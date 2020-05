HONORING THE CLASS OF 2020: Northview High School

Northview High School Class of 2020

Alexander, Shannon Marie

Allegree, Chase Morgan

Allen, Lauretta Jo

Archer, Savannah Elizabeth

Archer, Sophia Louise

Bailey, Brooklynn Rose

Bailey, Reece Gavin

Barger, Makenzie Grace

Barnett II, Erick Patrick

Barnett, Mersadies Nichole

Bass, Larry Dane

Batchelor, Kaylyn D

Batchelor, Mekayla Leigh

Bedwell, Eleanor Marie

Bell, Bailey Denise

Belleu, Brandon Dean

Bennett, Shailyn Michelle

Biddle, Noah Christian

Boland, Mavery

Bonte, Taylor Nicole

Bowman, Elaina Carolyn

Bradford, Jonathan David

Bridgewaters, Braden Zane

Brock, Sydney Drew

Brown, Jacob Michael

Brown, Zackary Austin

Bryan, Cade Levi

Bryan, Sarah Rose

Burns, Harley Stephen

Bussing, Bowen John

Butler, Mackenzie Gabrielle

Butts, Matthew Frank

Calandrilla, Zackery Lewis

Chastain, Kolten James

Christy, Madelynn Mckenzie

Clark, Gabrielle Lynne

Clawson, Emma Grace

Combs, Adrienne

Cook, Chloe Elise

Cotton, Joseph Lee

Crabb, Alexandra Kathryn

Cundiff, Luke Donovan

Dickison, Justin Paul

Dickison, Kaleena Kim

Dickison, Reagann Alexandria

Ditto, Rayden Scott

Dodd, Preston Lee

Donathan, Joshua Robert

Dowell, Christian Zachkary

Dowers, Justus Allen-Michael

Droit, Callista Korrine

Dudley, Luke Edward

Dwyer, Makayla Lyne

Edington, Krista Nicole

Ehrlich, Braelyn Heidi Nicole

Ellinger, Joshua Andrew

Ellis, Halle Renae

Emmert, Elise Katherine

Everhart, Piper Reece

Fagg, Dakota Leann

Farris, Cody Robert-Allen

Floyd, Grace Noel

Floyd, Malea Marie

Foster, Kollin Hunter

Fraizer, Kayla Dawn

Froderman, Gracelyn Elizabeth

Fry, Paige Ann

Gaskin, Chloe Nickole

Gettle, George Carson

Gibson, Mason James

Goggins, Jade Marie

Goodpasture, Britney Nichole

Graves, Caitlyn Lenee

Grigsby, Ashton Grant

Grizzel, Tatum Lyn Marie

Gugino, David Michael

Haines, Chester James

Hakman, Evan Joseph

Hall, Sarah Joanne

Hapenny, Zachary Andrew

Harbour, Chauncey Jack

Hargis, Hailie Renee

Harris, Haley Anne

Harris, Madison Anne

Harrison, Carly Lynn

Hayes, Ashton Max

Head, Cameron E

Hess, Tyler Addison

Higgins, Emilly Leslie

Hightower, Madison Alexis

Hoke, Mercedes Marie

Horrall, Isabella Rose

Howald, Jack Alan

Hudson, Akeela Trannell

Jasper, Kiaya

Jedynak, Joshua Pawel

Jenkins, David William

Johnson, Chloey Paige

Johnson, Parker Ray

Jolly, Taylor Jade

Kaelber, Jessamyn Haleigh

Kellett, Jaycee Rae

Kicklighter, Joshua Ryan

Konecny, Kyle James

Kooistra, Madeline Marie

Kuhn, Macee Jean

Lackey, Simon Reed

Lalen, Jace Rylee

Langdon, Brianna Lynn

Lantrip, Melody Jane

Layne, Larry Shawn

Letourneau, Gavin Keith

Lewicki, Bailey Dawn

Lucas, Kambree Jolie

Mace, Madeline Renee

Maesch, Lillie Marie

Martin, Hunter Allen

Martinez, Yahaira Duran

Maurer, Drew Corey

Mcclelland, Joni Marie

McGinty, Trey Thomas

McIntire, Haleigh Nicole

McMains, Dakota Michael Lee

Metz, Brylar Scott

Meyer, Alysa Xin

Michael, Hannah Jane

Miller, Kaitlyn Rose

Milner, Brayden William

Minor, Noah William

Mishler, Noah Nathaniel

Moore, Irelan Marie

Morris, Emme Mae

Mullenix, Jadah Rae

Mullenix, Taylor Kay

Myles Jr., Anthony Louis

Neace, Heidi Marie

Neal, Taylor Marie

Nees, Ceejay Douglas

Nevins, Sarah Jean

Norris, Braden John

Norris, William Brandon

Ogborn, Garrett Matthew

Olsen, Cheyenne Nicole

Osborne, Sarah Elizabeth

Partin, Kaitlyn Elizabeth

Paullus, Mark Christopher

Payne, Alan Joseph

Pearson, Jonathan Scott

Pena, Silca Cayel

Perkins, Christopher Michael Miles

Perrin, Alicia N

Phillips, Simmaron Lynn

Pittman, Magdalen Rose

Pruitt, Quentin Forest

Purtell, Daija Marie

Randolph, Briar O'dale

Reik, Brock Anthony

Reyher, Kainen Daniel

Reynolds, Josephine Irene

Richey, Haley Jaymes

Ridge, Madison Taylor

Robbins, Bralynn Michelle

Roberts, Conner Avery

Roembke, Kade Harris

Rogers, Aaron Michael

Rogers, Kassidy Marie

Romas, Robert Ray

Ross, Elizabeth Irene

Sampson, Sage Brooklyn

Schlatter, Tristan Lane

Shepherd, Laney Jay

Shrum, Faith Marie

Simmons, Lynzie Michelle

Singulani, Franco Dezo

Slaughter, Hubbert Dean

Spicer, Alyssa Ann

Stallcop, Samuel Richard

Stanley, Mackenzie Elizabeth

Stearley, Aydan Jenay

Stewart, Griffien Ray

Tanner, Jeremy Michael

Taylor, Kennett M

Terstegge, Sabrina Alexis

Tetidrick, Braelyn Dawn

Thiel, Tucker Nathan

Thomas, Steven Glen

Thompson, Miranda Jaylynn

Timberman, Tyler Austin

Toney, Hunter Ray

Torbert, Kailah Grace

Truxal, Zachary Allen

Vanarsdale, Logan David

Vansickle, Kourtnie Renee

Walden, Brianna Cevon

Wallen, Gavin Alexander

Weaver, Cheyenne Grace

Weber, Samantha Lynn

Webster, Scott Tanner

Weis, Logan Cade

West, Addison Michelle

White, Danielle Renae

Williams, Marley Brooke

Wilson, Christina

Wilson, Kirstin Ashley

Wilson, Luke Isaac

Wright, Ashley Nicole

Yocom, Justina Elizabeth

Youngblood, Evan Richard

Zippel, Connor Russell

* List of names provided by the school.