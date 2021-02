In The Paint February 12th

A cloudy Saturday with very cold temperatures tonight.

Feels Like: 5°

Hi: 20° Lo: 13°

Feels Like: 5°

Hi: 24° Lo: 16°

Feels Like: -7°

Hi: 18° Lo: 11°

Feels Like: 0°

Hi: 23° Lo: 15°

Feels Like: 13°

Hi: 24° Lo: 20°

Feels Like: 4°

Hi: 21° Lo: 14°

Feels Like: 5°

Hi: 22° Lo: 15°

Most Popular Stories