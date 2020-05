HONORING THE CLASS OF 2020: Paris Cooperative High School

Paris Cooperative High School Class of 2020

Thomas Allanson

Kylie Arnett

Ethan Atkinson

Jessica Augustus

Angeliq Beabout

Warren Beals

Tyrique Bell

Jackson Boatman

Shawn Bowers

Heidi Boyll

Nicholas Branson

Alexander Brock

Katelyn Brock

Daniela Brooks

Matthew Brouwer

Carl Brown

Dakota Brown

Elizabeth Brown

Emma Campbell

Kendra Cartright

Drew Cearlock

Tanner Clark

Ashli Close

Avoree Collins

Dallas Collins

Gage Comstock

Riley Cooper

Mason Corbett

Ethan Cox

Nicholas Craig

Kelsie Crampton

Dustin Creech

Clayton Crouch

Jordyn David

Kenisha Davis

Tiffani Delashmit

Cole Delaunois

Joshua Drueke

Julia Duong

Josie Ellingsworth

Austin Entrican

Hannah Evans

Jacob Fellers

Rachel Fiscus

Sarah Fiscus

Ethan Fitzsimmons

Lily Foltz

Elyssa Ford

Sefton Ford

Sydney Fox

Kadon Fuller

Johnathan Garvin

Elijah Garwood

Jenna Gates

Layne Gill

Nathan Goodwin

Ethan Graham

Zollie Gray

Tristan Gross

Levi Happ

Carter Hays

Chase Hays

Kadrianne Henry

Katelin Herrington/Timmerman

Linden Hess

Jaden Higginbotham

Charles Hill

Larisa Hofmann

Hudson Hollis

Brandon/Shaila Hollingsworth

Drake Hopkins

Charles Hunter

Sarah Isaf

Gary Johnson

Graham Johnson

Grant Johnson

Hunter Johnson

Jeffrey Johnson

Joshua Johnson

Grace Joseph

Evan Keneipp

Dyllan Kistner

Karrington Krabel

Katelyn Kraemer

Coy Landrum

Caleb Lawson

Trinity Lee

Autumn Lewis

Annalise Littleton

Christiana Marlowe

Karson Martin

Kaitlyn Mathews

Blake Maxwell

Briar Maynard

Samuel Mays

Gunner McCarty

Ethan McConchie

Hannah Mickiewicz

Emily Miller

Alexis Milner

Nathan Minnis

Brock Minor

Devin Murphy

Jaycie Murphy

Austin Myles

Alexis Neibarger

Hunter Newlin

Kaleb Nicholson

Tyler Nicholson

Chloe Noel

Gavin Overaker

Leslie Parrent

Mallory Pine

Thomas Porter

Bailey Potter

Samantha Potter

Angelina Rager

Josalyn Ramsey

Harli Rhoads

Alexia Rinesmith

Blayne Roberts

Elizabeth Rouse

Carlei Sapp

Kolten Sexton

Britni Shaffer

Ronald Shear

Alisa Sheppard

Bethany Sherrell

Abigail Smith

Colleene Smith

Trysten Stone

Katrina Strow

Victoria Talbert

Brianna Taylor

Patricia Trammel

Santanna Tucker

Brianna Turner

Zachary Turner

Franceska Twigg

Hailey Underwood

Jacob VanNess

Dawson Watson

Michelle Watters

Kennedy Weese

Sarah Wells

Shawn Wells

Karson Whitaker

Samantha Whitaker

Alayna Whitkanack

Dustin Wilson

Blake Woolum

Mitchell Worrell

Margaret York

Nathan York

Nathan Zorn

* List of names provided by the school.