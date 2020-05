HONORING THE CLASS OF 2020: North Central Jr / Sr High School

North Central Jr / Sr High School Class of 2020

David Baker

Breyanna Ball

Chantell Bender

Christian Bowles

Jeremiah Brooks

Katelyn Brooks

Colton Bursley

Miranda Compton

Wade Cox

Cierra Criss - Valedictorian

Alexa Crouch

Skyler Cunningham

Cody Curtis

Kimberly Dupin

Emily Ellinger

Jacob Ellinger

Aireona Fagg

Trey Frye

Ashlyn Hadley

Wyatt Harris

Sheyanne Hauger

Shelby Hedden

Evan Hege-Caddell

Degan Hennecke

Mason Hooper

Madison Huffington

Corbin Hughes

Brianna Johnson

Bailey Jones

Madalynn Kerr

Summer Langley

Abbigail Leggette

Paige Lewzader

Hailee Lynn

Rylee Mason

Christopher Maxwell

Chance May

Noah McClure

Kolton McCombs

Justin McDonnall

Racheal Nichols

Desiree Norman

Hanna Norton

Adam Orsburn

Michael Patrick

Brian Phillips

Jordan Phillips

Daniel Pinkston

Raygann Richards

Brooklyn Sandifer

Erika Shroyer

Brevin Snellenberger

Tobias Southwood

Tyler Steele

Brinley Stone

Bryton Suggs

Billie Swanson

Dylan Thacker

Keylin Thompson

Bayley Tichenor

Izik Vire

Camdon Wanninger

Hope Wible

Evan Wood

Tyler Young

Carlee Zellers

* List of names provided by the school.