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HONORING THE CLASS OF 2020: Terre Haute North High School

Terre Haute North High School Class of 2020

Terre Haute North High School Class of 2020

Morgan Nicole Adams
Rehan John Ahmed
Kiran Dell Alexander
Isabel Nicole Alger
Ryker Cross Alley
Tony Lee Altvater, Jr
Gudzim Amiti
Samuel Ericson Anders
Cayley Nycole Anderson
Autumn Lotri Appleton
Robert Eugene Arnett
Kaylee Ann Atterson
Charles Rene Aubin
Kenneth Lamar Bacon
Zachary Demetrius Bahus
Krislynn Marie Bailey
Liam Michael Balitewicz
Matthew Walter Banks
Bryson Thomas Barnes
Tyler Dean Barnett
Margaret Ann Barrett
Michelle Lynn Barrett
Taylor Ann Barrow
Kevin Jacob Beddow
Jennifer Ann Behnke
Ethan Lee Bell
Shaelynn Virginia Ann Bell
Ahmad Rashad Benford
Kaleb Matthew Benson
Emily Camille Bevis
Gavin Edward Bible
Reginald Daramas Billiot
Lacey Rose Bilyou
Ian Michael Bland
Marc Kendall Bland
Ryan Lee Blystone
Gabriela Renea Bonilla
Logan Andrew Boston
Anthony William Bovenschen
Jordan Christopher Bradley
Ethan Michael Branam
Thor Romay Brandt
Gabrielle Marie Brewer
Aubree Noelle Bridgewater
Lexi Ann Briley
Brayden Malik Brookins
Abigail Nichole Brown
Delilah Renae Brown
Matthew Cole Brown
Tucker Bruinsma
Courtney Lyn Bullard
Steven Mikekael Bullock
Anna Grace Burpo
Luisa Marie Butscheid
Skylar Faith Cacciolo
Zachary Phillip Caffee
Britton Lee Cain
Sidney Renee Campbell
William Anthony Carter, IV
Alexis Mackenzie Caskey
Brooklyn Nicole Cherry
Ashlyn Nicole Chinn
Brandt Tyler Chrisman
Caroline Grace Christ
Peter Edward Christ
McKenzie Lee Church
Roman Anthony Cintron
Vanessa Makenzi Clay
Ally Marie Cockrell
Gage Michael Cohen-Cook
Bethany Noel Collenbaugh
Aaron Alan Collins
Simon Anthony Collins
Jaselyn Jo Conn
Bradyn Lloyd Cooley
Dylan Preston Corby
Ty Allen Crews
Jared Clayton Cuffle
Avery Noelle Cunningham
Zoe Elyse Cunningham
Filippo Dario
Caroline May Davies
Dyllan Michael Deal
Macy Mee Marie Deckert
Malachi Michael Deevers
Ethan Edward Denbo
Megan Elizabeth Denney
Caterina Marie DeSantis
Reegen Kylene DesArmo
Ashlyn Louise Deverick
Autumn Marie Dickens
April Joy Dillingham
Kamdyn Renea Dinkel
Shelby Faith Marie Downey
Abigail Lauren Drake
Max Alexander Drake
Nicholas Christopher Duncan
Olivia Raeshawn Duncan
Peyton Anthony Dwyer
Jonathan Kyle Eades
Kaylee Anne Eddy
Nathan Alan Egan
Madilyn Nicole Ellingsworth
Jacob Eric Michael Eup
Karoline Alice Fairbanks
Sean Gregory Farris
Atalie Jackalyn Feise
Casey Shawn Ferris
Jonathan Avery Finn
Bradley Harmon Fleener
Sydney LeeAnn Flowers
Anquanice Lashae Floyd
Sarah Elizabeth Forsythe
Anthonie Nathaniel Foster
Francisco Javier Franco, Jr
Austin Glen Fulford
Joslyn Roberta Fuller
Kaleb Jordan Funk
Erika Lee Funkhouser
Blaise Thomas Galbraith
Isabelle Elise Garcia
Jennifer Natalia Garcia-Israel
Randall James Garrett
Adam Michal Gasiorowski
Brooks Charles Gatrell
Courtney Lynn Gilbert
Tabitha Marie Gilbert
Caden Christopher Ginoplos
Desarai Storm Givens
Elaine Annette Goff
Adara Jolynn Grady
Virginia Ann Graf
Annastasia Marie Graham
Juan Pablo Granieri
Ethan James Grant
Shayne Richard Gray
Ethan James Grayless
Lindsey Marie Greaver
Kenzington Leigh Green
Shelby Sue Green
Hunter Ford Greenwell
Abigail Lynn Grim
Peyton James Gulley
Selena Leanne Gulley
Jackson Burnham Guptill
Zachary Alexander Gurchiek
Noah William Gwin
Abigail Marie Hair
Madilynn Grace Halls
Camden McGwire Harden
Gabrielle Renee' Harlow
Max Geoffrey Harpole
Stella Marie Hart
Sydney Marie Hayes
Stephanie Nicole Hayne
Braeden Michael Heaton
Taylor Alexandria Henning
Teresa Marie Henry
Kelly Johanna Herrera
Avery Edmund Herron
Elijah Alan Edward Higgins
Kyli Maryann Higgins
Kylie Renee Higham
Eian Walter Himes
Jordyn Elizabeth Hoar
Emma Claire Holder
Cody Gabriel Howard
Joshua Floyd Humphrey
Bryce O'Neal Hunt
Gavin Pence Hunt
Neveah Angelique Hurns
Parker Rae Hutson
