE, NEW CASTLE, NOBLESVILLE,
NORTH VERNON, PARKER CITY, PLAINFIELD, RUSHVILLE, SEYMOUR,
SHELBURN, SHELBYVILLE, SHOALS, SPENCER, SULLIVAN, TERRE HAUTE,
TIPTON, UNION CITY, VINCENNES, WASHINGTON, WINCHESTER,
WORTHINGTON, AND ZIONSVILLE.