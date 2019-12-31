HONORING THE CLASS OF 2020: Bloomfield High School

Bloomfield High School Class of 2020
Ainsley Arthur
Jacob Barber
Blake Brown
Noah Brown
Kenya Buford
Blake Burch
Cochrane Avery
Elizabeth Combs
Justin Constable
Matthew Craddock
Megan Craig
Eli Cumming
Grace Cumming
Noah Cumming
Peyton Davis
Steven Drake
Gianna Dunigan
Malia Edlin
Gabriel Farmer
Andrea Feutz
Emma Floyd
Samuel Hamilton
Cody Hanson
Nancy Heaton
Alecia Henry
Kali Hodges
Nathaniel Horn
Thea Hubbard
Nathan Hughes
Thomas Kluesner
Daniel Lloyd II
Nevaeh Marshall
Samantha Mattix
Aynsley Miller
Maria Miller
Makayla Nash
Emily Neighbors
Luke Oliphant
Austin Page
Jordan Picou
Elizabeth Priest
Brandon Rash
Amanda Rooksberry
Cameron Ross
Turner Royal
Hayley Schantz
Jazmine Short
Riley Shutt
Jacob Sims
Kelsie Speer
Liam Swaby
Ryan Tollett
Shawna Vest
Megan Walker
Hannah Walls
* List of names provided by the school.