Zoee Elizabeth Huxford
Arjent Imeri
Santiago Pierce Imeroni
Carina Haessig Isaia
Ayana Izutani
Benjamin Thomas Jaeger
Michael Avery James
Danielle Marie Johnson
Lauren Noelle Johnson
Shadiamond Renise Johnson
Jon Stanford Jones
Deric Lavern Joy
Kassidee Nicole Judson
Tyler Joseph Kane
Kalea Brooke Kaperak
Pelin Kara
Lauren Elizabeth Keith
Landon Brian Kelley
Caleb Mitchell Kemper
Kaitlin Renee Kennedy
Gary Russell Keyes
Katelyn Grace King
Tyrann Syntonn King
Anna Marie Krawiec
Jazmin Lee Krstich
Emma Delores Land
Kamri Paige Leigha Large
Ella Maria Lautzenheiser
John Andrew Lawrence
Roy William Lewsader
Trevor Alexander Ley
Spencer Augustus Limcaco
Gabrielle Lynn Lindsay
Dominic Oakley Long
Rhiannon Nicole Long
Tobias Lund
Kodoku Rydell Lusent
Edward Joseph Malooley
Gage Arlan Rowen Manuel
Matilde Mariani
Cameran Cheyanne Marlar
Ross Walter Mason
Hayden Jane Mattick
Justin Cole Mattingly
Ethan Alexander May
James Fredrick McBride
Alexandria Ann McCalister
Kyle Levi McCullough
Gage Edward McGhee
Gordon Michael McKain
Carlei Shaye McKillop
Jacob Trenton McKinney
Mason James Mershon
Johnathan Lee Michaels
Caitlyn Amalia Marie Miller
Nicholas Ethan Scott Milner
Josie Reva Minton
Shea Maranda Moloney
Timothy Alexander Montgomery
Austin Michael Moody
Grant Michael Morrison
Hunter Steven Morrison
Jesse Lynn Morson
Alexander Reed Morton
Matthew Thomas Moyer
Madison Brooke Mullen
Katie Elaine Myers
Austin Brandon Nasser
Gunnar Michael Neice
Ruby Jane Nelson
Madison Raelynn Newman
Brooklyn Dawn Orndorff
Chase Edward Orndorff
David Edward Overton
Robert Lee Owen, II
Chynna Michele Owens
Anna Joy Paugh
Devon Alexander Pazera
Cheyanna Renea Pence
Jackson Parker Pence
Corey Ray Peters
Kacee Allen Peters
Abram Foster Pies
Monica Piloni
Amy Rose Tequila Ping
Taneer Gage Pittman
Andre' Georges Ponsot
Emile Noe Ponsot
Kansas Rose Price
Caleb Duane Purdy
Erica Dawn Pusey
Cameron Lee Gene Quigley
Jace Michael Robe Quigley
Alexandra Marie Ray
Logan Eli Rees
Sarah Joli W Richards
Bryan Ladell Richardson
Ruben Debs Rider-Leck
Joshua Rixner
Steven Marcos Rodriguez
Laia Roqueta
Madison Bailey Ross
Skyleen Monoique Ross
Desiree Marie Santos
Hallee Rae-Marie Sauceda
Emma Marie Saunders
Caleb Andrew Scank
Finn Richard Heinric Seidel
Margaret Marie Shearer
Darci Jane Shock
Mackenzie Noel Shropshire
Jonah Michael Sills
Elisa Vittoria Simoni
Samuel Frederick B Sinclair
Renee Elizabeth Sivertson
Kynedy Sue Sladek
Samantha Marie Slaven
Austin Joe Smith
Aili Bryanne Smock
Macie Renae Snapp
Marissa Sky Snyder
Tyler Dean Sollars
Tyler Lee Sommer
Minseop Song
Julia Grace Sonntag
Colin Reece Southard
Faith Sue Dawn Southard
Lily Ann Southard
Skyler Rose Spears
Madeline Elizabeth Spitler
Spencer James Steward
Gwendolyn Marie Stewart
Austin Cooper Stump
Dalton Lucas Sturm
Prentice Keith Suggs
Skyla Brianne Swaim
Lauren Isabelle Targett
Travis Marquis Wayn Taylor
Spencer Thomas Templeton
Jessica Elizabeth Terrell
Devan Trey Thompson
Sasha Elizabeth Thompson
Claire Elizabeth Thrift
Christian Ever Throckmorton
Cecilia Robin Tonetti
Hallie Nicole Townsend
Tyler James Trainor
Kiley Anne Tremain
Mayson Trierweiler
Tyana Alexandria Troxel
Elizabeth Renee' Tucker
Brianna Lynn Tyler
Ivan Michael Underwood
Katelynn E Underwood
Mason Brocker Unger
Geoffrey Bryan Vest
Karen Elise Waldbieser
Madison Leeann Walker
Adeline Rachel Waltz
Michael Ray Waters
Conrad Jacob Weaver
Taylor May Weger
Brandon Dylan Wessel
George Stephen West
Mikel Ellie West
Lindsey Shaye White
Sarah Elizabeth White
Jerrod Paul Williams
Bailie Elizabeth Wilson
Kaitlyn Kay Wineinger
Brianna Sue Wisor
Devon Jakob Wood
Caitlin Marie Woods
Hunter Zachary Woods
Abigail Mary Worley
Sierra Lynn Worthen
Abigail Grace Wright
Elizabeth Jane Wright
Ethan Jacob Wright
Jonnathan Michael Wyrick
Dongxiao Xie
Noah Christopher Young
Lauren Christine Zeck
Tayvion Lavonte Zulkifl

