In a battle of 3A teams, it was 12th-ranked Evansville Bosse winning 74-61 at Sullivan.
Related Content
- Evansville Bosse snaps Sullivan 11-game winning streak
- Evansville Bosse @ Washington
- Sullivan baseball snaps Shakamak winning streak
- Linton-Evansville Bosse football scrimmage
- Linton-Evansville Bosse football scrimmage
- Plainfield snaps Northview's Winning Streak
- Loogootee volleyball snaps North Knox winning streak
- North Knox volleyball snaps Linton's winning streak
- Anderson snaps Rose-Hulman winning streak
- TH South snaps losing streak
Scroll for more content...