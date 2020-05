Sunday Morning Forecast Update

Indiana Coronavirus Cases (Widget updates once daily at 8 p.m. ET) Confirmed Cases: 27280 Reported Deaths: 1741 View Counties County Confirmed Deaths Marion 8151 474 Lake 2812 140 Cass 1553 5 Hendricks 1020 60 Hamilton 1001 90 Allen 985 61 Johnson 980 94 St. Joseph 947 28 Elkhart 638 23 Madison 538 57 Bartholomew 408 30 Clark 400 30 Porter 388 10 LaPorte 355 14 Jackson 320 1 Floyd 297 37 Tippecanoe 291 2 Hancock 287 23 Howard 285 11 Shelby 280 20 Delaware 261 20 Boone 256 32 Morgan 241 17 Decatur 217 31 Vanderburgh 201 2 White 178 4 Harrison 167 15 Montgomery 167 10 Grant 161 18 Dearborn 157 18 Greene 154 20 Noble 148 20 Warrick 148 24 Monroe 144 9 Lawrence 133 21 Miami 130 1 Clinton 126 1 Henry 123 3 Orange 120 19 Putnam 117 5 Jennings 112 4 Ripley 107 6 Vigo 106 6 Franklin 106 7 Scott 93 2 Dubois 85 2 Carroll 78 2 Newton 71 9 Wabash 71 2 Steuben 65 2 Daviess 61 15 Wayne 61 5 Kosciusko 57 1 Washington 50 1 LaGrange 49 2 Jasper 43 1 Fulton 42 1 Marshall 40 1 Fayette 40 4 Rush 40 2 Pulaski 34 0 Jefferson 34 1 Randolph 30 3 Brown 30 1 Clay 29 1 Jay 28 0 Whitley 28 2 Owen 27 1 Starke 27 2 DeKalb 25 1 Sullivan 25 0 Knox 22 0 Crawford 22 0 Tipton 21 1 Benton 21 0 Huntington 20 2 Perry 19 0 Parke 18 0 Fountain 18 2 Wells 16 0 Posey 16 0 Switzerland 16 0 Blackford 14 1 Warren 12 1 Ohio 12 0 Gibson 10 0 Adams 9 1 Spencer 8 1 Union 8 0 Martin 7 0 Vermillion 7 0 Pike 5 0 Unassigned 0 145

Illinois Coronavirus Cases (Widget updates once daily at 7 p.m. CT) Confirmed Cases: 92457 Reported Deaths: 4129 View Counties County Confirmed Deaths Cook 61212 2814 Lake 6382 209 DuPage 5780 293 Will 4312 240 Kane 4263 109 Winnebago 1436 34 McHenry 1156 62 St. Clair 783 65 Kankakee 657 31 Rock Island 570 18 Kendall 543 17 Madison 481 39 Champaign 366 7 Sangamon 304 25 Boone 282 14 DeKalb 239 2 Randolph 236 3 Jackson 181 10 Ogle 169 2 Macon 163 17 Clinton 162 14 McLean 158 4 Peoria 155 6 Stephenson 136 0 Union 122 4 LaSalle 121 8 Whiteside 118 8 Iroquois 114 3 Warren 106 0 Jefferson 98 17 Knox 86 0 Monroe 86 11 Out of IL 83 1 Lee 74 1 Coles 73 4 Grundy 73 1 Henry 64 0 Cass 63 0 Tazewell 62 3 McDonough 61 2 Williamson 52 1 Unassigned 49 0 Marion 48 0 Jasper 46 8 Adams 42 1 Macoupin 41 1 Pulaski 40 0 Perry 38 0 Montgomery 37 1 Morgan 35 1 Christian 30 4 Vermilion 29 1 Livingston 25 1 Douglas 23 0 Fayette 19 2 Jersey 18 1 Jo Daviess 18 0 Menard 18 0 Ford 17 1 Washington 17 0 Mason 16 0 Bureau 15 1 Mercer 15 0 Woodford 14 1 Carroll 13 2 Shelby 13 1 Hancock 12 0 Bond 11 1 Crawford 11 0 Franklin 11 0 Brown 10 0 Logan 10 0 Clark 9 0 Alexander 8 0 Cumberland 8 0 Henderson 8 0 Moultrie 8 0 Piatt 8 0 Wayne 8 1 Fulton 7 0 Johnson 7 0 Schuyler 7 0 Effingham 6 1 Massac 6 0 Saline 6 0 Marshall 5 0 De Witt 4 0 Greene 4 0 Lawrence 4 0 Richland 3 0 Clay 2 0 Edwards 2 0 Gallatin 2 0 Hamilton 2 0 Putnam 2 0 White 2 0 Calhoun 1 0 Hardin 1 0 Pike 1 0 Pope 1 0 Stark 1 0 Wabash 1 0 Edgar 0 0