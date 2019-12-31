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HONORING THE CLASS OF 2020: Northview High School

Northview High School Class of 2020

Northview High School Class of 2020

Alexander, Shannon Marie
Allegree, Chase Morgan
Allen, Lauretta Jo
Archer, Savannah Elizabeth
Archer, Sophia Louise
Bailey, Brooklynn Rose
Bailey, Reece Gavin
Barger, Makenzie Grace
Barnett II, Erick Patrick
Barnett, Mersadies Nichole
Bass, Larry Dane
Batchelor, Kaylyn D
Batchelor, Mekayla Leigh
Bedwell, Eleanor Marie
Bell, Bailey Denise
Belleu, Brandon Dean
Bennett, Shailyn Michelle
Biddle, Noah Christian
Boland, Mavery
Bonte, Taylor Nicole
Bowman, Elaina Carolyn
Bradford, Jonathan David
Bridgewaters, Braden Zane
Brock, Sydney Drew
Brown, Jacob Michael
Brown, Zackary Austin
Bryan, Cade Levi
Bryan, Sarah Rose
Burns, Harley Stephen
Bussing, Bowen John
Butler, Mackenzie Gabrielle
Butts, Matthew Frank
Calandrilla, Zackery Lewis
Chastain, Kolten James
Christy, Madelynn Mckenzie
Clark, Gabrielle Lynne
Clawson, Emma Grace
Combs, Adrienne
Cook, Chloe Elise
Cotton, Joseph Lee
Crabb, Alexandra Kathryn
Cundiff, Luke Donovan
Dickison, Justin Paul
Dickison, Kaleena Kim
Dickison, Reagann Alexandria
Ditto, Rayden Scott
Dodd, Preston Lee
Donathan, Joshua Robert
Dowell, Christian Zachkary
Dowers, Justus Allen-Michael
Droit, Callista Korrine
Dudley, Luke Edward
Dwyer, Makayla Lyne
Edington, Krista Nicole
Ehrlich, Braelyn Heidi Nicole
Ellinger, Joshua Andrew
Ellis, Halle Renae
Emmert, Elise Katherine
Everhart, Piper Reece
Fagg, Dakota Leann
Farris, Cody Robert-Allen
Floyd, Grace Noel
Floyd, Malea Marie
Foster, Kollin Hunter
Fraizer, Kayla Dawn
Froderman, Gracelyn Elizabeth
Fry, Paige Ann
Gaskin, Chloe Nickole
Gettle, George Carson
Gibson, Mason James
Goggins, Jade Marie
Goodpasture, Britney Nichole
Graves, Caitlyn Lenee
Grigsby, Ashton Grant
Grizzel, Tatum Lyn Marie
Gugino, David Michael
Haines, Chester James
Hakman, Evan Joseph
Hall, Sarah Joanne
Hapenny, Zachary Andrew
Harbour, Chauncey Jack
Hargis, Hailie Renee
Harris, Haley Anne
Harris, Madison Anne
Harrison, Carly Lynn
Hayes, Ashton Max
Head, Cameron E
Hess, Tyler Addison
Higgins, Emilly Leslie
Hightower, Madison Alexis
Hoke, Mercedes Marie
Horrall, Isabella Rose
Howald, Jack Alan
Hudson, Akeela Trannell
Jasper, Kiaya
Jedynak, Joshua Pawel
Jenkins, David William
Johnson, Chloey Paige
Johnson, Parker Ray
Jolly, Taylor Jade
Kaelber, Jessamyn Haleigh
Kellett, Jaycee Rae
Kicklighter, Joshua Ryan
Konecny, Kyle James
Kooistra, Madeline Marie
Kuhn, Macee Jean
Lackey, Simon Reed
Lalen, Jace Rylee
Langdon, Brianna Lynn
Lantrip, Melody Jane
Layne, Larry Shawn
Letourneau, Gavin Keith
Lewicki, Bailey Dawn
Lucas, Kambree Jolie
Mace, Madeline Renee
Maesch, Lillie Marie
Martin, Hunter Allen
Martinez, Yahaira Duran
Maurer, Drew Corey
Mcclelland, Joni Marie
McGinty, Trey Thomas
McIntire, Haleigh Nicole
McMains, Dakota Michael Lee
Metz, Brylar Scott
Meyer, Alysa Xin
Michael, Hannah Jane
Miller, Kaitlyn Rose
Milner, Brayden William
Minor, Noah William
Mishler, Noah Nathaniel
Moore, Irelan Marie
Morris, Emme Mae
Mullenix, Jadah Rae
Mullenix, Taylor Kay
Myles Jr., Anthony Louis
Neace, Heidi Marie
Neal, Taylor Marie
Nees, Ceejay Douglas
Nevins, Sarah Jean
Norris, Braden John
Norris, William Brandon
Ogborn, Garrett Matthew
Olsen, Cheyenne Nicole
Osborne, Sarah Elizabeth
Partin, Kaitlyn Elizabeth
Paullus, Mark Christopher
Payne, Alan Joseph
Pearson, Jonathan Scott
Pena, Silca Cayel
Perkins, Christopher Michael Miles
Perrin, Alicia N
Phillips, Simmaron Lynn
Pittman, Magdalen Rose
Pruitt, Quentin Forest
Purtell, Daija Marie
Randolph, Briar O'dale
Reik, Brock Anthony
Reyher, Kainen Daniel
Reynolds, Josephine Irene
Richey, Haley Jaymes
Ridge, Madison Taylor
Robbins, Bralynn Michelle
Roberts, Conner Avery
Roembke, Kade Harris
Rogers, Aaron Michael
Rogers, Kassidy Marie
Romas, Robert Ray
Ross, Elizabeth Irene
Sampson, Sage Brooklyn
Schlatter, Tristan Lane
Shepherd, Laney Jay
Shrum, Faith Marie
Simmons, Lynzie Michelle
Singulani, Franco Dezo
Slaughter, Hubbert Dean
Spicer, Alyssa Ann
Stallcop, Samuel Richard
Stanley, Mackenzie Elizabeth
Stearley, Aydan Jenay
Stewart, Griffien Ray
Tanner, Jeremy Michael
Taylor, Kennett M
Terstegge, Sabrina Alexis
Tetidrick, Braelyn Dawn
Thiel, Tucker Nathan
Thomas, Steven Glen
Thompson, Miranda Jaylynn
Timberman, Tyler Austin
Toney, Hunter Ray
Torbert, Kailah Grace
Truxal, Zachary Allen
Vanarsdale, Logan David
Vansickle, Kourtnie Renee
Walden, Brianna Cevon
Wallen, Gavin Alexander
Weaver, Cheyenne Grace
Weber, Samantha Lynn
Webster, Scott Tanner
Weis, Logan Cade
West, Addison Michelle
White, Danielle Renae
Williams, Marley Brooke
Wilson, Christina
Wilson, Kirstin Ashley
Wilson, Luke Isaac
Wright, Ashley Nicole
Yocom, Justina Elizabeth
Youngblood, Evan Richard
Zippel, Connor Russell

