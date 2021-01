IN2WORK program prepares inmates

Illinois Coronavirus Cases (Widget updates once daily at 7 p.m. CT) Cases: 975352 Reported Deaths: 18214 View Counties County Cases Deaths Cook 397942 8359 DuPage 62676 1051 Will 52899 788 Lake 48809 826 Kane 41958 618 Winnebago 24310 377 Madison 21409 394 St. Clair 19471 357 McHenry 19422 222 Champaign 13999 88 Peoria 13409 206 Sangamon 13402 202 McLean 11797 124 Rock Island 11117 264 Kankakee 10758 161 Tazewell 10634 204 Kendall 8584 75 LaSalle 8471 230 Macon 8045 170 DeKalb 6738 82 Adams 6610 83 Vermilion 6548 91 Williamson 5407 106 Boone 5141 72 Whiteside 4906 162 Clinton 4531 80 Coles 4350 75 Ogle 4149 65 Knox 4097 127 Grundy 3937 48 Effingham 3929 60 Henry 3708 65 Jackson 3684 63 Marion 3575 103 Franklin 3426 59 Randolph 3366 49 Macoupin 3314 80 Stephenson 3276 64 Monroe 3187 61 Livingston 3166 59 Morgan 3041 82 Jefferson 2977 86 Woodford 2856 59 Bureau 2837 72 Logan 2743 53 Lee 2741 64 Fayette 2680 50 Christian 2652 66 Fulton 2366 31 Iroquois 2356 51 Perry 2260 53 Montgomery 2225 26 McDonough 1997 46 Jersey 1996 42 Lawrence 1990 27 Douglas 1876 28 Shelby 1804 34 Saline 1794 42 Union 1717 31 Cass 1599 30 Crawford 1588 31 Bond 1559 17 Warren 1513 39 Pike 1413 42 Jo Daviess 1390 24 Wayne 1354 41 Edgar 1348 43 Richland 1346 37 Carroll 1342 31 Hancock 1333 30 Moultrie 1270 26 Ford 1256 43 Washington 1254 25 Clark 1232 24 Clay 1226 36 White 1140 29 Greene 1130 41 Mercer 1076 25 Piatt 1060 9 Wabash 1059 13 Mason 1039 39 Johnson 1011 15 Cumberland 949 24 De Witt 927 25 Massac 908 28 Jasper 906 14 Menard 748 8 Hamilton 607 10 Marshall 589 11 Pulaski 563 3 Schuyler 553 14 Stark 460 20 Brown 456 11 Edwards 408 6 Henderson 401 13 Calhoun 383 4 Alexander 344 7 Gallatin 336 4 Scott 333 1 Putnam 323 0 Hardin 219 7 Pope 203 1 Unassigned 114 0 Out of IL 19 0

Indiana Coronavirus Cases (Widget updates once daily at 8 p.m. ET) Cases: 523090 Reported Deaths: 8410 View Counties County Cases Deaths Marion 72268 1163 Lake 40621 610 Allen 28532 492 St. Joseph 24638 347 Hamilton 24511 281 Elkhart 22888 316 Vanderburgh 15993 202 Tippecanoe 15312 92 Porter 13081 146 Johnson 12446 241 Hendricks 11871 216 Vigo 9515 159 Madison 9158 181 Clark 8679 113 Monroe 8131 97 Delaware 7740 124 LaPorte 7736 139 Kosciusko 6929 70 Howard 6815 121 Bartholomew 5563 87 Warrick 5400 87 Wayne 5326 146 Hancock 5316 83 Floyd 5260 99 Grant 5076 100 Dubois 4761 54 Boone 4667 61 Marshall 4601 78 Morgan 4416 79 Henry 4341 55 Cass 4295 42 Noble 4128 55 Dearborn 3920 40 Jackson 3813 43 Shelby 3489 74 Lawrence 3366 65 Clinton 3283 35 Gibson 3091 55 DeKalb 3033 60 Knox 2957 38 Montgomery 2917 49 Miami 2782 31 Harrison 2762 36 Steuben 2709 27 Adams 2656 34 Wabash 2637 44 Ripley 2546 40 Whitley 2524 21 Huntington 2508 46 Jasper 2505 31 Putnam 2505 40 White 2383 32 Daviess 2324 69 Fayette 2229 42 Jefferson 2199 36 Decatur 2151 76 LaGrange 2066 57 Greene 1974 56 Wells 1968 45 Posey 1967 26 Scott 1944 36 Clay 1907 31 Randolph 1869 35 Jennings 1722 33 Sullivan 1698 26 Starke 1574 40 Fountain 1557 24 Spencer 1546 14 Jay 1520 21 Washington 1471 16 Fulton 1420 27 Carroll 1366 14 Owen 1359 31 Vermillion 1287 31 Orange 1274 32 Franklin 1249 29 Rush 1240 15 Perry 1229 22 Parke 1184 8 Tipton 1109 30 Pike 953 25 Blackford 900 22 Pulaski 861 33 Newton 835 18 Benton 765 9 Brown 755 9 Crawford 612 7 Martin 612 12 Warren 556 7 Union 522 2 Switzerland 513 5 Ohio 403 7 Unassigned 0 355