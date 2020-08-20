Vincennes Lincoln volleyball wins at Sullivan

The Vincennes Lincoln volleyball team beat Sullivan 3-0.
Lady Alices beat Lady Arrows
Posted: Aug 20, 2020 10:45 PM
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