* List of names provided by the school.

Indiana Coronavirus Cases

(Widget updates once daily at 8 p.m. ET)

Confirmed Cases: 32078

Reported Deaths: 2004
CountyConfirmedDeaths
Marion9268539
Lake3320168
Cass15826
Allen130966
St. Joseph120534
Hendricks113067
Hamilton111592
Johnson1086104
Elkhart105728
Madison58258
Porter49021
Bartholomew48133
Clark46138
LaPorte41522
Tippecanoe3753
Jackson3671
Howard36519
Delaware35735
Hancock32127
Shelby31521
Floyd31438
Boone28835
Morgan26224
Vanderburgh2482
Montgomery23117
White2268
Decatur22431
Clinton2221
Grant19121
Noble18921
Harrison18721
Dubois1852
Greene16724
Warrick16426
Dearborn16421
Henry1619
Monroe16011
Vigo1477
Lawrence14423
Miami1391
Putnam1337
Jennings1274
Orange12422
Scott1183
Ripley1126
Franklin1068
Kosciusko941
Carroll922
Daviess8216
Steuben802
Marshall761
Newton7410
Wabash722
Wayne715
Fayette684
LaGrange602
Jasper581
Washington521
Fulton471
Rush452
Jay440
Randolph433
Jefferson411
Whitley402
Pulaski390
Clay391
Owen341
Brown331
Sullivan321
Starke313
DeKalb311
Perry260
Huntington262
Knox250
Tipton251
Benton250
Wells240
Crawford230
Blackford211
Switzerland190
Fountain182
Spencer171
Posey170
Parke170
Gibson142
Ohio130
Warren121
Adams121
Vermillion90
Martin90
Union80
Pike60
Unassigned0154

Illinois Coronavirus Cases

(Widget updates once daily at 7 p.m. CT)

Confirmed Cases: 113195

Reported Deaths: 4923
CountyConfirmedDeaths
Cook738193354
Lake7767250
DuPage7290340
Kane5866153
Will5238258
Winnebago199351
McHenry145268
St. Clair101773
Kankakee80242
Kendall72719
Rock Island63922
Champaign5697
Madison54056
Boone40716
Sangamon33226
DeKalb3313
Randolph2593
Jackson22810
McLean21210
Stephenson1952
Ogle1922
Macon18819
Peoria1858
Clinton17816
Out of IL1771
Union1417
LaSalle14013
Whiteside13310
Iroquois1314
Unassigned1200
Coles1159
Warren1140
Jefferson10116
Knox950
Monroe9211
Grundy892
McDonough835
Lee761
Tazewell683
Cass670
Henry670
Williamson541
Marion500
Jasper457
Adams441
Macoupin421
Perry410
Pulaski400
Montgomery391
Vermilion391
Morgan341
Christian334
Livingston312
Douglas280
Jo Daviess270
Fayette203
Ford201
Jersey201
Washington180
Woodford182
Mason170
Menard170
Shelby161
Bureau151
Hancock150
Mercer150
Carroll132
Franklin120
Piatt120
Crawford110
Fulton110
Bond101
Brown100
Clark100
Cumberland100
Logan100
Moultrie100
Schuyler100
Wayne91
Alexander80
Henderson80
Johnson70
Massac70
Saline70
Effingham61
Greene50
Marshall50
De Witt40
Lawrence40
Richland30
Stark30
Clay20
Edwards20
Gallatin20
Hamilton20
Wabash20
White20
Calhoun10
Hardin10
Pike10
Pope10
Putnam10
Edgar00
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