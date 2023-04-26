local emt class celebrates passing test

A GROUP OF LOCAL STUDENTS IS CELEBRATING THE ENTIRE CLASS PASSING THE E-M-T TEST.
VIGO COUNTY FIREFIGHTER SCOTT DALTON TEACHES EMERGENCY RESPONSE EDUCATION.
IT'S A DUAL CREDIT COURSE AT THE VIGO COUNTY SCHOOL CORPORATION.
DALTON BETS EVERY CLASS THAT HE WILL BUY THEIR DINNER WITH HIS OWN MONEY IF THEY ALL PASS THE EMT NATIONAL REGISTRY EXAM ON THE FIRST ATTEMPT.
RECENTLY ... DALTON LEARNED ALL seven OF HIS STUDENTS PASSED THEIR TESTS.
TRUE TO HIS WORD, DALTON TOOK HIS STUDENTS TO DINNER AT DAWGLEG BAR AND GRILL AT IDLE CREEK TO CELEBRATE.