McLean High School Class of 2020

Marie Alderdice
Dominick Simon Amores
Deven Jacob Bolton
Tyshekia Collins
Justin Mickel Cork
Sam Arthur Franklin
Jamulynn Mae Gilliland
Jacob Lee Jarvis
Jake Edward Morris Jones
Justin Anthony Obergfell
Preston Alvin Obergfell
Spencer Lynne Ravellette
Brayden Lee Robins
Justus Allen Shaw
Kylee Nichole Terstegge
James Earl Tester
Jared Spencer Vasquez
N'kosi Keith White

* List of names provided by the school.

Indiana Coronavirus Cases

(Widget updates once daily at 8 p.m. ET)

Confirmed Cases: 27778

Reported Deaths: 1751
CountyConfirmedDeaths
Marion8303477
Lake2843140
Cass15535
Hendricks103261
Hamilton102190
Allen99661
Johnson99294
St. Joseph97128
Elkhart66823
Madison54357
Bartholomew42030
Clark40630
Porter39410
LaPorte35814
Jackson3271
Tippecanoe3032
Floyd29737
Hancock29123
Shelby28720
Howard28511
Delaware27722
Boone25832
Morgan24419
Decatur22031
Vanderburgh2072
White1794
Montgomery17311
Harrison17015
Grant16318
Greene15821
Dearborn15819
Noble15220
Warrick15024
Monroe1509
Clinton1341
Lawrence13321
Miami1301
Henry1253
Orange12219
Putnam1205
Jennings1164
Dubois1152
Vigo1136
Ripley1076
Franklin1067
Scott962
Carroll792
Newton719
Wabash712
Steuben652
Daviess6415
Wayne615
Kosciusko561
Washington501
LaGrange492
Marshall431
Fulton431
Jasper431
Fayette424
Rush412
Jefferson351
Pulaski340
Randolph323
Brown311
Clay301
Jay290
Sullivan290
Starke282
Whitley282
Owen271
DeKalb261
Crawford220
Knox220
Benton210
Tipton211
Huntington212
Perry190
Parke180
Fountain182
Posey160
Wells160
Switzerland160
Blackford141
Ohio120
Warren121
Spencer111
Gibson100
Adams91
Union80
Vermillion70
Martin70
Pike50
Unassigned0144

Illinois Coronavirus Cases

(Widget updates once daily at 7 p.m. CT)

Confirmed Cases: 94191

Reported Deaths: 4177
CountyConfirmedDeaths
Cook622182839
Lake6489215
DuPage5904298
Kane4396115
Will4388240
Winnebago149035
McHenry117962
St. Clair80565
Kankakee66931
Rock Island57718
Kendall56317
Madison49042
Champaign4017
Sangamon30725
Boone29014
DeKalb2512
Randolph2363
Jackson18110
McLean1706
Ogle1702
Macon16517
Clinton16114
Peoria1596
Stephenson1501
Union1224
Whiteside1228
LaSalle1208
Iroquois1173
Warren1080
Jefferson9817
Knox870
Monroe8711
Out of IL841
Coles814
Grundy741
Lee741
Unassigned670
Cass640
Henry640
McDonough642
Tazewell633
Williamson521
Marion480
Jasper457
Adams421
Macoupin411
Pulaski400
Perry390
Montgomery381
Morgan361
Christian314
Vermilion301
Livingston261
Douglas230
Fayette192
Jersey181
Jo Daviess180
Ford171
Menard170
Washington170
Mason160
Bureau151
Carroll142
Mercer140
Woodford141
Shelby131
Hancock120
Bond111
Crawford110
Franklin110
Brown100
Logan100
Clark90
Moultrie90
Piatt90
Wayne91
Alexander80
Cumberland80
Fulton80
Henderson80
Johnson70
Schuyler70
Effingham61
Massac60
Saline60
Marshall50
De Witt40
Greene40
Lawrence40
Richland30
Clay20
Edwards20
Gallatin20
Hamilton20
Putnam20
White20
Calhoun10
Hardin10
Pike10
Pope10
Stark10
Wabash10
Edgar00
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