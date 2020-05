HONORING THE CLASS OF 2020: North Daviess Jr. / Sr. High School

North Daviess Jr. / Sr. High School Class of 2020

Keyshaun Lee Alchesay

Mackenzie Grace Arney

Cara Nikole Ault

Alivia Paige Ball

Taylor Rae Beaman

Joshua David Boblitt

Aubrea Moriah-Jane Borders

Alandra Kay Brinegar

Dalton James Brower

Jillian Myka Bullock

Hunter Daniel Carpenter

Samuel Ethan Caywood

Skylar Adam Cissell

Victoria Lynn Clifford

Talitha Sue Collins

Nathan William Coney

Caleb Marion Craig

Kaylan Ann Craven

Hallie Marie Dixon

Moriah Ann Donaldson

Malia Sue Gaither

Braiden Kale Gibson

Jaryn Ailayah Gingerich

Alex Cole Graber

Audrey Rene Graber

Emily Nicole Graber

Ryan Lane Graber

Hailey Michelle Heshelman

Dante Chasnah Hopkins

Kevin Lee Howard

Addison Paige Jolliff

Lauren Bailey Kain

Owen Francis Kalanquin

Matthew Joe Keith

Ashley Nicole Knepp

Jalen Samuel Knepp

Kelsey Nicole Knepp

Trey Michael Knepp

Ted Nugent-Powers Lamson

Mackenzie Renee Lawyer

Alex Daniel Lengacher

Amelia Rose Lengacher

Gracie Fayte Lindy

Caitlyn Re'nee Little

Collin Phillip Oberst

Dmitrius James Owens

Abigail Lavon Padgett

Caden Matthew Page

Hayden Lane Parisien

Bailee Nicole Parsons

Cade Lee Pershing

Shawn Dalton Pershing

Gabriel Shawn Peterson

Samantha Cole Reed

Sierra Rose Rhoton

Trevor James Riggins

Timothy Randall Rink

Shailyn Cheyenne Roach

Kaleb Phillip Roark

Kalyn Rae Roark

Remington Gunner Roark

Trinity Anne Romans

Kristina Brooke Shake

Carter Lee Steele

Jack Thomas Townsend

Aric Vance Wade

Adrianne Elizabeth Wagler

Jared Devon Wagler

Kirk Anthony Wagler

Liza Jean Wagler

Hannah Leigh Walker

Chase Eugene Webster

Kealy Shay Wetter

McKenzie Rain White

Ethan Bryce Williams

Brandt Ethan Wilson

* List of names provided by the school.