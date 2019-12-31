HONORING THE CLASS OF 2020: North Knox High School

North Knox High School Class of 2020
Shelby Blann
Rachelle Blessinger
Dylan Boland
Adrian Brock
Rayna Brown
Benjamin Burke
Steven Calvert
Evan Campbell
Sabrina Carson
Kallie Clinkenbeard
Jalen Conrad
Ty Crane
Megan Cross
Sierra Davids
Sierra Davis
Molly Dolkey
Mallory Earhart
Kenneth Elliott
Benjamin Etmeier
Ian Feezor
Jaclyn Feldman
Alexia Fox
Thomas Fox
Mason Freeman
Victoria French
Lyndsay Fuller
Carly Godare
Ethan Haag
Mercedes Harbin
Frank Harrington Rodriguez
Leo Hawkins
Zachary Hooten
Kylie Horst
Gabriel Humble
Hannah Ivers
Jayce Jimenez
Kamryn Jones
Trevor Kahre
Gregory Keller
Chloe Lewis
John Lewis
Reagan Liston
Jordan Lloyd
Alyssa Lynch
Dylan Lynch
Taylor Marsh
Jordan Martinez-Mendosa
Mason Martinez
Gavin Mullins
James Mullins
Troy Noland
Emilee Organ
Abigail Page
Brianna Page
Samantha Payne
Dayton Poe
Gavin Price
Isaiah Ramsey
Cole Richter
Gwendolyn Rickli
Britney Riggle
Jordin Riggle
Alexia Rockwell
Ainsley Rodrick
Harley Schatz
Zachary Scott
Brianna Smith
Haley Smith
Kyleigh Smith
Michael Smith
Dennis Stalcup
Cayman Strain
Wesley Strate
Jackson Stroud
Shawn Terry
Kaitlyn Thomas
Nathan Tislow
Matthew Urbain
Carter Vickers
Jaydeon White
Skylar Wildman
Caleb Wise
Dylan Wolfe
Oliveea Wolfe
Grace Yochum
* List of names provided by the school.