Xabi Alonso conquistó todo como jugador, ¿qué tal será como entrenador?

(CNN)-- Pocos jugadores vieron la imagen de un campo de fútbol, el espacio, las oportunidades y los peligros, más rápido que Xabi Alonso.

Pero ahora que se embarca en su carrera como entrenador, Alonso se toma las cosas un paso a la vez.

"No tengo un marco temporal para mi carrera", dijo Alonso, que es entrenador del equipo Real Sociedad de Fútbol B, a CNN Sport.

"Siento que mi paso está aquí porque no tengo prisa por llegar al máximo nivel. Sé que en algún momento, si sigo haciéndolo bien, llegará".

El entrenador de la Real Sociedad B, Xabi Alonso, observa durante el partido de La Liga SmartBank contra la SD Huesca.

A Alonso le fue muy bien --mejor que a la mayoría-- como jugador.

Cuando decidió retirarse en el verano de 2017, Alonso dejó el fútbol habiendo ganado todos los trofeos importantes del fútbol mundial que podría haber ganado.

Consiguió varios títulos de liga nacionales con el Real Madrid y el Bayern Múnich y un par de coronas de la Liga de Campeones (con el Liverpool y el Real Madrid).

Y con España, el Mundial de 2010 y dos Eurocopas.

Como jugador, Alonso fue siempre el director de orquesta del equipo. Reconocido por su capacidad técnica, su precisión en los pases y su juego táctico, Alonso dictaba el ritmo y el tempo de los partidos casi como un metrónomo humano.

"Ya actuaba como entrenador cuando jugaba", dice el excompañero de la selección española y del Liverpool, Luis García.

Alonso comenzó su carrera como jugador en la Real Sociedad. En la foto, Alonso (derecha) compite con Carlos Gurpegui (izquierda), del Athletic de Bilbao, durante un derbi de 2004.

Desde San Sebastián, donde ahora vive y trabaja, Alonso se describe como un jugador que era como un entrenador en el campo.

"A veces el entrenador no tiene tiempo para dar instrucciones en el campo. Así que necesitas que los jugadores sean capaces de tomar esas decisiones cuando juegas tan rápido. Y ése era mi trabajo, y por eso me resultó natural, para mí, ese proceso de intentar ser entrenador".

Para comenzar su nueva carrera, Alonso empezó entrenando en las categorías inferiores del Real Madrid, donde guió a los sub-13 hasta un campeonato, y ahora ha vuelto al lugar donde todo empezó para él, en la Real Sociedad.

Aunque ha pasado por los mejores estadios de fútbol del mundo y se ha hecho querer en el Liverpool, el Real Madrid y el Bayern Múnich, las raíces de Alonso están firmemente en la región vasca del norte de España.

Su padre ganó la liga con Los Txuri-Urdin (los blanquiazules) y también entrenó al equipo, así que el club está en el ADN de Alonso.

"Yo empecé aquí, así que para mí tenía todo el sentido del mundo volver a mis raíces", dice.

"Hasta ahora, aprendo mucho y el proyecto que tenemos en la Real Sociedad es fantástico. Y para mí es un gran privilegio y un placer estar aquí para trabajar con los jugadores jóvenes y apoyar en su desarrollo".

En agosto de 2004, Alonso llegó al Liverpool procedente de la Real Sociedad.

El toque de Midas de Alonso ha continuado en la Sociedad, ya que ha ayudado al equipo B, el Sanse, a conseguir el ascenso a la Segunda División española, pero dice que sus objetivos son dobles en el club, ya que es vital producir también jugadores para la primera división. La Real Sociedad es actualmente tercera en la Liga, empatada a puntos con el líder, el Real Madrid.

Alonso ha sido entrenado por varias leyendas del fútbol. Junto con Xavi Hernández y Andrés Iniesta, formó el pivote del centro del campo español en el que se apoyó Vicente del Bosque para conducir a la selección a tres grandes trofeos, sin olvidar que jugó bajo las órdenes de Carlo Ancelotti, Rafa Benítez, José Mourinho y Pep Guardiola a nivel de clubes.

