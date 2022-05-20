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SEVERE THUNDERSTORM WATCH 254 REMAINS VALID UNTIL 7 PM EDT THIS
EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS

IN INDIANA THIS WATCH INCLUDES 30 COUNTIES

IN CENTRAL INDIANA

BARTHOLOMEW           BOONE                 DECATUR
HAMILTON              HANCOCK               HENDRICKS
JOHNSON               MADISON               MARION
MORGAN                RUSH                  SHELBY
TIPTON

IN EAST CENTRAL INDIANA

DELAWARE              HENRY                 RANDOLPH

IN SOUTH CENTRAL INDIANA

BROWN                 JACKSON               LAWRENCE
MONROE

IN SOUTHEAST INDIANA

JENNINGS

IN SOUTHWEST INDIANA

DAVIESS               GREENE                KNOX
MARTIN                SULLIVAN

IN WEST CENTRAL INDIANA

CLAY                  OWEN                  PUTNAM
VIGO

THIS INCLUDES THE CITIES OF ANDERSON, BEDFORD, BLOOMFIELD,
BLOOMINGTON, BRAZIL, BROWNSBURG, CARLISLE, CARMEL, COLUMBUS,
DANVILLE, FARMERSBURG, FARMLAND, FISHERS, FRANKLIN, GOSPORT,
GREENCASTLE, GREENFIELD, GREENSBURG, GREENWOOD, INDIANAPOLIS,
JASONVILLE, LEBANON, LINTON, LOOGOOTEE, MARTINSVILLE, MITCHELL,
MOORESVILLE, MUNCIE, NASHVILLE, NEW CASTLE, NOBLESVILLE,
NORTH VERNON, PARKER CITY, PLAINFIELD, RUSHVILLE, SEYMOUR,
SHELBURN, SHELBYVILLE, SHOALS, SPENCER, SULLIVAN, TERRE HAUTE,
TIPTON, UNION CITY, VINCENNES, WASHINGTON, WINCHESTER,
WORTHINGTON, AND ZIONSVILLE.

Duck, duck...record? Vigo County high school students attempted the world's largest duck, duck, goose game

  • Updated
  • 0

TERRE HAUTE, Ind. (WTHI) - A team of Vigo County students could be world record holders.

Students from North, South and West Vigo High Schools attempted to break the record for the world's largest game of duck duck goose.

More than 2,000 students participated. They sat in a giant circle surrounding the football field and tennis courts.

The game had to last at least 16 minutes for it to count.

The record isn't official yet. Students will get confirmation in the next week or so.

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