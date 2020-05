HONORING THE CLASS OF 2020: Terre Haute North High School

Terre Haute North High School Class of 2020

Morgan Nicole Adams

Rehan John Ahmed

Kiran Dell Alexander

Isabel Nicole Alger

Ryker Cross Alley

Tony Lee Altvater, Jr

Gudzim Amiti

Samuel Ericson Anders

Cayley Nycole Anderson

Autumn Lotri Appleton

Robert Eugene Arnett

Kaylee Ann Atterson

Charles Rene Aubin

Kenneth Lamar Bacon

Zachary Demetrius Bahus

Krislynn Marie Bailey

Liam Michael Balitewicz

Matthew Walter Banks

Bryson Thomas Barnes

Tyler Dean Barnett

Margaret Ann Barrett

Michelle Lynn Barrett

Taylor Ann Barrow

Kevin Jacob Beddow

Jennifer Ann Behnke

Ethan Lee Bell

Shaelynn Virginia Ann Bell

Ahmad Rashad Benford

Kaleb Matthew Benson

Emily Camille Bevis

Gavin Edward Bible

Reginald Daramas Billiot

Lacey Rose Bilyou

Ian Michael Bland

Marc Kendall Bland

Ryan Lee Blystone

Gabriela Renea Bonilla

Logan Andrew Boston

Anthony William Bovenschen

Jordan Christopher Bradley

Ethan Michael Branam

Thor Romay Brandt

Gabrielle Marie Brewer

Aubree Noelle Bridgewater

Lexi Ann Briley

Brayden Malik Brookins

Abigail Nichole Brown

Delilah Renae Brown

Matthew Cole Brown

Tucker Bruinsma

Courtney Lyn Bullard

Steven Mikekael Bullock

Anna Grace Burpo

Luisa Marie Butscheid

Skylar Faith Cacciolo

Zachary Phillip Caffee

Britton Lee Cain

Sidney Renee Campbell

William Anthony Carter, IV

Alexis Mackenzie Caskey

Brooklyn Nicole Cherry

Ashlyn Nicole Chinn

Brandt Tyler Chrisman

Caroline Grace Christ

Peter Edward Christ

McKenzie Lee Church

Roman Anthony Cintron

Vanessa Makenzi Clay

Ally Marie Cockrell

Gage Michael Cohen-Cook

Bethany Noel Collenbaugh

Aaron Alan Collins

Simon Anthony Collins

Jaselyn Jo Conn

Bradyn Lloyd Cooley

Dylan Preston Corby

Ty Allen Crews

Jared Clayton Cuffle

Avery Noelle Cunningham

Zoe Elyse Cunningham

Filippo Dario

Caroline May Davies

Dyllan Michael Deal

Macy Mee Marie Deckert

Malachi Michael Deevers

Ethan Edward Denbo

Megan Elizabeth Denney

Caterina Marie DeSantis

Reegen Kylene DesArmo

Ashlyn Louise Deverick

Autumn Marie Dickens

April Joy Dillingham

Kamdyn Renea Dinkel

Shelby Faith Marie Downey

Abigail Lauren Drake

Max Alexander Drake

Nicholas Christopher Duncan

Olivia Raeshawn Duncan

Peyton Anthony Dwyer

Jonathan Kyle Eades

Kaylee Anne Eddy

Nathan Alan Egan

Madilyn Nicole Ellingsworth

Jacob Eric Michael Eup

Karoline Alice Fairbanks

Sean Gregory Farris

Atalie Jackalyn Feise

Casey Shawn Ferris

Jonathan Avery Finn

Bradley Harmon Fleener

Sydney LeeAnn Flowers

Anquanice Lashae Floyd

Sarah Elizabeth Forsythe

Anthonie Nathaniel Foster

Francisco Javier Franco, Jr

Austin Glen Fulford

Joslyn Roberta Fuller

Kaleb Jordan Funk

Erika Lee Funkhouser

