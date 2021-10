La policía dice que el prometido de Gabby Petito estaba bajo vigilancia antes de desaparecer

(CNN) -- La búsqueda de Brian Laundrie, cuya prometida Gabby Petito fue encontrada muerta en Wyoming después de que la pareja se embarcara en un viaje por carretera a campo traviesa durante el verano, continúa en una reserva natural inhóspita de Florida que pronto podría resultar más fácil de navegar para los equipos que intentan encontrarlo, dice el abogado de su familia.

"Parece que el agua en la reserva está retrocediendo y ciertas áreas son más accesibles para buscar", dijo Steve Bertolino, abogado de Laundries. "Toda la familia de Laundrie está agradecida por el arduo trabajo de los dedicados miembros de las fuerzas del orden público que han estado buscando a Brian en la reserva durante las últimas semanas. Con suerte, pronto localizarán a Brian".

Reacciona hermana de Laundrie tras entrevista sobre Petito 1:05

Agentes de varias agencias de aplicación de la ley han estado buscando a Laundrie desde el 17 de septiembre, cuando su familia le dijo a las autoridades que se había ido días antes hacia la cercana Carlton Reserve.

Laundrie regresó a Florida el 1 de septiembre sin Petito, y después de que se informó de su desaparición, él y su familia rechazaron los intentos iniciales de las fuerzas del orden para hablar directamente con ellos.

Sin embargo, la policía reveló el jueves que Laundrie estaba siendo monitoreado.

El portavoz del Departamento de Policía de North Port, Josh Taylor, le dijo a Randi Kaye de CNN que la policía estaba vigilando a Brian Laundrie lo mejor que podían legalmente antes de que desapareciera. En ese momento, no se buscaba a Laundrie para arrestarlo y Petito seguía desaparecida. Sus restos fueron descubiertos el 19 de septiembre en el condado de Teton, Wyoming.

Laundrie no ha sido acusado por la muerte de Petito, aunque está sujeto a una orden de arresto federal por uso no autorizado de la tarjeta de débito de otra persona en los días posteriores a la última vez que habló con su familia.

Las autoridades nunca hablaron con Laundrie antes de su desaparición, según se enteró CNN. Cuando la policía estaba en la casa de la familia el 11 de septiembre, el día en que se denunció la desaparición de Petito, no se vio a Laundrie y no hubo oportunidad de hablar con él, dijo Taylor a CNN.

Además, las autoridades no tienen en su poder los teléfonos que Laundrie y Petito tenían en su viaje, dijo Taylor. La policía registró la camioneta utilizada en el viaje que Laundrie condujo de regreso a Florida, pero ninguno de los teléfonos estaba allí, dijo Taylor.

Laundrie había comprado un teléfono nuevo poco después de regresar a casa, dijo el abogado Bertolino a CNN la semana pasada. Una fuente cercana a la familia Laundrie le dijo a Chris Cuomo de CNN que Laundrie salió de su casa sin su teléfono celular y billetera, y Bertolino dijo que el FBI está en posesión del nuevo teléfono. El FBI se negó a comentar con CNN, citando su investigación en curso.

El padre de Laundrie ayudó con la búsqueda el jueves

Chris Laundrie, el padre de Brian, fue visto el jueves por la mañana entrando en Carlton Reserve, la vasta reserva natural cerca de la casa familiar en North Port. Bertolino dijo que la policía le pidió que los acompañara durante su registro.

"Se le pidió a Chris que señalara los senderos o lugares favoritos que Brian pudo haber usado en la reserva", dijo el abogado. Aunque la familia proporcionó la información que conocían antes, "ahora se piensa que la asistencia en el lugar puede ser mejor", dijo.

"La reserva ha estado cerrada al público, igual que los Laundrie, pero los padres han estado cooperando desde que comenzó la búsqueda", dijo Bertolino.

"No hubo descubrimientos, pero el esfuerzo fue útil para todos", dijo.

Nuevo video de Gabby Petito revela qué dijo a la policía 2:20

La policía negó el jueves que se hubiera encontrado un campamento en la reserva durante los esfuerzos de búsqueda anteriores. Esa confirmación se produjo después de que una fuente cercana a la familia Laundrie le dijera a CNN que los investigadores les informaron que la policía había hecho un descubrimiento. La fuente insistió el jueves en que se le había dicho a la familia Laundrie que se había encontrado un campamento.

"¿Es posible que pensaran que podría haber un lugar para acampar o algo que pudieron haber visto desde el aire, pero cuando llegaron al suelo no fue así? Claro, creo que es una posibilidad", dijo Taylor de North Port. "La conclusión es que los investigadores me dicen que no se encontró ningún campamento allí".

Mientras continúa la búsqueda, Chris Laundrie y la madre de Brian, Roberta, creen que él todavía está en la reserva, dijo Bertolino, y agregó que los padres no ven razón para hacer un llamado público para que Laundrie se entregue a las autoridades.

"En resumen, los padres creen que Brian estaba y todavía está en la reserva, por lo que no había razón para emitir un alegato en los medios a los que no tiene acceso", dijo el abogado.

Randi Kaye, Susan Chun, Anne Clifford, Chris Cuomo, Jon Passantino, Leyla Santiago, Sara Weisfeldt, Rebekah Riess, Eric Levenson, Taylor Romine, Rob Frehse y Whitney Wild de CNN contribuyeron a este informe.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.