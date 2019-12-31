HONORING THE CLASS OF 2020: Washington High School

Washington High School Class of 2020
JACALYN ABREGO
MELIDA AJRADINOSKA
ALEXANDRIA ALLISON
VICTORIA AMBROSE
MARIA ANGELES POZOS
KIERSTEN ARNEY
GAGE AUBERRY
KENIA AVILEZ DOMINGUEZ
ALI BARBER
ROBERT BARNES
GAGE BATCHELOR
WILLIAM BAXTER
ESTEBAN BECERRA
ITALIA BECERRA
JOSEPH BEDWELL
LUKE BOWLING
JOSHUA BOYD
JOSE BRITO
OLIVIA BROWN
ANDREW BRUMETT
MASON BURGESS
RANDALL BURRIS
YULIANA CASTANEDA-RODRIGUEZ
ELIZABETH CHRISTEN
ALEASHA CHRISTENBERRY
HAYLEE CISSELL
FRANDLY CLAIRFEUS
PAIGE CLYMER
BREANNA COFFMAN
SUSAN CONGER
EMMA CONLEY
RACKEL CRUZ MORA
FAITH DALTON
JACOB DAVIS
ETHAN DIETSCH
OSCAR DANIEL DUBON MEJIA
AVERY DURNIL WILKERSON
MARTIN ECHEVERRIA-MORA
BREANNA ELLIOTT
DALEN ELLIOTT
DEVIN EMMONS
DALTON ERVIN
ALISIA ESCALERA
NAYELI ESCOBAR
CULLEN EVANS
HADLEY FAITH
SIDNEY FLEETWOOD
* List of names provided by the school.