Blaise Thomas Galbraith

Isabelle Elise Garcia

Jennifer Natalia Garcia-Israel

Randall James Garrett

Adam Michal Gasiorowski

Brooks Charles Gatrell

Courtney Lynn Gilbert

Tabitha Marie Gilbert

Caden Christopher Ginoplos

Desarai Storm Givens

Elaine Annette Goff

Adara Jolynn Grady

Virginia Ann Graf

Annastasia Marie Graham

Juan Pablo Granieri

Ethan James Grant

Shayne Richard Gray

Ethan James Grayless

Lindsey Marie Greaver

Kenzington Leigh Green

Shelby Sue Green

Hunter Ford Greenwell

Abigail Lynn Grim

Peyton James Gulley

Selena Leanne Gulley

Jackson Burnham Guptill

Zachary Alexander Gurchiek

Noah William Gwin

Abigail Marie Hair

Madilynn Grace Halls

Camden McGwire Harden

Gabrielle Renee' Harlow

Max Geoffrey Harpole

Stella Marie Hart

Sydney Marie Hayes

Stephanie Nicole Hayne

Braeden Michael Heaton

Taylor Alexandria Henning

Teresa Marie Henry

Kelly Johanna Herrera

Avery Edmund Herron

Elijah Alan Edward Higgins

Kyli Maryann Higgins

Kylie Renee Higham

Eian Walter Himes

Jordyn Elizabeth Hoar

Emma Claire Holder

Cody Gabriel Howard

Joshua Floyd Humphrey

Bryce O'Neal Hunt

Gavin Pence Hunt

Neveah Angelique Hurns

Parker Rae Hutson

Zoee Elizabeth Huxford

Arjent Imeri

Santiago Pierce Imeroni

Carina Haessig Isaia

Ayana Izutani

Benjamin Thomas Jaeger

Michael Avery James

Danielle Marie Johnson

Lauren Noelle Johnson

Shadiamond Renise Johnson

Jon Stanford Jones

Deric Lavern Joy

Kassidee Nicole Judson

Tyler Joseph Kane

Kalea Brooke Kaperak

Pelin Kara

Lauren Elizabeth Keith

Landon Brian Kelley

Caleb Mitchell Kemper

Kaitlin Renee Kennedy

Gary Russell Keyes

Katelyn Grace King

Tyrann Syntonn King

Anna Marie Krawiec

Jazmin Lee Krstich

Emma Delores Land

Kamri Paige Leigha Large

Ella Maria Lautzenheiser

John Andrew Lawrence

Roy William Lewsader

Trevor Alexander Ley

Spencer Augustus Limcaco

Gabrielle Lynn Lindsay

Dominic Oakley Long

Rhiannon Nicole Long

Tobias Lund

Kodoku Rydell Lusent

Edward Joseph Malooley

Gage Arlan Rowen Manuel

Matilde Mariani

Cameran Cheyanne Marlar

Ross Walter Mason

Hayden Jane Mattick

Justin Cole Mattingly

Ethan Alexander May

James Fredrick McBride

Alexandria Ann McCalister

Kyle Levi McCullough

Gage Edward McGhee

Gordon Michael McKain

Carlei Shaye McKillop

Jacob Trenton McKinney

Mason James Mershon

Johnathan Lee Michaels

Caitlyn Amalia Marie Miller

Nicholas Ethan Scott Milner

Josie Reva Minton

Shea Maranda Moloney

Timothy Alexander Montgomery

Austin Michael Moody

Grant Michael Morrison

Hunter Steven Morrison

Jesse Lynn Morson

Alexander Reed Morton

Matthew Thomas Moyer

Madison Brooke Mullen

Katie Elaine Myers

Austin Brandon Nasser

Gunnar Michael Neice

Ruby Jane Nelson

Madison Raelynn Newman

Brooklyn Dawn Orndorff

Chase Edward Orndorff

David Edward Overton

Robert Lee Owen, II

