Sunday Morning Forecast Update

Illinois Coronavirus Cases (Widget updates once daily at 7 p.m. CT) Confirmed Cases: 275041 Reported Deaths: 8672 View Counties County Confirmed Deaths Cook 138576 5157 DuPage 16622 550 Lake 16285 484 Will 13330 372 Kane 12554 325 St. Clair 6239 183 Madison 5291 130 Winnebago 5218 149 McHenry 4385 118 Champaign 4320 20 Peoria 3174 48 McLean 3120 19 Rock Island 2771 71 Kankakee 2631 76 Unassigned 2241 236 Sangamon 2222 44 Kendall 1879 25 LaSalle 1590 55 Tazewell 1538 18 DeKalb 1424 38 Macon 1358 36 Coles 1342 28 Williamson 1296 34 Jackson 1225 24 Clinton 1051 20 Boone 1012 23 Adams 971 10 Randolph 911 11 Effingham 809 1 Whiteside 676 19 Grundy 625 5 Monroe 625 15 Ogle 619 6 Henry 614 5 Morgan 612 21 Vermilion 588 4 Knox 581 3 Bureau 567 11 Jefferson 555 37 Union 495 24 Marion 491 0 Macoupin 486 7 Franklin 477 2 Stephenson 461 6 McDonough 444 15 Logan 428 1 Christian 427 10 Woodford 386 5 Cass 380 11 Jersey 378 13 Crawford 348 1 Iroquois 348 19 Shelby 345 4 Perry 332 14 Lee 325 1 Montgomery 318 13 Livingston 312 5 Fayette 306 3 Warren 300 2 Bond 286 4 Douglas 273 5 Saline 245 3 Lawrence 242 2 Wayne 240 5 Jo Daviess 235 2 Greene 207 5 Moultrie 207 3 Carroll 204 4 Cumberland 193 4 Jasper 192 9 Washington 189 1 Hancock 183 3 Pulaski 156 1 White 156 0 Clark 146 2 Fulton 144 0 Johnson 144 0 Richland 144 4 Clay 138 0 Wabash 137 1 Piatt 129 0 Mercer 127 5 Mason 122 1 Menard 115 0 Edgar 109 7 Pike 108 1 De Witt 97 1 Ford 94 4 Massac 93 2 Marshall 92 0 Alexander 69 1 Gallatin 68 2 Scott 67 0 Hamilton 65 0 Henderson 62 0 Edwards 60 0 Stark 50 2 Schuyler 44 0 Putnam 42 0 Brown 36 0 Calhoun 35 0 Hardin 34 0 Pope 26 1 Out of IL 2 0

Indiana Coronavirus Cases (Widget updates once daily at 8 p.m. ET) Confirmed Cases: 110759 Reported Deaths: 3503 View Counties County Confirmed Deaths Marion 20645 758 Lake 10172 317 Elkhart 6321 108 St. Joseph 6007 97 Allen 5921 200 Hamilton 4646 109 Vanderburgh 3271 29 Hendricks 2638 121 Monroe 2368 36 Johnson 2250 122 Tippecanoe 2184 13 Clark 2101 56 Porter 2033 44 Cass 1927 9 Delaware 1842 61 Vigo 1757 22 Madison 1565 75 LaPorte 1356 37 Floyd 1300 61 Howard 1270 63 Kosciusko 1187 17 Bartholomew 1145 57 Warrick 1119 35 Marshall 980 24 Boone 944 46 Dubois 940 18 Hancock 900 42 Noble 876 32 Grant 867 33 Henry 754 24 Wayne 737 14 Jackson 731 9 Morgan 694 38 Shelby 663 29 Daviess 639 27 LaGrange 629 11 Dearborn 621 28 Clinton 591 12 Harrison 556 24 Putnam 520 9 Montgomery 502 21 Lawrence 500 28 White 478 14 Knox 476 9 Gibson 464 4 Decatur 453 39 DeKalb 442 11 Miami 422 3 Fayette 417 13 Greene 415 35 Jasper 380 2 Steuben 364 7 Scott 353 10 Sullivan 328 12 Jennings 308 12 Posey 294 0 Franklin 293 25 Clay 292 5 Orange 282 24 Ripley 278 8 Carroll 269 13 Wabash 260 8 Washington 257 1 Starke 248 7 Wells 247 2 Whitley 247 6 Adams 240 3 Jefferson 240 3 Fulton 230 2 Huntington 217 3 Spencer 215 4 Tipton 215 22 Randolph 206 7 Perry 202 13 Newton 170 11 Jay 168 0 Owen 164 1 Martin 159 0 Rush 149 4 Pike 136 1 Vermillion 125 0 Fountain 115 2 Blackford 114 2 Pulaski 113 1 Crawford 102 0 Brown 101 3 Parke 93 2 Benton 88 0 Union 77 0 Ohio 76 7 Switzerland 68 0 Warren 40 1 Unassigned 0 225