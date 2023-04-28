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DIALYSIS CENTER GETS BLANKET WARMER

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DIALYSIS PATIENTS WILL GET A WARM WELCOME WHEN THEY VISIT THE HORIZON HEALTH DIALYSIS CENTER IN PARIS, ILL.

A TYPICAL DIALYSIS TREATMENT CAN LAST UP TO 4 HOURS...

AND IT CAUSES CHILLS FOR MOST PATIENTS.

THAT'S WHERE THE NEW BLANKET WARMER COMES IN.

THE BLANKET WARMER HOLDS UP TO 40 BLANKETS, AND IT CAN HEAT THE BLANKETS TO A TOASTY 100 DEGREES.

THE CENTER WAS ABLE TO BUY THE BLANKET WARMER WITH A $5,000 DONATION FROM PARIS COMMUNITY HOSPITAL VOLUNTEERS.

THE DONATIONS CAME FROM SALES AT THE HOSPITAL'S GIFT SHOP.

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