Thursday Morning Weather Update

Illinois Coronavirus Cases (Widget updates once daily at 7 p.m. CT) Cases: 955380 Reported Deaths: 17811 View Counties County Cases Deaths Cook 390927 8246 DuPage 61271 1024 Will 51794 773 Lake 47939 812 Kane 41232 601 Winnebago 23840 370 Madison 20827 384 McHenry 18949 217 St. Clair 18859 348 Champaign 13706 87 Sangamon 13160 193 Peoria 12999 201 McLean 11500 108 Rock Island 10938 254 Kankakee 10623 156 Tazewell 10269 192 Kendall 8376 73 LaSalle 8292 230 Macon 7912 169 DeKalb 6577 77 Adams 6372 80 Vermilion 6352 88 Williamson 5234 106 Boone 5027 70 Whiteside 4790 158 Clinton 4420 80 Coles 4272 70 Ogle 4061 64 Knox 4014 121 Effingham 3824 56 Grundy 3821 45 Henry 3674 61 Jackson 3610 58 Marion 3525 103 Franklin 3307 55 Randolph 3291 44 Macoupin 3236 79 Stephenson 3215 60 Livingston 3118 58 Monroe 3094 59 Morgan 2994 81 Jefferson 2899 80 Bureau 2789 70 Woodford 2759 56 Lee 2694 64 Logan 2679 49 Fayette 2645 49 Christian 2567 63 Fulton 2322 30 Iroquois 2293 49 Perry 2121 52 Montgomery 2115 24 McDonough 1971 46 Jersey 1965 40 Lawrence 1935 27 Douglas 1836 28 Shelby 1781 33 Saline 1748 40 Union 1663 31 Cass 1566 29 Crawford 1562 29 Bond 1541 16 Warren 1480 36 Jo Daviess 1382 24 Pike 1362 39 Edgar 1337 40 Carroll 1326 31 Wayne 1319 41 Hancock 1303 30 Richland 1289 34 Moultrie 1250 27 Ford 1221 43 Washington 1203 23 Clark 1201 24 Clay 1191 35 Greene 1109 41 White 1108 26 Mercer 1057 23 Wabash 1037 12 Piatt 1030 8 Mason 1010 37 Johnson 968 15 Cumberland 924 24 De Witt 900 25 Jasper 887 14 Massac 884 28 Menard 721 8 Hamilton 589 10 Marshall 571 9 Pulaski 550 3 Schuyler 542 14 Brown 450 11 Stark 441 20 Henderson 394 10 Edwards 382 6 Calhoun 378 4 Alexander 339 7 Scott 325 1 Gallatin 321 4 Putnam 319 0 Hardin 211 7 Pope 188 1 Unassigned 172 0 Out of IL 17 0

Indiana Coronavirus Cases (Widget updates once daily at 8 p.m. ET) Cases: 505017 Reported Deaths: 8160 View Counties County Cases Deaths Marion 69796 1127 Lake 39467 602 Allen 27775 482 St. Joseph 24033 341 Hamilton 23545 272 Elkhart 22523 313 Vanderburgh 15234 198 Tippecanoe 14793 83 Porter 12690 140 Johnson 11914 235 Hendricks 11233 206 Vigo 9187 146 Madison 8844 171 Clark 8241 112 Monroe 7938 93 Delaware 7537 122 LaPorte 7415 135 Kosciusko 6780 69 Howard 6550 119 Bartholomew 5394 84 Warrick 5169 87 Wayne 5162 141 Hancock 5049 83 Floyd 5027 94 Grant 4885 95 Dubois 4524 47 Marshall 4450 77 Boone 4372 59 Morgan 4210 77 Cass 4171 41 Henry 4165 53 Noble 3979 54 Dearborn 3772 40 Jackson 3708 43 Shelby 3338 72 Lawrence 3238 63 Clinton 3158 34 Gibson 2972 54 DeKalb 2942 56 Knox 2859 38 Montgomery 2795 47 Miami 2682 30 Harrison 2597 35 Steuben 2595 24 Adams 2594 33 Wabash 2594 43 Whitley 2452 20 Jasper 2440 29 Ripley 2435 40 Huntington 2407 43 Putnam 2404 39 White 2294 28 Daviess 2254 67 Fayette 2172 42 Jefferson 2122 32 Decatur 2077 73 LaGrange 2018 54 Greene 1907 56 Wells 1907 45 Scott 1887 35 Posey 1859 26 Clay 1852 30 Randolph 1816 35 Jennings 1679 30 Sullivan 1631 25 Starke 1549 40 Fountain 1498 23 Jay 1493 20 Spencer 1468 14 Washington 1419 16 Fulton 1378 25 Carroll 1309 14 Owen 1293 30 Vermillion 1212 29 Orange 1201 31 Franklin 1199 28 Rush 1170 13 Perry 1168 21 Parke 1158 7 Tipton 1045 29 Pike 910 25 Blackford 874 22 Pulaski 833 32 Newton 820 18 Benton 737 9 Brown 728 8 Crawford 582 7 Martin 573 11 Warren 520 7 Switzerland 493 5 Union 488 2 Ohio 390 7 Unassigned 0 348