Este hombre de Maryland acaba de ganar la lotería por tercera vez

(CNN) -- ¡Llámalo una racha de suerte! Un hombre en el condado de Baltimore, Maryland, ganó recientemente US$ 100.000 en un boleto de raspar, y no es la primera vez.

El cocinero de 47 años, que no fue nombrado por los funcionarios de la Lotería de Maryland, también ganó US$ 1.000 a principios de este año y US$ 10.000 el año anterior.

Un hombre de Carolina del Sur ganó la lotería y 11 días después volvió a ganar

Recogió su último billete ganador, Lucky 100.000 dólares, en un Walmart en Dundalk, dijeron funcionarios de la lotería el miércoles. Inmediatamente lo escaneó en el quiosco de lotería y se enteró de que era un ganador, pero asumió que era un premio pequeño. Más tarde lo raspó y descubrió que costaba US$ 100.000.

"Me sorprendió", dijo a los funcionarios de la lotería.

El afortunado ganador ha trabajado como cocinero durante los últimos 20 años y no tiene planes de jubilarse pronto, dijeron funcionarios de la lotería en un comunicado. Les dijo que el dinero se utilizará para comprar una propiedad para alquiler.

El juego de raspar Lucky de US$ 100.000 tiene 61 premios mayores restantes, según la Lotería de Maryland.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.