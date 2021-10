Más personas están recibiendo dosis de refuerzo que primeras dosis de la vacunas contra el covid-19. Y otros pronto podrían ser elegibles para una dosis adicional

(CNN) -- Las personas que buscan un refuerzo de sus vacunas contra el covid-19 han superado la cantidad de personas que se vacunan por primera vez y las dosis adicionales pronto estarán disponibles para una mayor proporción de Estados Unidos.

Según los últimos datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC), se administran 1,3 veces más dosis de refuerzo cada día que primeras dosis de la vacuna contra el covid-19.

Y el número podría aumentar, ya que el comité asesor de vacunas de los CDC se prepara para reunirse este jueves para discutir la mezcla y combinación de refuerzos, así como las dosis de refuerzo para las vacunas de Moderna y Johnson & Johnson.

Hasta esta semana, solo se ha autorizado el uso de la vacuna Pfizer como refuerzo para ciertos grupos de alto riesgo que recibieron dos dosis de la vacuna Pfizer hace al menos seis meses.

Pero la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) autorizó este miércoles dosis de refuerzo de las vacunas Moderna y Johnson & Johnson y dijo que cualquiera de las tres vacunas autorizadas podría usarse como refuerzo en un "combinación" para individuos elegibles.

La reunión del jueves decidirá para qué grupos recomienda el CDC los refuerzos. Por lo general, las dosis se pueden administrar una vez que la directora de los CDC apruebe la recomendación.

La FDA también podría reducir pronto el rango de edad en sus autorizaciones de uso de emergencia para las vacunas de refuerzo de las vacunas contra el covid-19 una vez que lleguen más datos de seguridad, dijeron las autoridades a los periodistas el miércoles.

"Queremos asegurarnos de que si implementamos los refuerzos en todos los rangos de edad, realmente estemos logrando que los beneficios superen cualquier riesgo", dijo el Dr. Peter Marks, director del Centro de Evaluación de Productos Biológicos e Investigación, el brazo de vacunas de la FDA.

Los expertos en salud han dicho que la vacunación es la clave para controlar la propagación del covid-19, y muchos todavía están alentando a más estadounidenses para que reciban sus primeras dosis de la vacuna.

Pero la evidencia sugiere que la inmunidad de la vacunación completa puede disminuir, lo que impulsó la necesidad de autorizar dosis de refuerzo de la vacuna contra el coronavirus, dijo el miércoles la comisionada interina de la FDA, la Dra. Janet Woodcock.

"Hasta la fecha, los datos actualmente disponibles sugieren una disminución de la inmunidad en algunas poblaciones de personas completamente vacunadas", dijo Woodcock a los periodistas durante una conferencia telefónica.

"Y la disponibilidad de estos refuerzos autorizados es importante para la protección continua contra la enfermedad de covid-19", agregó. "Las acciones que hemos tomado ... ayudan a abordar esta inmunidad menguante".

La vacunación de los niños desempeñará un "papel importante" en el control de la pandemia

Los niños pequeños todavía no son elegibles para ni siquiera sus primeras dosis, pero los expertos dicen que su protección será clave para controlar la pandemia.

Actualmente, solo los adolescentes de hasta 12 años son elegibles para las vacunas, pero se han enviado datos a la FDA para las dosis para niños de 5 a 11 años.

Aproximadamente 28 millones de niños de 5 a 11 años pronto podrían ser elegibles para vacunarse contra el covid-19 si la FDA autoriza las vacunas para este grupo de edad y si los CDC lo recomiendan.

La vacunación de la mayoría de los niños contra el covid-19 "jugará un papel importante" en la desaceleración de la propagación de la enfermedad y acercará a la nación a la inmunidad colectiva, dijo el miércoles el Dr. Anthony Fauci.

