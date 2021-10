Las 5 cosas que debes saber este 15 de octubre: Una crisis sin precedentes en América Latina

Una crisis migratoria sin precedentes se dispara en América Latina. Este viernes se tomará una decisión sobre la recomendación de la dosis de refuerzo de la vacuna de Johnson & Johnson. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

Una crisis migratoria sin precedentes se dispara en América Latina

El histórico éxodo venezolano, un gran número de haitianos que se desplazan por el continente y otros migrantes regionales que han perdido sus trabajos a causa de la pandemia se han sumado a una crisis humanitaria sin precedentes en la región.

Hallan a 355 menores migrantes en camiones refrigerados 0:56

Asesores de la FDA recomiendan el refuerzo de Moderna

Los asesores en materia de vacunas de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) votaron por unanimidad recomendar la autorización de uso de emergencia de una dosis de refuerzo de la vacuna contra el covid-19 de Moderna. Este viernes se tomará una decisión sobre la recomendación de la dosis de refuerzo de la vacuna de Johnson & Johnson.

EE.UU.: dosis de refuerzo sería solo para ciertos grupos 1:10

Los líderes empresariales creen que la crisis en la cadena de suministro durará hasta bien entrado 2022

La actual crisis de la cadena de suministro no terminará pronto, según una encuesta a directores financieros. Estas son las razones.

Altos precios en comida por crisis en cadena de suministro 3:04

Senadores piden a Blinken que nombre a alguien para liderar los esfuerzos para abordar el 'síndrome de la Habana'

Un grupo bipartidista de senadores pidió al secretario de Estado Antony Blinken que nombre a un funcionario de alto nivel para dirigir los esfuerzos del Departamento de Estado para abordar los incidentes de salud anómalos en curso, también conocidos como "síndrome de La Habana", y dijo que los incidentes reflejan "una amenaza significativa y absoluta para nuestra seguridad nacional".

El síndrome de La Habana es psicológico, según analista 1:20

Beirut sufre la peor violencia en 10 años

Al menos seis personas murieron el jueves y más de 30 resultaron heridas cuando estalló un intenso tiroteo antes de una manifestación en Beirut que pedía la destitución de un juez que dirigía una investigación sobre la mortal explosión del puerto de agosto de 2020. Es la peor ola de violencia del país en una década.

Personas huyen de manifestación en Beirut tras tiroteo 2:47

A la hora del café

Evaluna y Camilo anuncian que esperan su primer hijo, Índigo Los artistas anunciaron la gran noticia junto a su nueva canción a dúo llamada Índigo, que es como se llamará el nuevo miembro de la familia Echeverry-Montaner.

Llega el reality de la familia Montaner 0:48

Coach dejará de destruir bienes no deseados tras la indignación de TikTok La marca de lujo Coach anunció que ya no destruirá los productos dañados o "no vendibles" devueltos a sus tiendas, luego de que un video viral de TikTok afirmara que la etiqueta "desechó" intencionalmente los artículos no deseados. Lo que puede suceder cuando nuestro sol muera El descubrimiento de un planeta distante parecido a Júpiter que orbita una estrella muerta revela lo que puede suceder en nuestro sistema solar cuando el Sol muera en unos 5.000 millones de años, según una nueva investigación. Estos planetas sobrevivirían a la muerte del Sol 1:10 McDonald's prueba su hamburguesa McPlant en estas ciudades Un año después de anunciar planes para presentar la hamburguesa McPlant, McDonald's está listo para probarla en Estados Unidos. McDonald's busca reducir uso de plásticos en Cajita Feliz 0:53 La alimentación consciente podría cambiar tus hábitos alimenticios y tu vida en general Comer conscientemente significa usar todos tus sentidos para experimentar y disfrutar las elecciones de alimentos que haces sin juzgar. Si deseas probarlo, esto es lo que debes saber sobre cómo comenzar y los posibles obstáculos. Alimentos que no pueden faltar en la dieta mediterránea 1:02

La cifra del día

US$ 25,4 millones

La pintura de Banksy que se autodestruyó parcialmente en una subasta hace tres años se ha vendido una vez más, por la asombrosa cantidad de 18,5 millones de libras (US$ 25,4 millones).

La cita del día

“Necesitamos a algunos de los mejores cerebros y mentes del mundo concentrados en tratar de reparar este planeta, no en tratar de encontrar el próximo lugar para ir a vivir”.

El príncipe William dice que las grandes mentes deberían centrarse en salvar la Tierra, no en los viajes espaciales

Príncipe William llama a Musk y Bezos a salvar a la Tierra 2:22

Selección del día

Probamos el nuevo Nintendo Switch OLED, ¿vale la pena la actualización?

Tuvimos el nuevo Nintendo Switch OLED en nuestras manos y jugamos 'Metroid Dread' y más. ¿Es necesario comprar la nueva consola?

Y para terminar...

Tortuga de 272 kilos está de vuelta en el océano tras quedar varada en Cape Cod

Así ayudaron a esta tortuga a volver al océano 0:52

Voluntarios de tres organizaciones han trasladado el enorme reptil al océano y van a seguir monitoreando su progreso.

