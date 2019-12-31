HONORING THE CLASS OF 2020: South Knox Middle - High School

South Knox Middle - High School Class of 2020
Andrew Ryan Adams
Gracie Twila Adams
Cienna Cristin Adkins
Austin Alyxander Alton
Logan Matthew Anthis
Riley Dean Baker
Caleb Hall Barmes
Cecilia Irene Barmes
Lucas James Beard
Hunter Dawn Beasley
Kaitlin Marie Bilskie
Kennedy Michele Bilskie
Brooklyn Odra Black
Elijah Mack Blakely
Haley Marie Blakely
Delaney Lauran Bobe
Dorian Kane Bray
Daniel Joseph Butler
Dylan Jacob Butler
Mark Colton Chanley
Trenton Michael Clark
Brittany Dawn Conklin
Hailee Elizabeth Cooper
Hananiah Lorraine Cornwell
Mykayla Elizabeth Couchenour
Ethan Jeffrey Deckard
Trevor Allen Dobbyn
Chase Michael Donaldson
Tristen Kellie Dubbs
Jonathan Douglas Earley
Kaitlin Marie Ellerman
Kyndall Paige Elliott
Taylor Rae Faulkner
Trenton James Faulkner
Justin Mitchel Fickling
Lauren Margaret Fitch
Madeline Ann Flaningam
Kevin Jack Frye
Avery Mark Gerkin
Abigale Elizabeth Goble
Corey Jeffrey Godwin
Alanna Le Nae Green
Kendra Nicole Green
Kenady Hope Hageman
Coral Rein Hardig
Brooklyn Alise Hatton
Nolan Carter Hays
Lanea Mae Holscher
Katelyn Mae Holt
Isaak Louis Hunckler
Christopher Thomas Ice
Hannah Jo Ivers
Makayla Lynn Johnson
Shanandoa Ann Jordan
Raven Elizabeth Karns
Grayson Anne Keller
Anthony Charles Ketchem
Alexzandra Marie Leal
Cole Alexander Legg
Marlie Paige Lindauer
Megan Riley Lowe
Morgan Bailey Lowe
Nickolas Reid Lunsford
Molly Elizabeth Mahan
Jasmine Renee Mallett
Trevor Chase Malott
Macey Shae Marvel
Kendall Lynn Mayall
Lauren Elizabeth McCrary
Walker James McCrary
Sydney Bonolyn McGiffen
Joshua Adam Melvin
Ronald Joseph Miller
Luke Garrett Mincey
Christine Michael Morris
Tyra Lane Musgrave
Colton Isaah Neighbors
Richard Taylor Nelson
Kara Lynn Obermeyer
Shelby Rose Osborne
Morgan Elizabeth Palmer
Mariah Hadley Pearison
José Anthony Ramirez
Jillian Ivy Reeves
Madelyn Grace Robbins
Nathaniel Edward Robinson
Ann Marie Rusch
Ashley Lynn Schatz
Bradley Brant Smith
Eli Benjamin Thomas
Allyson Payge Van Vleet
John Andrew Vieck
Taylor Jaclyn Vieke
Austin Michael Vinsel
Mackenzie Lauren Walthall
Braeleigh Nicole Wilkerson
Andrea Marie Williams
Jace Michael Willis
Caycee Jeanette Wilson
Augustus Steven Winburn
Robert DuWayne Yocum
* List of names provided by the school.