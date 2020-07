Sunday Morning Forecast Update

Illinois Coronavirus Cases (Widget updates once daily at 7 p.m. CT) Confirmed Cases: 161785 Reported Deaths: 7483 View Counties County Confirmed Deaths Cook 98292 4774 Lake 10767 433 DuPage 10107 497 Kane 8345 289 Will 7592 331 Winnebago 3318 108 St. Clair 2650 149 McHenry 2446 107 Kankakee 1499 66 Madison 1457 71 Rock Island 1321 30 Unassigned 1209 193 Champaign 1203 17 Kendall 1116 21 Peoria 813 31 DeKalb 691 23 Boone 647 21 Sangamon 642 33 Jackson 389 19 McLean 382 15 Randolph 359 7 Ogle 336 5 LaSalle 313 18 Stephenson 288 6 Macon 270 22 Clinton 267 16 Adams 244 1 Coles 231 17 Union 229 21 Whiteside 228 16 Tazewell 216 8 Grundy 210 5 Williamson 196 4 Monroe 190 13 Knox 187 0 Iroquois 180 5 Warren 152 0 Cass 146 10 Morgan 142 5 Henry 140 1 Jefferson 127 17 Vermilion 116 2 Lee 113 2 McDonough 112 15 Montgomery 104 2 Marion 88 0 Pulaski 88 0 Macoupin 86 3 Douglas 74 0 Franklin 68 0 Perry 67 1 Jo Daviess 63 1 Woodford 63 3 Livingston 58 2 Christian 55 4 Jersey 51 1 Bureau 50 2 Clark 49 0 Jasper 48 7 Logan 41 0 Effingham 40 1 Saline 40 0 Cumberland 36 1 Johnson 36 0 Fayette 34 3 Mason 34 0 Menard 34 0 Mercer 33 0 Ford 32 1 Alexander 30 0 Moultrie 30 0 Washington 30 0 Shelby 27 1 Piatt 25 0 Bond 24 2 Carroll 24 2 White 24 0 Crawford 23 0 Wabash 23 0 Hancock 22 1 Wayne 22 1 Edgar 21 0 Lawrence 21 0 De Witt 20 0 Massac 20 0 Fulton 18 0 Marshall 15 0 Schuyler 14 0 Greene 13 0 Gallatin 12 0 Brown 10 0 Richland 10 0 Pike 9 0 Clay 8 0 Hamilton 8 0 Henderson 8 0 Stark 7 0 Edwards 5 0 Hardin 5 0 Calhoun 2 0 Pope 2 0 Putnam 2 0 Scott 1 0 Out of IL 0 0

Indiana Coronavirus Cases (Widget updates once daily at 8 p.m. ET) Confirmed Cases: 55654 Reported Deaths: 2820 View Counties County Confirmed Deaths Marion 12609 706 Lake 6083 254 Elkhart 3928 64 Allen 3103 141 St. Joseph 2433 72 Hamilton 1888 101 Cass 1663 9 Hendricks 1539 103 Johnson 1418 118 Vanderburgh 1058 6 Porter 902 38 Tippecanoe 852 10 Clark 759 44 Madison 704 64 LaPorte 684 28 Howard 652 59 Marshall 645 13 Kosciusko 632 8 Bartholomew 628 45 Noble 551 28 Boone 520 45 Delaware 500 52 Jackson 499 3 Hancock 498 36 LaGrange 498 10 Shelby 474 25 Floyd 468 44 Monroe 446 28 Dubois 402 7 Grant 380 27 Morgan 365 31 Warrick 319 29 Henry 316 18 Dearborn 310 25 Montgomery 306 20 Clinton 301 3 White 295 10 Vigo 283 9 Lawrence 275 26 Decatur 261 32 Harrison 226 22 Greene 206 33 Miami 206 2 Wayne 194 6 Putnam 189 8 Jennings 185 12 Scott 183 9 DeKalb 174 4 Daviess 163 17 Jasper 158 2 Perry 158 12 Gibson 153 2 Ripley 151 7 Steuben 148 3 Orange 146 24 Franklin 138 8 Starke 130 4 Wabash 123 3 Jefferson 122 2 Carroll 119 2 Whitley 115 6 Fayette 114 7 Huntington 102 2 Newton 101 10 Posey 91 0 Wells 91 1 Fulton 86 1 Spencer 86 1 Randolph 82 4 Knox 80 0 Washington 74 1 Jay 72 0 Clay 70 5 Pulaski 67 1 Rush 67 3 Sullivan 64 1 Adams 55 1 Owen 55 1 Benton 53 0 Brown 53 1 Blackford 44 2 Fountain 43 2 Tipton 38 2 Crawford 36 0 Switzerland 35 0 Martin 30 0 Ohio 30 1 Parke 30 0 Vermillion 20 0 Pike 18 0 Union 17 0 Warren 16 1 Unassigned 0 193