HONORING THE CLASS OF 2020: Oblong High School

Oblong High School Class of 2020
Macie Dawn Adams
Brayton Kyler Akers
Isaak Dane Allen
Josey Wyatt Ault
Shyanna Marie Bone
Bridgett Kaylynn Briner
Nicholas Andrew Robert Brown
Aireka Mashell Burke
Katie Rikel Cheek
Anna Rae Cross
Maura Lynzi Davis-Shelton
Maria Dezcallar Morell
Wisteria Anne Rene Feigel
Garrett Henry Flexter
Morgan Melisa Gill
Kali Leann Hardig
Harley Kay Harrison
Jordyn Marie Hege
Micah Andrew Janes
Keeley Rae Johnson
Jadon Keith Littlejohn
Alicia Rose Manhart
Hanha Marie Mattek
Mackenzi Eryn McIntosh
Callie Elizabeth Meadows
Leslie Marie Merideth
Katelyn Colleen Montgomery
Nicholas William Newell
Caleb Austin Newman
Madison Alexis Newman
Ralph Bailey Osborn
Carla Pe'rez Serra
Dalton Leon Postlewait
Alyssa Lynn Potts
Garrison Alva Powell
Leontine Marie Sedello
Kelly Ann Shew
Trevor Duane Shook
* List of names provided by the school.