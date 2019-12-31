HONORING THE CLASS OF 2020: Vincennes Lincoln High School

Vincennes Lincoln High School Class of 2020
ABEL, KATLYN
ADAMS, KYLEE
ALLEN, EMILY
ALTSTADT, DEREK
ALTSTADT, DUSTIN
ANDERSON, LOGAN
AYALA, FATIMA
BAREKMAN, SIERRA
BARTHOLOMEW, CECELIA
BENEFIELD, GEORJENA
BILSKIE, TREVOR
BOBE, HUNTER
BOLERJACK, ALEXIS
BOND, JACE WILLIAM-RUSSEL
BRADLEY, COLTON
BRASSEUR, KATLYNN
BRAVO, ALEXANDRA
BRINK, BRILEY
BROWN, LOUIS
BROWN, TERREZE
BURSON, BENJAMIN
BUTLER, DRAKE
BYRER, MIKAYLA
CARIE, ZACHARY
CARMEAN, DARRIAN
CHURCH, TESA
CLARK, TYLER
COLLINS, BRENDEN
COOMES, JOANNA
COPP, SAMANTHA
CORY, MIA
DAIL, HUNTER
DAVIS, GABRIEL
DECKARD, BO
DEFFENDOLL, CADON
DIEUDONNE, ALEX
DUCKWORTH, MYLAN
DUNHAM, ROBERT
DUNNING, MICHAEL
EVANS, NATHAN
EXKORN, JAMES
FAITH, BRENT
FITHIAN, OSBORNE
FRANKLIN, MARY
FREY, KATHLEEN
GALLATIN, SCOTT
GARTNER, MICHAEL
GILBERT, LOUIS
GILLIS, TORRENCE
GREEN, DONOVAN
HAGGARD, JACOB
HAISLIP, RAEKWON
HALTER, ADDYSON
HARRINGTON, LOSTON
HASKINS, DYLAN
HAWKINS, BAILEY
HEATH, TRINITY
HEIDEN, MALLORY
HENSLEY, HAROLD
HERNANDEZ, FAVIAN
HEUBY, MALCOLM
HOLMES, GANNON
HOPE, GAGE
HUDSON, ATHENA
HULBERT, ZION
HUNT, LUCAS
ISLER, ALYSSE
JACKSON, AUSTIN
JACKSON, VICTORIA
JONES, ASPEN
JOYCE, MEREDITH
KAYS-THOMPSON, ROBERT
KEAN, DALTON
KILLION, JUSTIN
KING, ROSE
KIRK, CALEB
KLUEH, LOGAN
KOPP, CAMERON
LABREC, JALEIGH
LADE, SARA
LAMBERT, MADISON
LANE, ASHLYNN
LEMON, DYLAN
LEMONS, CAMDEN
LIKE, CARTER
LIKE, JAYDEN
LINDSEY, GABE
LLOYD, AUSTIN
LUNSFORD, BRISTOL
MCGILL, CASEY
MCGUIRE, EVAN
MCKEE, CHARLES
MCKNIGHT, KAYLEE
MEJIA, JESUS
METELLUS, MAYCOS
MICKENS, AVANN
MIDDLETON, NOAH
MILEY, HANNAH
MORRIS, NOVALEI
MULLINS, PARKER
MURDOCK, LEXIE-JEAN
MYERS, KARLIE
NUNNELLY, JESSICA
OWENS, DRYDEN
PARKER, JARED
PEARSON, HEAVEN
PETERS, LANE
PINNICK, ROBERT
PRESLEY, ANDREANNA
REEVES, HUNTER
RIVERA, CASSIDY
ROBBINS, TREVOR
ROBINSON, IVAN
ROSE, LOGAN
RUGGLES, BRODY
RUSSELL, ASHTIN
SHAKE, MIKAILA
SHREVE, PEYTON
SIEVERS, BRIAN
SINGLETON, ALICEROSE
SMITH, GAVIN
SPARKS, BAILEY
STOUT, SAGE
STRATE, JORDAN
SWARENS, LIAN
TANDY, TYLER
TEDROW, LILLY
THOMAS, ABIGAIL
THOMAS, BRAIDN
TODD, JACOB
TODD, KARISHA
TRAN, KATHERINE
TRAN, PHILLIP
TREDWAY, MOLLY
UBALDO, ADOLFO
VALDEZ, ALYSA
VIECK, BARON
VONDERHEIDE, LOGAN
WATTS, AUSTIN
WATTS, BRAXTON
WETZEL, HANNAH
WHITSON, KATELYN
WILLIAMS, EMILY
WOOD, DAKOTA
* List of names provided by the school.