Friday night Vincennes Lincoln will host Sullivan in a sectional 30 semifinal contest on the gridiron. Last year the two met in the sectional opener, with the Alices winning with one second left 21-20.
Alices beat Arrows last year with one second left
Posted: Oct 29, 2020 11:03 PM
Related Content
- Vincennes Lincoln-Sullivan ready for another sectional showdown
- Lincoln wins showdown with Sullivan
- Vincennes Lincoln girls beat Sullivan
- Vincennes Lincoln girls beats Sullivan
- Volleyball: Vincennes Lincoln vs. Sullivan
- GBB: Vincennes Lincoln vs. Sullivan
- Vincennes Lincoln beats Washington in pitchers showdown
- Vincennes Lincoln ready for Jasper
- Vincennes Lincoln boys win at Sullivan
- Vincennes Lincoln volleyball wins at Sullivan
Scroll for more content...