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HONORING THE CLASS OF 2020: South Knox Middle - High School

South Knox Middle - High School Class of 2020

South Knox Middle - High School Class of 2020

Andrew Ryan Adams
Gracie Twila Adams
Cienna Cristin Adkins
Austin Alyxander Alton
Logan Matthew Anthis
Riley Dean Baker
Caleb Hall Barmes
Cecilia Irene Barmes
Lucas James Beard
Hunter Dawn Beasley
Kaitlin Marie Bilskie
Kennedy Michele Bilskie
Brooklyn Odra Black
Elijah Mack Blakely
Haley Marie Blakely
Delaney Lauran Bobe
Dorian Kane Bray
Daniel Joseph Butler
Dylan Jacob Butler
Mark Colton Chanley
Trenton Michael Clark
Brittany Dawn Conklin
Hailee Elizabeth Cooper
Hananiah Lorraine Cornwell
Mykayla Elizabeth Couchenour
Ethan Jeffrey Deckard
Trevor Allen Dobbyn
Chase Michael Donaldson
Tristen Kellie Dubbs
Jonathan Douglas Earley
Kaitlin Marie Ellerman
Kyndall Paige Elliott
Taylor Rae Faulkner
Trenton James Faulkner
Justin Mitchel Fickling
Lauren Margaret Fitch
Madeline Ann Flaningam
Kevin Jack Frye
Avery Mark Gerkin
Abigale Elizabeth Goble
Corey Jeffrey Godwin
Alanna Le Nae Green
Kendra Nicole Green
Kenady Hope Hageman
Coral Rein Hardig
Brooklyn Alise Hatton
Nolan Carter Hays
Lanea Mae Holscher
Katelyn Mae Holt
Isaak Louis Hunckler
Christopher Thomas Ice
Hannah Jo Ivers
Makayla Lynn Johnson
Shanandoa Ann Jordan
Raven Elizabeth Karns
Grayson Anne Keller
Anthony Charles Ketchem
Alexzandra Marie Leal
Cole Alexander Legg
Marlie Paige Lindauer
Megan Riley Lowe
Morgan Bailey Lowe
Nickolas Reid Lunsford
Molly Elizabeth Mahan
Jasmine Renee Mallett
Trevor Chase Malott
Macey Shae Marvel
Kendall Lynn Mayall
Lauren Elizabeth McCrary
Walker James McCrary
Sydney Bonolyn McGiffen
Joshua Adam Melvin
Ronald Joseph Miller
Luke Garrett Mincey
Christine Michael Morris
Tyra Lane Musgrave
Colton Isaah Neighbors
Richard Taylor Nelson
Kara Lynn Obermeyer
Shelby Rose Osborne
Morgan Elizabeth Palmer
Mariah Hadley Pearison
José Anthony Ramirez
Jillian Ivy Reeves
Madelyn Grace Robbins
Nathaniel Edward Robinson
Ann Marie Rusch
Ashley Lynn Schatz
Bradley Brant Smith
Eli Benjamin Thomas
Allyson Payge Van Vleet
John Andrew Vieck
Taylor Jaclyn Vieke
Austin Michael Vinsel
Mackenzie Lauren Walthall
Braeleigh Nicole Wilkerson
Andrea Marie Williams
Jace Michael Willis
Caycee Jeanette Wilson
Augustus Steven Winburn
Robert DuWayne Yocum

* List of names provided by the school.

Indiana Coronavirus Cases

(Widget updates once daily at 8 p.m. ET)

Confirmed Cases: 33068

Reported Deaths: 2068
CountyConfirmedDeaths
Marion9524558
Lake3494175
Cass15897
Allen141966
St. Joseph122134
Hendricks114268
Hamilton113292
Elkhart110128
Johnson1092106
Madison58459
Porter50522
Bartholomew49034
Clark47941
LaPorte42022
Tippecanoe3823
Howard37824
Delaware37636
Jackson3721
Shelby36822
Hancock32727
Floyd31739
Boone30535
Morgan27724
Vanderburgh2592
Montgomery23417
White2308
Decatur22431
Clinton2221
Noble20421
Grant19721
Dubois1903
Harrison18921
Henry16910
Greene16824
Monroe16512
Warrick16528
Dearborn16521
Vigo1538
Lawrence15223
Miami1401
Putnam1357
Jennings1294
Orange12422
Scott1203
Ripley1106
Franklin1098
Kosciusko1011
Carroll933
Daviess8416
Steuben812
Marshall801
Newton7610
Wayne756
Fayette747
Wabash742
LaGrange682
Jasper661
Washington511
Jay490
Fulton471
Clay461
Rush452
Randolph453
Jefferson431
Pulaski410
Whitley383
Owen351
Sullivan341
DeKalb331
Brown331
Starke323
Perry280
Wells270
Benton260
Huntington262
Knox250
Tipton241
Crawford230
Blackford222
Parke190
Spencer191
Switzerland190
Fountain182
Posey160
Gibson142
Adams131
Ohio130
Warren121
Vermillion100
Martin90
Union80
Pike60
Unassigned0161

Illinois Coronavirus Cases

(Widget updates once daily at 7 p.m. CT)

Confirmed Cases: 115833

Reported Deaths: 5186
CountyConfirmedDeaths
Cook753063519
Lake7933281
DuPage7460350
Kane6083167
Will5356268
Winnebago209153
McHenry148870
St. Clair105077
Kankakee83644
Kendall75119
Rock Island63923
Champaign5957
Madison54557
Boone42416
DeKalb3704
Sangamon34328
Randolph2674
Jackson25610
McLean21613
Ogle2002
Stephenson1992
Macon19219
Peoria1918
Out of IL1831
Clinton18017
Union1519
Unassigned1490
LaSalle14113
Whiteside13412
Iroquois1314
Coles12313
Warren1130
Jefferson10116
Knox960
Grundy952
Monroe9311
McDonough847
Lee791
Tazewell704
Cass690
Henry670
Williamson602
Marion500
Jasper457
Adams441
Macoupin442
Perry410
Pulaski410
Montgomery391
Vermilion381
Morgan341
Christian334
Jo Daviess320
Livingston322
Douglas260
Fayette203
Ford201
Jersey201
Menard190
Mason180
Washington180
Woodford182
Hancock160
Mercer160
Shelby161
Bureau151
Carroll142
Bond121
Franklin120
Piatt120
Schuyler120
Clark110
Crawford110
Fulton110
Brown100
Cumberland100
Logan100
Moultrie100
Wayne91
Alexander80
Henderson80
Johnson70
Massac70
Saline70
Effingham61
Greene50
Marshall50
De Witt40
Lawrence40
Richland30
Stark30
Clay20
Edwards20
Gallatin20
Hamilton20
Wabash20
White20
Calhoun10
Hardin10
Pike10
Pope10
Putnam10
Edgar00
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