The Sullivan volleyball team won 3-0 at Vincennes Lincoln. The win improves the Lady Arrows to 8-0 on the season.
Lady Arrows won in straight sets
Posted: Sep 8, 2021 10:33 PM
Related Content
- Sullivan volleyball stays perfect with win at Vincennes Lincoln
- Volleyball: Vincennes Lincoln vs. Sullivan
- Vincennes Lincoln volleyball wins at Sullivan
- Vincennes Lincoln girls beat Sullivan
- Vincennes Lincoln girls beats Sullivan
- GBB: Vincennes Lincoln vs. Sullivan
- Vincennes Lincoln boys win at Sullivan
- Vincennes Lincoln volleyball beats Princeton
- Edgewood stays perfect with win at Sullivan
- Vincennes Lincoln wins fifth-straight
Scroll for more content...