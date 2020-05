Man survives transplant during pandemic

Indiana Coronavirus Cases (Widget updates once daily at 8 p.m. ET) Confirmed Cases: 30901 Reported Deaths: 1964 View Counties County Confirmed Deaths Marion 9040 531 Lake 3191 167 Cass 1579 6 Allen 1213 65 St. Joseph 1132 34 Hendricks 1103 65 Hamilton 1092 91 Johnson 1065 102 Elkhart 938 27 Madison 576 58 Bartholomew 467 33 Porter 465 21 Clark 450 38 LaPorte 387 21 Tippecanoe 356 3 Jackson 353 1 Howard 344 17 Delaware 340 27 Hancock 315 27 Shelby 311 21 Floyd 311 38 Boone 279 35 Morgan 257 24 Vanderburgh 240 2 Decatur 221 31 White 212 8 Montgomery 211 14 Clinton 204 1 Harrison 183 21 Grant 178 20 Noble 174 20 Dubois 171 2 Greene 167 23 Warrick 163 26 Dearborn 162 21 Monroe 158 10 Henry 155 6 Lawrence 142 22 Miami 135 1 Vigo 135 7 Putnam 129 7 Jennings 126 4 Orange 122 22 Scott 115 3 Ripley 112 6 Franklin 106 8 Carroll 88 2 Daviess 81 16 Steuben 76 2 Newton 72 10 Wabash 72 2 Kosciusko 71 1 Wayne 66 5 Marshall 61 1 LaGrange 59 2 Washington 52 1 Jasper 52 1 Fayette 50 4 Fulton 46 1 Rush 45 2 Jefferson 41 1 Jay 41 0 Clay 38 1 Pulaski 38 0 Randolph 37 3 Whitley 34 2 Brown 33 1 Sullivan 31 1 Starke 30 3 Owen 30 1 DeKalb 28 1 Knox 24 0 Benton 24 0 Crawford 23 0 Perry 23 0 Huntington 22 2 Tipton 22 1 Wells 22 0 Switzerland 19 0 Blackford 19 1 Fountain 17 2 Parke 17 0 Posey 17 0 Spencer 14 1 Gibson 13 2 Ohio 13 0 Adams 12 1 Warren 12 1 Martin 10 0 Union 8 0 Vermillion 8 0 Pike 5 0 Unassigned 0 152

Illinois Coronavirus Cases (Widget updates once daily at 7 p.m. CT) Confirmed Cases: 107796 Reported Deaths: 4790 View Counties County Confirmed Deaths Cook 70417 3246 Lake 7465 250 DuPage 6891 339 Kane 5484 152 Will 5012 257 Winnebago 1838 49 McHenry 1360 67 St. Clair 939 70 Kankakee 783 42 Kendall 689 19 Rock Island 627 22 Champaign 537 7 Madison 523 52 Boone 389 16 Sangamon 328 26 DeKalb 309 3 Randolph 256 3 Jackson 207 10 McLean 202 9 Macon 187 18 Ogle 185 2 Clinton 176 16 Peoria 176 7 Stephenson 176 2 Union 138 5 LaSalle 134 10 Whiteside 133 10 Iroquois 128 4 Out of IL 126 1 Warren 114 0 Jefferson 100 16 Unassigned 99 0 Coles 98 7 Knox 94 0 Monroe 91 11 Grundy 87 2 McDonough 79 4 Lee 76 1 Cass 67 0 Tazewell 67 3 Henry 66 0 Williamson 54 1 Marion 50 0 Jasper 45 7 Adams 44 1 Macoupin 41 1 Perry 40 0 Pulaski 40 0 Vermilion 39 1 Montgomery 38 1 Morgan 34 1 Christian 33 4 Livingston 31 2 Douglas 27 0 Jo Daviess 26 0 Fayette 20 2 Jersey 20 1 Ford 19 1 Washington 18 0 Mason 17 0 Menard 17 0 Woodford 17 2 Shelby 16 1 Bureau 15 1 Mercer 14 0 Carroll 13 2 Hancock 13 0 Crawford 11 0 Franklin 11 0 Bond 10 1 Brown 10 0 Clark 10 0 Cumberland 10 0 Fulton 10 0 Logan 10 0 Piatt 10 0 Schuyler 10 0 Moultrie 9 0 Wayne 9 1 Alexander 8 0 Henderson 8 0 Johnson 7 0 Massac 7 0 Effingham 6 1 Saline 6 0 Greene 5 0 Marshall 5 0 De Witt 4 0 Lawrence 4 0 Richland 3 0 Stark 3 0 Clay 2 0 Edwards 2 0 Gallatin 2 0 Hamilton 2 0 White 2 0 Calhoun 1 0 Hardin 1 0 Pike 1 0 Pope 1 0 Putnam 1 0 Wabash 1 0 Edgar 0 0