Jorge Soler conecta un jonrón histórico en la Serie Mundial cuando los Braves de Atlanta vencieron a los Astros de Houston en el Juego 1

(CNN) -- Jorge Soler sabe cómo impactar desde el principio. En su debut en las Grandes Ligas (MLB) en 2014, conectó un jonrón en su primer turno al bate.

Y este martes, Soler rompió el tercer lanzamiento de la Serie Mundial 2021 más allá del muro del jardín izquierdo, convirtiéndose en el primer jugador en conectar un jonrón en la primera aparición en el plato de la final de temporada.

Anteriormente, cuatro jugadores habían bateado jonrones en las primeras apariciones de su equipo en el plato en la Serie Mundial, más recientemente, Chris Taylor para los Dodgers de Los Ángeles en 2017, pero todos llegaron al final de la primera entrada.

Latinos, claves para Astros y Braves en la Serie Mundial 1:21

El logro hizo que el cubano –que estaba haciendo su primera aparición después de regresar de la lista de afectados por el covid-19– y su familia se sintieran muy felices, según dijo en una conferencia de prensa al terminar.

"Para ser honesto, no sabía que eso era algo hasta que me dijeron un poco más tarde en el juego", dijo Soler. "No estaba pensando en nada de eso".

El momento histórico llegó con la victoria de los Braves por 6-2 sobre los Astros de Houston en el Juego 1 del Clásico de Otoño.

El jonrón de apertura de Soler fue seguido poco después por otro del jugador de 29 años antes de que el jonrón de dos carreras de Adam Duvall en la tercera entrada les diera una ventaja de 5-0 en el Minute Maid Park de Houston.

Tomó hasta la cuarta entrada para que los locales subieran al tablero, con Chas McCormick como el hombre que rompió el pato de los Astros.

En la octava entrada un triple de Yordan Álvarez impulsó la carrera de Carlos Correa y la pizarra se puso 6-2, sin embargo, los Astros no pudieron remontar.

El mánager de los Braves, Brian Snitker, estaba haciendo su primera aparición en la Serie Mundial este martes, y no pudo haber sido un mejor debut.

"Me preguntaba antes de llegar aquí cómo me sentiría", dijo en una conferencia de prensa posterior al partido. "Cuando comenzó el juego, sentí que era un juego de béisbol, y te sumerges tanto en lo que estás haciendo que olvidas dónde estás. Es solo otro juego de béisbol, un juego de béisbol muy ruidoso".

"Entonces sucedieron tantas cosas muy rápido que no tuve la oportunidad de hacer nada más que eso. Pero fue agradable. Estoy contento, obviamente, de haber ganado el juego".

Sin embargo, a pesar de la convincente victoria, el lanzador Charlie Morton de los Braves se fracturó un hueso en su pierna, por lo que se perderá el resto de la Serie Mundial.

Grandes Ligas: a casa llena en Atlanta 3:00

El segundo juego se lleva a cabo este miércoles por la noche en Houston.

Steve Almasy contribuyó a este informe.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.