Es una lista de la realeza de los entrenadores de fútbol que han legado diferentes filosofías al juego.

"Yo fui centrocampista, así que me gusta el control y me gusta que mis equipos controlen el juego, que jueguen bien al fútbol, que sean capaces de ser activos con el balón y no estén esperando la apertura", dice Alonso sobre su propia filosofía como entrenador. "Tienen que ser valientes, ser proactivos, encontrar cosas".

En agosto de 2009, Alonso fichó con el Real Madrid.

Aunque todavía está en la infancia de su carrera, muchos expertos ya le auguran un futuro brillante.

Mira el récord de victorias que alcanzó Pep Guardiola

"Creo que puede llegar a ser tan bueno como Guardiola", dice el experto en fútbol español Ernest Maciá, que lleva años viendo jugar a Alonso con su club y su selección.

"¿Por qué? Porque creo que es más flexible que Guardiola".

Andrés Iniesta, Alonso y el defensa Joan Capdevila celebran tras ganar la Eurocopa 2008.

Maciá observó de primera mano a Guardiola construyendo su dinastía en el Barcelona, por lo que conoce los entresijos del entrenador catalán, que ha ganado hasta la fecha la asombrosa cifra de 31 trofeos entre España, Alemania e Inglaterra.

"Guardiola intentó convencer a los jugadores del Bayern Múnich o del Manchester City de su propio estilo. Creo que ahora es un entrenador más maduro, pero creo que Xabi Alonso lo será desde el principio".

"Guardiola tuvo la suerte de tener la mejor generación de todos los tiempos en el Barcelona. Xabi Alonso no tendrá esa suerte, pero será inteligente para adaptarse desde el principio al tipo de equipo que tiene. Y él lo sabe".

En agosto de 2014, Alonso se marchó al Bayern Múnich.

Maciá dice que Alonso "va a entrenar a la selección seguro" y sería un "paso muy natural", pero antes es probable que lo veamos entrenar en una de las potencias europeas.

Estas son algunas de las duplas de entrenador-atleta más exitosas en la historia del deporte

Además de destacar como futbolista y entrenador, Alonso tiene el mismo talento para hablar varios idiomas. Domina el español, el inglés y el alemán, lo que sin duda le abrirá muchas puertas. A principios de este año, se informó que Alonso iba a convertirse en el entrenador del Borussia Mönchengladbach.

"En el fútbol internacional, hablar varios idiomas es útil", dice el exdefensa del Liverpool John Scales.

"He visto los errores que han cometido algunos jugadores en el pasado al ir a puestos de alto nivel casi inmediatamente después de jugar y no funcionó. Pienso en Gary Neville y John Barnes como dos ejemplos", añade Scales sobre el exjugador del Manchester United, que entrenó brevemente al Valencia, y el ex grande del Liverpool y brevemente entrenador del Celtic.

"No es por derecho divino que un gran jugador se convierta en un gran entrenador, pero Alonso lo está haciendo de forma lenta y metódica, aprendiendo el oficio".

"Y como exjugador que posiblemente vuelva al Liverpool, creo que sería fantástico. Si has jugado en el club, entiendes la cultura, la historia y te relacionas con los aficionados. Tienes afinidad con el equipo. Todo ello apunta a grandes cosas", afirma Scales.

Philipp Lahm y Xabi Alonso celebran la obtención de la Bundesliga en mayo de 2017.

Alonso, sin embargo, se apresura a enfriar cualquier conversación sobre un posible regreso a Anfield.

"Estoy aquí en San Sebastián y los aficionados del Liverpool, me saludan y sigo sintiendo ese apoyo. Para mí, esa sensación en la vida es genial. Ahora mismo, Jurgen [Klopp] está haciendo un gran trabajo, así que creo que el trabajo está cumplido, pero seguro que el Liverpool es de primera, un club de primera para mí, muy, muy, especial".

