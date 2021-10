Excursionista desaparecido ignoró las llamadas de los rescatistas porque eran de un número desconocido

(CNN) -- Un equipo de rescate de Colorado tiene un consejo simple para los excursionistas perdidos o para cualquier otra persona que pueda encontrarse varada en las montañas: contesta tu teléfono.

El equipo de Búsqueda y Rescate de Lake County (LCSAR, por sus siglas en inglés), dice que la semana pasada recibió un reporte de que un excursionista no había regresado de una caminata en Mount Elbert. El excursionista había salido a las 9:00 a.m. del 18 de octubre y no había regresado a las 8:00 p.m., dijo LCSAR en una publicación en su página de Facebook.

Los rescatistas intentaron llamar al teléfono celular de la persona varias veces, pero no pudieron comunicarse.

Cinco miembros del equipo LCSAR buscaron al excursionista en áreas donde la gente tiende a perderse, pero canceló la búsqueda a las 3:00 a.m. Un equipo de búsqueda de tres personas revisó otra área a las 7:00 a.m.

Alrededor de las 9:30 a.m. recibieron una llamada informando que el excursionista, que no fue identificado, había regresado al lugar donde se alojaban.

El excursionista no tenía idea de que los rescatistas los estaban buscando, dijo la publicación.

"Una conclusión notable es que el sujeto ignoró nuestras repetidas llamadas telefónicas porque no reconoció el número", escribió LCSAR. "Si estás atrasado de acuerdo con tu itinerario, y comienzas a recibir llamadas repetidas de un número desconocido, por favor contesta el teléfono. ¡Puede ser un equipo búsqueda y rescate tratando de confirmar que estás a salvo!".

Mount Elbert está a unos 201 kilómetros al suroeste de Denver y es el pico más alto de Colorado con una elevación de 4.399 metros. Es un lugar popular para los excursionistas y se dice que es una escalada relativamente fácil.

LCSAR dijo que este excursionista perdió el rastro al anochecer y caminó durante la noche tratando de encontrarlo. Una vez de regreso en el sendero, el excursionista tuvo que revisar varios senderos antes de encontrar en dónde había estacionado su vehículo.

Las autoridades advierten nieve puede oscurecer el sendero una vez que se sobrepasa la línea de árboles y que los excursionistas no pueden contar con seguir sus huellas de regreso a la montaña porque el viento puede borrarlas.

