El FC Barcelona perdió otro partido importante y los memes de Koeman lo dicen todo

(CNN Español) -- El FC Barcelona vive una temporada lejos de la gloria. Actualmente no está si quiera en los primeros cinco puestos de la tabla en LaLiga, se ubica tercero en su grupo de la Liga de Campeones y – quién no lo ha notado—en la cancha no está un tal Lionel Messi.

El más reciente recordatorio de esta crisis deportiva que siente la hinchada culé es la derrota 1-2 frente al Real Madrid, que tal vez duele más por tratarse de una caída en el Camp Nou. Un Camp Nou abarrotado de público, esperanzado en poder vencer al rival que siempre tiene que hacer trizas con goles en este recinto.

Liverpool golea 0-5 a Manchester United en Old Trafford... y por supuesto que hay memes

No fue así. Y algunos memes de El Clásico lo dijeron todo. El entrenador Ronald Koeman y Sergiño Dest, entre los protagonistas.

La vida con #Ronald #Koeman #Barcelona #Clasico pic.twitter.com/Fuzr1WZZU9 — BatCule (@bat_cule) October 24, 2021

¿Partidos importantes ganados con Koeman? 🤔 pic.twitter.com/eIMGkYiK8U — -1899- FCBarcelona (@_Futbolero_) October 24, 2021

cristiano y aguero esta noche pensando porque cambiaron de club: pic.twitter.com/rbbIpB0i4r — LC (@Ezequiel1901) October 24, 2021

Toda la afición del Barcelona viendo otra derrota:#ElClasico pic.twitter.com/EDpeCEcFqd — Rafael Rivera (@RafaDato2) October 24, 2021

El gol que se erra Dest le hubiese quedado a Messi si siguiese en el club pic.twitter.com/mlFWiZw2QT — 𝘽𝙖𝙧𝙜𝙘𝙚𝙡𝙤𝙣𝙖 🇦🇷 (@Bargcelona10) October 24, 2021

*Los errores nos hacen más fuertes*Sergiño Dest: pic.twitter.com/0s3wB6I3ls — 𝖀𝖓 𝕮𝖚𝖇𝖆𝖓𝖔 𝖊𝖓 𝟑𝕯 (@JorgeParadaHer2) October 24, 2021

Dest #ElClasico 🙈 pic.twitter.com/IXE00dNoaP — ⓜ ⓞ ⓗ ⓐ ⓜ ⓔ ⓓ (@AthmaniMe) October 24, 2021

Cuando el Barça pierde... pero marcó el Kun Agüero #BarcaMadrid #KunAgüero #ElClasico pic.twitter.com/CrbKGcNaSz — DaPingu (@DaPingu_72) October 24, 2021

