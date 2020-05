HONORING THE CLASS OF 2020: North Knox High School

North Knox High School Class of 2020

Shelby Blann

Rachelle Blessinger

Dylan Boland

Adrian Brock

Rayna Brown

Benjamin Burke

Steven Calvert

Evan Campbell

Sabrina Carson

Kallie Clinkenbeard

Jalen Conrad

Ty Crane

Megan Cross

Sierra Davids

Sierra Davis

Molly Dolkey

Mallory Earhart

Kenneth Elliott

Benjamin Etmeier

Ian Feezor

Jaclyn Feldman

Alexia Fox

Thomas Fox

Mason Freeman

Victoria French

Lyndsay Fuller

Carly Godare

Ethan Haag

Mercedes Harbin

Frank Harrington Rodriguez

Leo Hawkins

Zachary Hooten

Kylie Horst

Gabriel Humble

Hannah Ivers

Jayce Jimenez

Kamryn Jones

Trevor Kahre

Gregory Keller

Chloe Lewis

John Lewis

Reagan Liston

Jordan Lloyd

Alyssa Lynch

Dylan Lynch

Taylor Marsh

Jordan Martinez-Mendosa

Mason Martinez

Gavin Mullins

James Mullins

Troy Noland

Emilee Organ

Abigail Page

Brianna Page

Samantha Payne

Dayton Poe

Gavin Price

Isaiah Ramsey

Cole Richter

Gwendolyn Rickli

Britney Riggle

Jordin Riggle

Alexia Rockwell

Ainsley Rodrick

Harley Schatz

Zachary Scott

Brianna Smith

Haley Smith

Kyleigh Smith

Michael Smith

Dennis Stalcup

Cayman Strain

Wesley Strate

Jackson Stroud

Shawn Terry

Kaitlyn Thomas

Nathan Tislow

Matthew Urbain

Carter Vickers

Jaydeon White

Skylar Wildman

Caleb Wise

Dylan Wolfe

Oliveea Wolfe

Grace Yochum

* List of names provided by the school.