Chynna Michele Owens

Anna Joy Paugh

Devon Alexander Pazera

Cheyanna Renea Pence

Jackson Parker Pence

Corey Ray Peters

Kacee Allen Peters

Abram Foster Pies

Monica Piloni

Amy Rose Tequila Ping

Taneer Gage Pittman

Andre' Georges Ponsot

Emile Noe Ponsot

Kansas Rose Price

Caleb Duane Purdy

Erica Dawn Pusey

Cameron Lee Gene Quigley

Jace Michael Robe Quigley

Alexandra Marie Ray

Logan Eli Rees

Sarah Joli W Richards

Bryan Ladell Richardson

Ruben Debs Rider-Leck

Joshua Rixner

Steven Marcos Rodriguez

Laia Roqueta

Madison Bailey Ross

Skyleen Monoique Ross

Desiree Marie Santos

Hallee Rae-Marie Sauceda

Emma Marie Saunders

Caleb Andrew Scank

Finn Richard Heinric Seidel

Margaret Marie Shearer

Darci Jane Shock

Mackenzie Noel Shropshire

Jonah Michael Sills

Elisa Vittoria Simoni

Samuel Frederick B Sinclair

Renee Elizabeth Sivertson

Kynedy Sue Sladek

Samantha Marie Slaven

Austin Joe Smith

Aili Bryanne Smock

Macie Renae Snapp

Marissa Sky Snyder

Tyler Dean Sollars

Tyler Lee Sommer

Minseop Song

Julia Grace Sonntag

Colin Reece Southard

Faith Sue Dawn Southard

Lily Ann Southard

Skyler Rose Spears

Madeline Elizabeth Spitler

Spencer James Steward

Gwendolyn Marie Stewart

Austin Cooper Stump

Dalton Lucas Sturm

Prentice Keith Suggs

Skyla Brianne Swaim

Lauren Isabelle Targett

Travis Marquis Wayn Taylor

Spencer Thomas Templeton

Jessica Elizabeth Terrell

Devan Trey Thompson

Sasha Elizabeth Thompson

Claire Elizabeth Thrift

Christian Ever Throckmorton

Cecilia Robin Tonetti

Hallie Nicole Townsend

Tyler James Trainor

Kiley Anne Tremain

Mayson Trierweiler

Tyana Alexandria Troxel

Elizabeth Renee' Tucker

Brianna Lynn Tyler

Ivan Michael Underwood

Katelynn E Underwood

Mason Brocker Unger

Geoffrey Bryan Vest

Karen Elise Waldbieser

Madison Leeann Walker

Adeline Rachel Waltz

Michael Ray Waters

Conrad Jacob Weaver

Taylor May Weger

Brandon Dylan Wessel

George Stephen West

Mikel Ellie West

Lindsey Shaye White

Sarah Elizabeth White

Jerrod Paul Williams

Bailie Elizabeth Wilson

Kaitlyn Kay Wineinger

Brianna Sue Wisor

Devon Jakob Wood

Caitlin Marie Woods

Hunter Zachary Woods

Abigail Mary Worley

Sierra Lynn Worthen

Abigail Grace Wright

Elizabeth Jane Wright

Ethan Jacob Wright

Jonnathan Michael Wyrick

Dongxiao Xie

Noah Christopher Young

Lauren Christine Zeck

Tayvion Lavonte Zulkifl

McLean High School Class of 2020

Marie Alderdice

Dominick Simon Amores

Deven Jacob Bolton

Tyshekia Collins

Justin Mickel Cork

Sam Arthur Franklin

Jamulynn Mae Gilliland

Jacob Lee Jarvis

Jake Edward Morris Jones

Justin Anthony Obergfell

Preston Alvin Obergfell

Spencer Lynne Ravellette

Brayden Lee Robins

Justus Allen Shaw

Kylee Nichole Terstegge

James Earl Tester

Jared Spencer Vasquez

N'kosi Keith White

* List of names provided by the school.