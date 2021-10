¿Qué sucede si no se encuentra a Brian Laundrie en las próximas semanas?

(CNN) -- Investigadores locales y federales han buscado a Brian Laundrie, el prometido de Gabby Petito, de 22 años, durante aproximadamente un mes en una reserva natural de Florida que se extiende por casi 10.100 hectáreas.

Los padres de Petito reportaron su desaparición el mes pasado luego de un viaje por carretera a campo traviesa que la pareja comenzó durante el verano. Laundrie regresó en la camioneta de Petito a la casa de la pareja en North Port, Florida, el 1 de septiembre y se fue de excursión a la cercana Carlton Reserve aproximadamente dos semanas después, según lo que sus padres dijeron a la policía.

Los restos de Petito fueron descubiertos en Wyoming el 19 de septiembre. El forense del condado de Teton determinó que la causa de su muerte fue estrangulamiento. Las autoridades no han relacionado a Laundrie con el asesinato de Petito, pero él es objeto de una orden de arresto federal por los eventos posteriores a su muerte.

Hasta ahora, los investigadores no han encontrado ni rastro de él en la vasta reserva que han revisado. La semana pasada, el portavoz de la policía de North Port, Josh Taylor, dijo que no había "nada que sugiera" si Laundrie estaba vivo o no. La policía también indicó que nadie ha visto a Laundrie en la reserva, y agregó que la búsqueda fue motivada por información de los padres de Laundrie, quienes dijeron que él fue allí. Taylor dijo que los equipos de búsqueda no han encontrado ninguna evidencia física de Laundrie allí, pero planean continuar la búsqueda hasta que tengan mejor información.

La forma en que se desarrolle la búsqueda a partir de aquí depende en gran medida de cuántas pistas más continúen obteniendo los investigadores y cuántos recursos puedan asignar, dijeron a CNN expertos que no están conectados con la investigación.

Lo que sabemos de la búsqueda

Los investigadores iniciaron la búsqueda en la Carlton Reserve después de hablar con los padres de Laundrie el 17 de septiembre, reclutando a decenas de agentes, drones y buggies de pantano.

El jueves se desplegó una unidad K-9 de detección de restos humanos de la Oficina del Sheriff del condado de Pasco para ayudar a la policía de North Port y al FBI en la búsqueda de Laundrie. Estos K-9 han ayudado en la búsqueda de Laundrie en la reserva varias veces durante el último mes, según Amanda Hunter, portavoz de la oficina del alguacil.

CNN se comunicó con la policía de North Port para obtener más detalles sobre la búsqueda.

"No proporcionaremos actualizaciones diarias y detalles sobre la búsqueda. Si se encuentra algo importante, seremos parte de esa conversación en ese momento", dijo Taylor.

El FBI no hizo comentarios sobre las preguntas de CNN acerca de la búsqueda.

Podrían buscar en la reserva durante semanas

Si bien un mes puede parecer mucho tiempo, una búsqueda física activa de Laundrie podría continuar durante semanas si continúa llegando más información, según Paul Belli, teniente retirado de la Oficina del Sheriff del Condado de Sacramento y presidente de la Asociación de Investigadores de Homicidios Internacionales.

En búsquedas como esta, los investigadores pueden comenzar concentrándose en las secciones de la reserva en las que creen que es más probable que se encuentre Laundrie, seguidas de las áreas que creen que son el segundo y tercer lugar más probable para él, dijo Belli.

"Ciertamente creo que si realmente tuviera los recursos para hacer una búsqueda exhaustiva de 10.100 hectáreas, supongo que serían muchos meses", afirmó.

Esas áreas iniciales de enfoque probablemente incluirían las áreas secas, ya que partes de la reserva tienden a ser similares a pantanos, según Chris Boyer, director ejecutivo de la Asociación Nacional sin fines de lucro para la Búsqueda y Rescate. Otras áreas de enfoque podrían incluir lugares que están lejos de rutas de senderismo o senderos, en caso de que Laundrie quisiera evadir a las autoridades y evitar ser encontrado.

Y luego, quizás, las autoridades pueden realizar "búsquedas en red", dijo Boyer, aunque requieren una gran cantidad de recursos, incluida una gran cantidad de personal que camina muy cerca para buscar minuciosamente en un área específica.

"Esa (búsqueda) ocurre cuando no tienes otras pistas para seguir", agregó Boyer. "Ha observado el comportamiento de esta persona, ha intentado perfilar su conjunto de habilidades y lo que pueden tener a su disposición en forma de recursos, y ha intentado buscar en los lugares más probables en los que se basarían ese".

Boyer agregó que cree que, si Laundrie estuviera en la reserva, las autoridades lo habrían encontrado o habrían encontrado pistas de él.

Una gran parte de cómo buscan los investigadores y en qué áreas se enfocan generalmente tiene que ver con el tipo de consejos que reciben. En este punto de la investigación, es probable que aún lleguen muchas pistas, dijo Belli.

