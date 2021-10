Que la FDA aprobara la vacuna contra el covid-19 de Pfizer solo tuvo un impacto modesto en la tasa de vacunación. Esto es lo que importa más

(CNN) -- A pesar de las esperanzas de que la aprobación completa de la vacuna contra el covid-19 de Pfizer convencería a un gran número de estadounidenses que dudan de vacunarse, un análisis del gobierno federal proporcionado a CNN sugiere que la aprobación no fue una solución milagrosa.

Después de que la Administración de Medicamentos y Alimentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés) otorgó la aprobación total a la vacuna de Pfizer en agosto, las tasas de aplicación de esa vacuna aumentaron, pero el incremento fue modesto y relativamente de corta duración.

"No hubo filas repentinas alrededor de la cuadra", dijo Becca Siegel, asesora principal de la campaña de educación pública del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. (HHS, por sus siglas en inglés).

Los datos respaldan lo que encontró una encuesta reciente: si bien la aprobación total puede ser importante para algunos estadounidenses no vacunados, es probable que no sea la única razón por la que se aplicarán la vacuna.

Estados Unidos está "doblando la esquina" en su lucha contra el covid-19, dice Fauci. Pero aún es demasiado pronto para bajar la guardia

"Para las personas verdaderamente indecisas, esta es una decisión compleja. No es una sola cosa", dijo Siegel.

Según la encuesta, otro factor es más persuasivo que la aprobación total es el miedo: miedo a morir de covid-19 o perderse actividades como viajes, conciertos o eventos deportivos que requieren vacunación.

Esto deja a los funcionarios federales en medio de un largo y lento trabajo para lograr que los estadounidenses no vacunados finalmente se vacunen y ayuden a poner fin a la pandemia. Actualmente, el 75,8% de los estadounidenses elegibles han recibido al menos una dosis de la vacuna contra el covid-19, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. (CDC, por sus siglas en inglés), un número que ha aumentado muy lentamente en los últimos meses.

Merck dice que su antiviral reduce riesgo de muerte 0:39

Las encuestas de verano ofrecieron grandes esperanzas

El 23 de agosto, el día en que la FDA aprobó la vacuna contra el covid-19 de Pfizer / BioNTech, el presidente Joe Biden suplicó a los estadounidenses no vacunados.

"Si eres uno de los millones de estadounidenses que dijeron que no recibirán la vacuna hasta que no cuente con la aprobación total y final de la FDA, ahora ha sucedido. El momento que has estado esperando está aquí. Es el momento para que vayas a vacunarte, para que vayas hoy, hoy", dijo Biden.

Biden tenía buenas razones para el optimismo.

Según una encuesta realizada en junio por la Kaiser Family Foundation, aproximadamente la mitad de las personas que estaban adoptando un enfoque de "esperar y ver" para la vacunación dijeron que tendrían más probabilidades de vacunarse si la FDA aprobaba completamente una de las vacunas contre el covid-19.

"A muchas personas no vacunadas les preocupa que las vacunas sean experimentales y los temores sobre la seguridad de la vacuna son una de las principales razones por las que algunos grupos dudan en vacunarse", escribió Drew Altman, presidente y CEO de Kaiser, en agosto. "La falta de aprobación de la FDA ha permitido que se contagiara la idea de que las vacunas no son seguras o ineficaces".

Covid-19 en América Latina: ¿Cuáles son las tasas de vacunación por país?

Un aumento modesto a corto plazo después de la aprobación total de la vacuna de Pfizer

Resultó que la aprobación total de la FDA ayudó a cambiar a algunas personas de opinión, pero el efecto no fue dramático.

Del 23 de agosto al 3 de septiembre, el promedio de siete días de administración de dosis de Pfizer aumentó en un 16%, de 575.000 por día a 668.000 por día, según el análisis del HHS. En comparación, la aceptación de la vacuna de Moderna, que tiene autorización de uso de emergencia pero no aprobación completa, aumentó en un 5% durante ese tiempo.

Por supuesto, un aumento en las tasas de vacunación puede deberse a muchos factores. Pero el aumento en la vacuna de Pfizer después de la aprobación es especialmente notable porque en las semanas previas a la aprobación total, Moderna estaba experimentando aumentos mayores que Pfizer, según un análisis realizado para CNN por el Laboratorio de Epidemiología Computacional en el Boston Children's Hospital, que impulsa el sitio web Vaccines.gov.

Después del 4 de septiembre, los promedios de siete días para ambas vacunas comenzaron a disminuir.

California obligará a estudiantes a vacunarse contra covid 1:03

Corriendo 'la última milla'

Una encuesta de septiembre podría ayudar a explicar por qué la licencia completa no tuvo más efecto.

Una encuesta de la Kaiser Family Foundation realizada el mes pasado mostró que la aprobación de la FDA jugó un papel relativamente menor en la toma de decisiones sobre vacunas.

En esa encuesta, solo el 15% de las personas vacunadas recientemente dijeron que la aprobación total de la vacuna de Pfizer fue una de las principales razones por las que recibieron la vacuna, y solo el 2% dijo que esa fue la razón principal.

Molnupiravir: ¿Qué significaría una pastilla antiviral para la lucha contra el covid-19?

La encuesta de Kaiser encontró que era más probable que otros factores fueran una de las principales razones para vacunarse: el aumento de casos debido a la variante delta; preocupación por los hospitales que se llenan de pacientes con covid-19; conocer a alguien que se enfermó gravemente o murió a causa de covid-19; querer participar en ciertas actividades, como viajar; estar obligado a recibir una vacuna por parte de un empleador; y presión social de familiares y amigos.

Siegel, experta en análisis y opinión pública del HHS, dijo que cree que la aprobación total aún podría desempeñar un papel a largo plazo, en combinación con otros factores, para convencer a las personas de que se pongan la vacuna.

Javier Milei no está vacunado contra covid-19, ¿por qué? 0:39

"No veremos el impacto de la aprobación el día uno, la hora uno, pero podríamos verlo durante un largo período de tiempo", dijo.

Pfizer envía datos iniciales sobre vacuna de covid-19 para niños de 5 a 11 años a la FDA, pero aún no solicita autorización de uso de emergencia

Aproximadamente 1 de cada 4 estadounidenses elegibles no ha recibido ni una sola dosis de la vacuna de covid-19, y Siegel señaló que no hay una manera sencilla de convencerlos.

"Esta es una marcha lenta y constante", agregó. "No se está volviendo más fácil y no será más fácil".

El hecho de que nada hasta ahora --ni la aprobación total, ni los hospitales desbordados, ni los 700.000 estadounidenses muertos-- haya convencido a decenas de millones de estadounidenses de vacunarse es razón suficiente para los mandatos, dicen algunos expertos.

"Creo que debemos reconocer que los mandatos son a lo que hemos llegado para generar realmente aumentos en la vacunación", dijo John Brownstein, director del Laboratorio de Epidemiología Computacional del Boston Children's Hospital y profesor de la Facultad de Medicina de Harvard. "Los mandatos de vacunación son muy importantes para cubrir la última milla para aquellos que están en la valla".

Deidre McPhillips y Virginia Langmaid de CNN contribuyeron a este informe.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.