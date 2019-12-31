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HONORING THE CLASS OF 2020: Vincennes Lincoln High School

Vincennes Lincoln High School Class of 2020

Vincennes Lincoln High School Class of 2020

ABEL, KATLYN

ADAMS, KYLEE

ALLEN, EMILY

ALTSTADT, DEREK

ALTSTADT, DUSTIN

ANDERSON, LOGAN

AYALA, FATIMA

BAREKMAN, SIERRA

BARTHOLOMEW, CECELIA

BENEFIELD, GEORJENA

BILSKIE, TREVOR

BOBE, HUNTER

BOLERJACK, ALEXIS

BOND, JACE WILLIAM-RUSSEL

BRADLEY, COLTON

BRASSEUR, KATLYNN

BRAVO, ALEXANDRA

BRINK, BRILEY

BROWN, LOUIS

BROWN, TERREZE

BURSON, BENJAMIN

BUTLER, DRAKE

BYRER, MIKAYLA

CARIE, ZACHARY

CARMEAN, DARRIAN

CHURCH, TESA

CLARK, TYLER

COLLINS, BRENDEN

COOMES, JOANNA

COPP, SAMANTHA

CORY, MIA

DAIL, HUNTER

DAVIS, GABRIEL

DECKARD, BO

DEFFENDOLL, CADON

DIEUDONNE, ALEX

DUCKWORTH, MYLAN

DUNHAM, ROBERT

DUNNING, MICHAEL

EVANS, NATHAN

EXKORN, JAMES

FAITH, BRENT

FITHIAN, OSBORNE

FRANKLIN, MARY

FREY, KATHLEEN

GALLATIN, SCOTT

GARTNER, MICHAEL

GILBERT, LOUIS

GILLIS, TORRENCE

GREEN, DONOVAN

HAGGARD, JACOB

HAISLIP, RAEKWON

HALTER, ADDYSON

HARRINGTON, LOSTON

HASKINS, DYLAN

HAWKINS, BAILEY

HEATH, TRINITY

HEIDEN, MALLORY

HENSLEY, HAROLD

HERNANDEZ, FAVIAN

HEUBY, MALCOLM

HOLMES, GANNON

HOPE, GAGE

HUDSON, ATHENA

HULBERT, ZION

HUNT, LUCAS

ISLER, ALYSSE

JACKSON, AUSTIN

JACKSON, VICTORIA

JONES, ASPEN

JOYCE, MEREDITH

KAYS-THOMPSON, ROBERT

KEAN, DALTON

KILLION, JUSTIN

KING, ROSE

KIRK, CALEB

KLUEH, LOGAN

KOPP, CAMERON

LABREC, JALEIGH

LADE, SARA

LAMBERT, MADISON

LANE, ASHLYNN

LEMON, DYLAN

LEMONS, CAMDEN

LIKE, CARTER

LIKE, JAYDEN

LINDSEY, GABE

LLOYD, AUSTIN

LUNSFORD, BRISTOL

MCGILL, CASEY

MCGUIRE, EVAN

MCKEE, CHARLES

MCKNIGHT, KAYLEE

MEJIA, JESUS

METELLUS, MAYCOS

MICKENS, AVANN

MIDDLETON, NOAH

MILEY, HANNAH

MORRIS, NOVALEI

MULLINS, PARKER

MURDOCK, LEXIE-JEAN

MYERS, KARLIE

NUNNELLY, JESSICA

OWENS, DRYDEN

PARKER, JARED

PEARSON, HEAVEN

PETERS, LANE

PINNICK, ROBERT

PRESLEY, ANDREANNA

REEVES, HUNTER

RIVERA, CASSIDY

ROBBINS, TREVOR

ROBINSON, IVAN

ROSE, LOGAN

RUGGLES, BRODY

RUSSELL, ASHTIN

SHAKE, MIKAILA

SHREVE, PEYTON

SIEVERS, BRIAN

SINGLETON, ALICEROSE

SMITH, GAVIN

SPARKS, BAILEY

STOUT, SAGE

STRATE, JORDAN

SWARENS, LIAN

TANDY, TYLER

TEDROW, LILLY

THOMAS, ABIGAIL

THOMAS, BRAIDN

TODD, JACOB

TODD, KARISHA

TRAN, KATHERINE

TRAN, PHILLIP

TREDWAY, MOLLY

UBALDO, ADOLFO

VALDEZ, ALYSA

VIECK, BARON

VONDERHEIDE, LOGAN

WATTS, AUSTIN

WATTS, BRAXTON

WETZEL, HANNAH

WHITSON, KATELYN

WILLIAMS, EMILY

WOOD, DAKOTA

* List of names provided by the school.

