Saturday Morning Forecast Update

Illinois Coronavirus Cases (Widget updates once daily at 7 p.m. CT) Confirmed Cases: 259879 Reported Deaths: 8505 View Counties County Confirmed Deaths Cook 133686 5112 DuPage 15826 544 Lake 15583 477 Will 12681 367 Kane 11965 321 St. Clair 5924 178 Madison 4780 117 Winnebago 4731 148 McHenry 4203 116 Champaign 3876 20 McLean 2827 18 Peoria 2776 43 Rock Island 2558 67 Kankakee 2475 72 Unassigned 2140 232 Sangamon 2078 42 Kendall 1786 25 LaSalle 1457 54 Tazewell 1336 12 DeKalb 1298 36 Coles 1204 26 Macon 1182 30 Williamson 1126 26 Jackson 1120 24 Boone 953 23 Clinton 922 19 Adams 857 10 Randolph 833 8 Effingham 726 1 Whiteside 624 19 Morgan 584 21 Henry 568 4 Monroe 564 15 Grundy 562 5 Ogle 554 5 Knox 511 3 Jefferson 504 37 Bureau 482 9 Union 460 24 Vermilion 434 4 Macoupin 423 6 Stephenson 417 6 Franklin 407 1 Marion 403 0 Logan 378 1 McDonough 378 15 Jersey 349 12 Cass 345 11 Woodford 338 4 Iroquois 327 19 Perry 314 13 Lee 294 1 Christian 291 9 Shelby 289 3 Montgomery 279 12 Warren 279 1 Livingston 258 4 Douglas 249 5 Fayette 243 3 Bond 223 4 Crawford 216 1 Lawrence 210 0 Jo Daviess 204 2 Saline 200 3 Moultrie 187 3 Greene 182 2 Cumberland 176 4 Jasper 175 7 Wayne 171 3 Hancock 170 2 Carroll 157 4 Washington 148 1 Pulaski 145 1 White 144 0 Wabash 130 1 Johnson 128 0 Clark 125 2 Clay 120 0 Mercer 114 5 Fulton 111 0 Mason 103 1 Piatt 102 0 Edgar 99 3 Richland 99 4 Pike 95 1 Menard 92 0 Ford 82 4 Massac 78 1 Gallatin 67 2 De Witt 64 1 Marshall 63 0 Henderson 59 0 Scott 58 0 Alexander 56 1 Edwards 52 0 Hamilton 50 0 Stark 41 1 Calhoun 33 0 Schuyler 31 0 Putnam 28 0 Brown 26 0 Hardin 24 0 Pope 23 1 Out of IL 1 0

Indiana Coronavirus Cases (Widget updates once daily at 8 p.m. ET) Confirmed Cases: 103505 Reported Deaths: 3420 View Counties County Confirmed Deaths Marion 19549 754 Lake 9732 307 Elkhart 5937 103 St. Joseph 5601 96 Allen 5519 189 Hamilton 4369 107 Vanderburgh 2932 23 Hendricks 2511 119 Johnson 2130 122 Clark 1947 53 Tippecanoe 1902 13 Cass 1900 9 Porter 1886 43 Monroe 1834 36 Delaware 1678 58 Vigo 1626 19 Madison 1457 74 LaPorte 1293 37 Howard 1189 62 Floyd 1184 59 Kosciusko 1127 17 Bartholomew 1107 56 Marshall 948 23 Warrick 922 31 Boone 912 46 Dubois 896 17 Hancock 858 42 Noble 850 32 Grant 795 32 Jackson 719 9 Henry 686 23 Wayne 686 13 Shelby 642 29 Morgan 635 36 LaGrange 621 11 Dearborn 602 28 Clinton 579 11 Daviess 570 25 Harrison 526 24 Lawrence 486 27 Montgomery 485 21 Putnam 477 8 White 465 13 Decatur 438 38 Knox 423 8 Miami 410 2 DeKalb 393 8 Fayette 393 13 Greene 387 35 Gibson 367 4 Jasper 362 2 Scott 335 10 Steuben 325 7 Sullivan 316 11 Jennings 297 12 Franklin 285 25 Clay 269 5 Posey 265 0 Orange 263 24 Carroll 262 13 Ripley 262 8 Washington 244 1 Wabash 237 7 Whitley 237 6 Wells 229 2 Jefferson 227 3 Starke 221 7 Fulton 217 2 Tipton 212 22 Adams 211 3 Perry 198 14 Huntington 194 3 Randolph 194 7 Spencer 178 3 Owen 157 1 Newton 152 10 Jay 149 0 Rush 144 4 Martin 140 0 Pike 118 1 Vermillion 116 0 Fountain 108 2 Pulaski 106 1 Blackford 93 2 Brown 92 3 Crawford 88 0 Parke 87 2 Benton 85 0 Ohio 75 7 Union 71 0 Switzerland 65 0 Warren 38 1 Unassigned 0 224