"En la era de [la variante] delta, los niños se infectan tan fácilmente como los adultos. Y transmiten la infección tan fácilmente como los adultos. Es posible que no apreciemos eso, porque aproximadamente el 50% de las infecciones en los niños son asintomáticas", dijo Fauci en una reunión informativa del covid-19 de la Casa Blanca.

"Si podemos vacunar a la abrumadora mayoría de esos 28 millones de niños, creo que eso desempeñaría un papel importante en la disminución de la propagación de la infección en la comunidad", dijo Fauci, asesor médico en jefe del presidente Joe Biden y director de el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas.

"Esa es una de las razones por las que queremos hacer lo mejor que podamos para vacunar a esos niños de 5 a 11 años".

Y cuando se implementen, el director general de Sanidad de EE.UU. dijo que quiere que las vacunas estén disponibles para los niños lo antes posible.

"Esa preparación requiere planificación, toma tiempo, y es por eso que hemos estado trabajando muy duro para hacer algunas cosas durante las últimas semanas o meses", dijo el Dr. Vivek Murthy en Today de NBC.

La pandemia desplomó los índices de asistencia de los estudiantes sin hogar

Aunque los niños no han tenido las tasas más altas de infección, se han enfrentado a muchos de los impactos de la pandemia. Y para los niños sin hogar, ha habido aún más barreras.

Las tasas de asistencia de los estudiantes sin hogar en las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York han disminuido significativamente en medio de la pandemia, según un estudio publicado esta semana por Advocates for Children of New York.

El estudio, que utilizó datos de asistencia del Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York (DOE), documentó que la tasa de asistencia promedio de los estudiantes en refugios durante las primeras dos semanas del semestre de invierno fue solo del 73%. La tasa de asistencia anual para los estudiantes en los refugios es del 78,5%, según el DOE.

Hay tasas especialmente altas de ausentismo en las escuelas secundarias, según el estudio. Los estudiantes de décimo grado "perdieron más de uno de cada tres días escolares en invierno y primavera de 2021, mientras que los estudiantes de noveno, undécimo y duodécimo grado en refugios estuvieron ausentes más del 25% del tiempo", según el grupo de defensa.

El estudio muestra que incluso antes de la pandemia, la tasa de asistencia promedio de los estudiantes de la ciudad de Nueva York que vivían en refugios durante el año escolar 2019-20 era solo del 83,2%, en comparación con el 92,2% de los estudiantes alojados de forma permanente. El covid-19 solo agregó nuevas barreras.

"Las altas tasas de absentismo en el invierno y la primavera de 2021 apuntan a una necesidad particular de apoyo para los estudiantes que viven en refugios a medida que las escuelas reabren este año", dice el estudio.

La organización sin fines de lucro recomendó que el DOE utilice los fondos de ayuda federal para el covid-19 para contratar a 150 coordinadores comunitarios del DOE en los refugios como un comienzo para "reformar el sistema de apoyo educativo en los refugios". Los coordinadores comunitarios suelen ser responsables de brindar apoyo y recursos para ayudar a los estudiantes a llegar a la escuela.

"Si queremos romper el ciclo de las familias sin hogar, la ciudad debe abordar las barreras para la asistencia de los estudiantes en refugios", dijo Jennifer Pringle, directora del proyecto Advocates for Children's Learners in Temporary Housing. "Afortunadamente, el DOE está en condiciones de abordar las barreras para la asistencia de los estudiantes en los refugios con las decenas de millones de dólares en la Ley Federal del Plan de Rescate de los Estados Unidos: fondos para personas sin hogar que está a punto de recibir".

Según el DOE de la ciudad de Nueva York, está en proceso de planificar el uso de dinero federal para ampliar la dotación de personal. Actualmente, hay 324 miembros del personal del DOE en contacto directo con los estudiantes sin hogar y sus familias a diario, según el departamento.

-- Deidre McPhillips, Maggie Fox, John Bonifield, Jacqueline Howard, Naomi Thomas y Maya Brown de CNN contribuyeron a este informe.