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Illinois Coronavirus Cases

(Widget updates once daily at 7 p.m. CT)

Confirmed Cases: 127757

Reported Deaths: 5904
CountyConfirmedDeaths
Cook824273944
Lake8768344
DuPage8111404
Kane6787210
Will5890288
Winnebago254569
McHenry172483
St. Clair131494
Kankakee100154
Kendall84619
Rock Island71525
Champaign6858
Madison63965
Boone50418
DeKalb4579
Sangamon36331
Peoria31411
Jackson30111
Randolph2744
McLean22613
Ogle2213
Stephenson2165
Macon20221
Clinton19317
Union17014
LaSalle16416
Whiteside15713
Coles13917
Iroquois1355
Warren1260
Grundy1142
Out of IL1131
Knox1040
Jefferson10116
Monroe10112
McDonough9213
Lee891
Unassigned870
Tazewell816
Williamson763
Cass730
Henry700
Pulaski610
Marion550
Morgan471
Adams461
Jasper467
Macoupin462
Perry420
Vermilion421
Montgomery411
Livingston362
Christian354
Jo Daviess331
Douglas280
Jersey261
Menard220
Bureau211
Fayette213
Ford211
Woodford212
Washington200
Mason180
Mercer180
Carroll172
Hancock171
Alexander160
Shelby161
Schuyler130
Bond121
Franklin120
Fulton120
Johnson120
Moultrie120
Piatt120
Wabash120
Clark110
Crawford110
Brown100
Cumberland100
Logan100
Wayne91
Effingham81
Henderson80
Massac70
Saline70
Greene60
Marshall50
De Witt40
Lawrence40
Richland40
Stark30
Clay20
Edwards20
Gallatin20
Hamilton20
White20
Calhoun10
Edgar10
Hardin10
Pike10
Pope10
Putnam10

Indiana Coronavirus Cases

(Widget updates once daily at 8 p.m. ET)

Confirmed Cases: 37397

Reported Deaths: 2303
CountyConfirmedDeaths
Marion10326621
Lake3940211
Allen188374
Elkhart171729
Cass15939
St. Joseph140639
Hendricks121879
Hamilton120594
Johnson1133114
Madison60361
Porter57133
Clark54842
Bartholomew53440
LaPorte45724
Tippecanoe4535
Howard44437
Jackson4032
Delaware40041
Shelby39822
Hancock36227
Boone33136
Floyd32641
Vanderburgh3014
Noble29622
Morgan29028
Montgomery25218
Clinton2511
White2439
Grant23523
Decatur23132
Dubois2284
Kosciusko2272
Marshall2142
Harrison19522
Vigo1948
Henry18812
Dearborn17522
Greene17527
Monroe17415
Lawrence17124
Warrick16729
LaGrange1592
Miami1501
Putnam1437
Jennings1324
Orange13223
Scott1283
Franklin1178
Ripley1086
Daviess10716
Carroll962
Steuben932
Wayne906
Wabash832
Newton8110
Fayette797
Jasper751
DeKalb671
Jay580
Randolph553
Clay533
Washington511
Pulaski511
Fulton511
Whitley503
Jefferson491
Rush493
Starke463
Huntington422
Perry421
Wells390
Sullivan381
Owen361
Brown341
Benton320
Knox320
Blackford282
Tipton261
Crawford250
Fountain232
Adams221
Spencer221
Switzerland210
Gibson202
Parke190
Posey160
Martin150
Warren131
Ohio130
Union120
Vermillion100
Pike60
Unassigned0182