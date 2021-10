El ganador del premio mayor de Powerball de US$ 635 millones es... nadie

(CNN) -- El sorteo estimado de US$ 635 millones de Powerball del sábado no tuvo ningún ganador, confirmó a CNN un funcionario de la Asociación de Loterías Multiestatales (MUSL, por sus siglas en inglés).

Los números no afortunados fueron 28-38-42-47-52 y el Powerball fue 1.

El próximo sorteo es este lunes por la noche.

"No hubo un ganador del premio mayor, por lo que el premio mayor es de hasta US$ 670 millones (valor en efectivo de US$ 474,8 millones) para el sorteo del lunes", dijo la portavoz de MUSL, Anna Domoto, en un correo electrónico.

El sorteo del sábado tenía el décimo premio mayor más grande en la historia de la lotería de EE.UU. y el sexto más grande de la historia de Powerball, se informó el viernes.

El premio mayor se ganó por última vez en junio y desde entonces ha crecido durante cuatro meses, según Powerball. El valor en efectivo de un boleto ganador para el sorteo del sábado habría sido de US$ 450 millones.

Hombre gana un premio de lotería de US$ 200.000 en camino a su último tratamiento de quimioterapia

"Cuando el premio mayor alcanza este nivel, tenemos más jugadores participando en el juego, por lo que estamos revisando continuamente las ventas de boletos para proporcionar una estimación actualizada del premio mayor", dijo May Scheve Reardon, presidenta del grupo de productos de Powerball y directora ejecutiva de la Lotería de Missouri, en un comunicado.

El récord del premio mayor más grande en la historia de la lotería de EE.UU. está justo al norte de los US$ 1,500 millones.

Un premio de Powerball de US$ 1,586 millones se dividió entre tres ganadores en enero de 2016.

Un premio de US$ 1,537 mil millones de Mega Millions en octubre de 2018 fue reclamado de forma anónima por un residente de Carolina del Sur.

