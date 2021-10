Intenso tiroteo en protestas de Beirut, Líbano, deja varios muertos y heridos. Es la peor ola de violencia del país en 10 años

(CNN) -- Al menos seis personas murieron el jueves y más de 30 resultaron heridas cuando estalló un intenso tiroteo antes de una manifestación en Beirut que pedía la destitución de un juez que dirigía una investigación sobre la mortal explosión del puerto de agosto de 2020.

La Cruz Roja Libanesa informó de seis muertes durante los enfrentamientos armados en la capital. El ministro del Interior de Líbano, Bassam Mawlawi, dijo a los reporteros que francotiradores y hombres armados "dispararon a la gente en la cabeza", mientras que cuatro cohetes B7 fueron disparados al aire, en la peor ola de violencia que la capital asolada por la crisis ha visto en más de 10 años.

Cientos de partidarios de Hezbolá, respaldado por Irán, y su principal aliado chiíta, Amal, marchaban hacia el Palacio de Justicia de la ciudad cuando francotiradores dispararon contra los manifestantes en los tejados, lo que obligó a los manifestantes y periodistas a ponerse a cubierto, según dijo el ministro del Interior del país en un comunicado del ejército y emisoras locales.

Las imágenes de las redes sociales mostraban a hombres armados enmascarados, aparentemente afiliados a los manifestantes, disparando AK-47 desde los callejones y detrás de los vertederos de basura y las barreras de las calles.

1 de 10 | Un combatiente chiita de los movimientos Hezbollah y Amal apunta con un fusil de asalto Kalashnikov en medio de enfrentamientos en la zona de Tayouneh, en el suburbio del sur de Beirut. Mira a continuación las imágenes del tiroteo que sacudió al Líbano. (Crédito: IBRAHIM AMRO/AFP via Getty Images) 2 de 10 | Los enfrentamientos armados duraron horas y ocurrieron durante una manifestación. 3 de 10 | Los agujeros de bala en el frente de un edificio en medio de enfrentamientos en la zona de Tayouneh. (Crédito: AFP vía Getty Images) 4 de 10 | Las fuerzas de seguridad libanesas reaccionan a los disparos. 5 de 10 | Miembros de la defensa civil libanesa y otras personas evacuan a una persona caída en medio de los enfrentamientos en Beirut. (Crédito: AFP via Getty Images) 6 de 10 | Combatientes de los movimientos Hezbollah y Amal son vistos durante los enfrentamientos en Beirut. (Crédito: Anwar Amro/AFP/Getty Images) 7 de 10 | Los médicos evacuan a los residentes después de que estallaran feroces combates cerca del Palacio de Justicia en Beirut. (Crédito: Marwan Tahtah/Getty Images) 8 de 10 | Un combatiente chiita apunta durante los enfrentamientos. (Crédito: ANWAR AMRO/AFP via Getty Images) 9 de 10 | Una imagen muestra un edificio acribillado durante los enfrentamientos. (Crédito: JOSEPH EID/AFP via Getty Images) 10 de 10 | Combatientes chiites de los movimientos Hezbollah y Amal apuntan con un rifle de asalto Kalashnikov y un lanzagranadas propulsado por cohetes. (Crédito: IBRAHIM AMRO/AFP vía Getty Images)

end div.modal

Se vio humo saliendo del interior de los edificios que parecían haber recibido disparos. El epicentro de la violencia, el barrio de Tayouneh, está cerca del lugar de nacimiento de la guerra civil libanesa de 1975-1990, y ha planteado el espectro de una mayor violencia en el país asolado por la crisis.

Los disparos y cohetes parecieron detenerse alrededor de cuatro horas después de que comenzaran los enfrentamientos. Parte del tráfico regresó a las calles de la capital cuando los equipos de la Cruz Roja y la Defensa Civil del Líbano evacuaron a los residentes conmocionados por las bombas de Tayouneh.

En una declaración conjunta, Hezbollah y Amal acusaron al partido cristiano de derecha, Las Fuerzas Libanesas, de estar detrás de los ataques de francotiradores. El partido, que previamente había amenazado con enviar contramanifestantes a las protestas previstas para el jueves, no ha respondido a las acusaciones.

"Está claro que quienes dispararon contra los manifestantes eran grupos armados organizados que han estado planeando este ataque desde ayer", dijo a CNN un alto funcionario de Hezbolá. "No responderemos. Quieren arrastrarnos a una contienda civil y no queremos sembrar contienda civil".

Hezbolá ha sido un acérrimo oponente de Tarek Bitar, el popular juez que lidera la investigación de la explosión de Beirut y ha buscado el enjuiciamiento de funcionarios de alto nivel. Esta semana, el juez emitió una orden de arresto contra el legislador Ali Hassan Khalil, un alto funcionario de Amal y exministro de Finanzas.

Bitar también ha emitido órdenes de arresto contra el diputado Nouhad Machnouk, aliado del ex primer ministro Saad Hariri y exministro del Interior.

Desde su nombramiento en febrero, Bitar, quien también dirige el tribunal penal de Beirut, ha buscado a los principales funcionarios políticos y de seguridad para ser interrogados en la investigación de la explosión de Beirut. Es el segundo investigador judicial que encabeza la investigación. El primer juez encargado fue destituido después de que dos exministros acusados en la investigación presentaron con éxito una moción para su destitución.

Varias peticiones legales de funcionarios para destituir a Bitar no han tenido éxito.

Durante un discurso televisado el lunes, el jefe de Hezboláh, Hassan Nasrallah, reprendió al juez, acusándolo de estar "politizado".

Durante dos años, el Líbano ha estado sumido en una depresión económica que ha provocado un aumento vertiginoso de la inflación, las tasas de pobreza y el desempleo, así como un rápido deterioro de la infraestructura del país.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.