"Estoy seguro de que reciben muchas, muchas pistas. Así que continuar la búsqueda me parece perfectamente apropiado, aunque ha pasado un tiempo", afirmó. "En (2006) tuvimos el asesinato de uno de nuestros agentes de policía y hubo más de 6.500 pistas en ese caso en particular a lo largo de los años, y unas buenas 4.000 de ellas llegaron en los primeros meses de esa investigación".

Transición a una búsqueda menos activa

Una vez que las autoridades no tengan ninguna razón para creer que Laundrie todavía está en la reserva y la cantidad de pistas disminuye, es posible que tengan que retirar algunos de esos recursos de búsqueda y concentrarse en otras partes de la investigación, indicó Belli. Pero eso podría tardar semanas o meses.

"Si solo tiene un límite disponible para usted, hay un punto en el que tiene que tomar una decisión difícil ... y realmente mirar eso objetivamente y decir: 'Hemos hecho lo que podemos actualmente, pasemos a otro modo'”, aseguró. "Simplemente llega un punto en el que no tienes la mano de obra ni los recursos para continuar con ese tipo de búsqueda".

En ese momento, dijo Boyer, los investigadores pueden revisar todas las pistas del caso y reevaluar lo que los llevó a la reserva, así como centrarse en las huellas electrónicas de Laundrie, algo que probablemente ya estén haciendo.

Una fuente cercana a la familia Laundrie le dijo a CNN el mes pasado que Laundrie se fue de casa sin su billetera y sin un teléfono celular que había comprado a principios de septiembre.

CNN también confirmó que la policía no tiene el teléfono que Laundrie tenía con él durante el viaje de la pareja, ni el teléfono de Petito.

El abogado de la familia de Laundrie, Steven Bertolino, le dijo a CNN a principios de este mes que los padres de Laundrie ahora creen que se fue de casa para ir de excursión el 13 de septiembre, un día antes de lo que inicialmente informaron a la policía. Eso podría significar que los investigadores podrían tener que volver por todos los lugares que sospechan que Laundrie podría haber sido visto y pedir imágenes del día anterior, según Boyer.

"Miras esto y vuelves al día en que en realidad se reportó su desaparición y dices, 'Está bien, incluso si el tipo solo caminaba a tres millas por hora, y solo caminaba ocho horas al día, eso es 38 kilómetros un día en el que podía ir en cualquier dirección, multiplicado por X días'”, dijo Boyer. "Probablemente podría haber salido del estado de Florida. Si estuviera en un automóvil, conduciendo a 56, 64 o 96 kilómetros por hora, podría estar en cualquier parte de Estados Unidos".

Además de la búsqueda física activa, las autoridades en un caso como este también querrían obtener la información de Laundrie en la red global Crime Stoppers o una lista de los más buscados por el FBI, o poner información sobre la búsqueda en vallas publicitarias en ciertas áreas, dijo Belli. Su información también podría ingresarse en el Centro Nacional de Información Criminal, que podría ayudar a los agentes de policía a identificarlo si Laundrie se encuentra con la policía, agregó Belli.

"Hay muchos recursos tecnológicos que pueden aprovechar", indicó Belli. "Francamente, es solo tener la información disponible porque cuando la gente llama, 'Oye, lo vi', todos esos son avisos que vas a estar investigando".

Ambos expertos coincidieron en que la atención de los medios de comunicación que ha recibido el caso podría desempeñar un papel importante para ayudar a localizar a Laundrie si se encuentra en EE.UU. y evadiendo a las autoridades.

"Toda persona que ve el noticiero o lee sobre esto se convierte en un buscador inconsciente", comentó Boyer. "Al menos inconscientemente tendrán algún conocimiento sobre lo que está sucediendo y si ven algo que parece fuera de lugar o hace ping a ese recuerdo de lo que está sucediendo aquí, podrían llamar al 911".

Belli agregó: "Le han hecho muy difícil simplemente estar afuera, caminando".

Faltan años para que el caso se enfríe

En una entrevista exclusiva con Dr. Phil que se emitió a principios de este mes, el padre de Petito, Joe Petito, dijo que quiere que Laundrie sea encontrado con vida.

Pero incluso si no se encuentra Laundrie en el corto plazo, los expertos le dijeron a CNN que es probable que el caso esté a años de enfriarse.

"En cuanto a que se trata de un caso frío ... es un departamento por definición de departamento, pero en general, la gente suele aceptar de tres a cinco años sin absolutamente ninguna pista nueva, ninguna evidencia nueva, nada nuevo (hasta que se enfríe), y eso está muy lejos de donde estamos", dijo Sheryl McCollum, directora del Cold Case Investigative Research Institute, una organización sin fines de lucro. "Ese no es el caso aquí en absoluto".

"Los departamentos locales, donde pueden creer que ha habido un avistamiento, por lo general tendrán a esa persona al frente de sus mentes durante años", agregó McCollum.

Si bien los esfuerzos de búsqueda activos pueden no verse iguales en los próximos meses o años si no se encuentra Laundrie, es probable que haya investigadores asignados al caso que continuarán trabajando en él, según Belli.

