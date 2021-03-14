Shakamak's Cinderella Season Ends in Martinsville

Indy Tindley beats Shakamak 65-43.
Indy Tindley and Shakamak met in the Martinsville Regional Semi-Finals.
Posted: Mar 14, 2021 12:16 AM
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