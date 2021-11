Sunday Evening: Mostly clear. Low: 40°

Not as Cold Tonight

Feels Like: 52°

Hi: 64° Lo: 31°

Feels Like: 52°

Hi: 64° Lo: 32°

Feels Like: 56°

Hi: 63° Lo: 34°

Feels Like: 46°

Hi: 64° Lo: 33°

Feels Like: 53°

Hi: 64° Lo: 35°

Feels Like: 44°

Hi: 65° Lo: 31°

Feels Like: 52°

Hi: 65° Lo: 32°

Most Popular Stories